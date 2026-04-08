Escalada verbal entre Trump e Irán, continuación de los ataques en varios países…

No hay señales de reducción de la tensión cuando la guerra amanece en el día 38. El presidente estadounidense amenazó el domingo 5 de abril con atacar la infraestructura vital de Irán si no se reabre el Estrecho de Ormuz. Un mensaje salpicado de insultos, al que Teherán respondió advirtiendo de una respuesta ” más devastador y generalizado », mientras continúan las huelgas en todos los lados en Medio Oriente.

En su plataforma Truth Social, Donald Trump amenazó el domingo, con insultos para apoyarlo, con atacar el martes centrales energéticas y puentes, infraestructuras vitales en Irán, si Teherán no reabre el estrecho de Ormuz, por donde suele pasar una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo. “ Abrid el puto Detroit, raros, o viviréis en el infierno. ¡LO VERÉIS! “, escribió, y agregó: “ Gloria a Allah. »

El sábado, el multimillonario republicano lanzó un ultimátum, hasta el lunes a las 20 horas. hora de Washington”, antes de desatar el infierno “. Pero el domingo pareció retrasarlo 24 horas, fijándolo ahora en “ Martes 20 h. “.

Sin embargo, el impredecible presidente también habló con los medios estadounidenses sobre “ buena suerte » llegar a un acuerdo con Irán. Sin excluir tampoco el envío de tropas terrestres… Quizás aclare su postura durante una rueda de prensa prevista fuera de lo habitual en la sala de prensa de la Casa Blanca este lunes a las 13.00 horas. Hora de Washington.

El presidente del Parlamento iraní respondió en el mismo tono a las últimas amenazas de Donald Trump: “ Toda nuestra región arderá porque insistes en seguir órdenes de (Benyamín) Netanyahu “, afirmó el Primer Ministro israelí, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Detrás de la retórica incendiaria, continúan los esfuerzos diplomáticos: Omán, situado frente a Irán, al otro lado del Estrecho de Ormuz, ha discutido con Teherán su reapertura, mientras que el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi, habló por teléfono con sus homólogos paquistaní y egipcio, que desempeñan un papel mediador. Sin embargo, la perspectiva de un acuerdo entre estadounidenses e iraníes, “al menos en las condiciones actuales, es casi inexistente”estimó en X Danny Citrinowicz, analista de seguridad y ex experto de los servicios de inteligencia israelíes, especialista en Irán.

Pero Irán advirtió este lunes contra posibles “ crímenes de guerra ” y ” represalias » después de las amenazas del presidente estadounidense de atacar la infraestructura civil del país. “ Si continúan los ataques contra objetivos civiles, las próximas fases de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas. », advirtió el portavoz del mando militar iraní en un comunicado de prensa.

Un plan de alto el fuego, propuesto por Pakistán, ha sido transmitido a Estados Unidos e Irán para poner fin a los combates y reabrir el Estrecho de Ormuz. Este plan, que podría entrar en vigor hoy, prevé un alto el fuego inmediato seguido de un acuerdo más amplio.

Pero Irán sigue reacio: si Teherán examina la propuesta, se negará a reabrir el estrecho a cambio de una “alto el fuego temporal” y rechaza cualquier presión vinculada al ultimátum lanzado por Donald Trump.

Los ataques estadounidenses-israelíes mataron el lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, anunció el ejército ideológico de Irán.

“El comandante general Majid Khademi, el poderoso y erudito jefe de la Organización de Inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se convirtió en mártir en el criminal ataque terrorista del enemigo sionista estadounidense (…) al amanecer de hoy”dijeron los Guardianes en una publicación en su canal de Telegram.

Irán también lanzó este lunes más ataques, dirigidos a Israel, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos con sus misiles y drones.

Dos personas fueron encontradas muertas entre los escombros de un edificio en Haifa, en el norte de Israel, alcanzado el domingo por un misil iraní, dijeron el lunes bomberos y socorristas, mientras continuaban las búsquedas para encontrar a dos personas desaparecidas.

El ejército israelí, por su parte, anunció que había llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán. Una universidad de la capital iraní fue atacada y el ataque dañó una instalación de gas cercana, privando de gas a parte de la ciudad, según la televisión estatal (Irib). Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán.

En el Líbano, la guerra continúa. Según el Ministerio de Salud, al menos cuatro personas murieron y 39 resultaron heridas en un ataque israelí al sur de Beirut. Otro ataque dejó tres muertos y tres heridos al este de la capital, según la misma fuente.

El jefe de gabinete israelí prometió “ intensificar » operaciones contra Hezbolá. Y mientras tres cascos azules murieron en menos de una semana, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) advirtió que Hezbollah e Israel disparan cerca de sus posiciones “ podría conducir a respuestas “.