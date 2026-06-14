Calor extremo durante los exámenes: el Ministro de Educación Nacional quiere “no más exámenes por la tarde”

“Hay una primera cosa que es bastante sencilla y es que ya no quiero que haya exámenes por las tardes”reaccionó este domingo 14 de junio en France Inter, el Ministro de Educación, Edouard Geffray, a la pregunta de un oyente sobre qué pensaba hacer con respecto a la aceleración del calentamiento global en los próximos años.

“Ya no podemos darnos el lujo de hacer pruebas hoy, en mayo o junio, de 14 a 18 horas, no es posible. Es rústico, pero funciona”cree el ministro.

“Porque a pesar de todo, entre las 8 y el mediodía, si lo has ventilado por la mañana antes de llegar, sigue estando bastante fresco. »

Una declaración (y una medida de adaptación al cambio climático) que podría haberse considerado un poco tardía (la semana de exámenes que se abre este lunes debería estar marcada por un clima muy caluroso), si el calendario del bachillerato de 2026 no se hubiera modificado este año para centrarse en las mañanas.

“Pequeña novedad, pero apreciable para los candidatos: este año no se realizará ninguna prueba por la tarde”pudimos leer en las columnas de “Figaro” este jueves. Se tomó, por tanto, la decisión de evitar afrontar las horas más calurosas del día. “En 2026, el calendario de pruebas escritas tendrá en cuenta los riesgos climáticos, en particular los episodios de calor intenso, que probablemente se producirán durante el período de exámenes”indicó la institución en un documento dedicado a la organización de los exámenes de 2026. “Para preservar las condiciones óptimas de las pruebas para los candidatos, las pruebas se organizan, en la medida de lo posible, por la mañana. »

Después de la prueba de francés del jueves y, por primera vez, de la prueba de matemáticas del viernes para los alumnos de primer grado, los alumnos de último año están invitados a trabajar este lunes a partir de las 8 de la mañana en una de las tres materias de filosofía. Tendrán hasta el mediodía para devolver su ejemplar.

Tenga en cuenta que los estudiantes de secundaria tomarán los exámenes de certificado de secundaria a finales de junio principalmente por la mañana. Excepto el examen de ciencias y el examen de lengua extranjera moderna para candidatos independientes, que están previstos para la tarde.

Estos exámenes llegan después de un comienzo de junio algo frío. Pero se espera que en los próximos días el termómetro vuelva a alcanzar nuevos máximos en Francia, lo que constituirá el segundo episodio de calor que sufre el país incluso antes del inicio del verano. Durante la semana se esperan temperaturas superiores a los 35°C en la mayor parte del país.

Finalmente, el ministro descartó que France Inter traslade el periodo de exámenes a otra época del año en el futuro.