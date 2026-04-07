¿Complot ucraniano o “bandera falsa”? Por qué el descubrimiento de explosivos cerca de un gasoducto en Serbia sacude a Hungría

El presidente serbio, Aleksandar Vučić, anunció el domingo 5 de abril el descubrimiento de mochilas que contenían explosivos en Kanjiza, en el norte de Serbia, cerca del trazado del gasoducto Balkan Stream. Una información que inmediatamente sembró problemas en la vecina Hungría, cuyo suministro de gas depende en un 60% de este gasoducto. Una actualización sobre este nuevo incidente, que se produce en plena crisis diplomática con Ucrania y a una semana de las elecciones legislativas húngaras.

Dos bolsas que contienen “grandes paquetes de explosivos y detonadores”, fueron encontrados por la policía y el ejército “a unos cientos de metros del gasoducto”afirmó Aleksandar Vučić dando la bienvenida “el buen trabajo de los servicios de inteligencia” Serbios.

“Informé al Primer Ministro húngaro sobre los primeros elementos de la investigación llevada a cabo por nuestras autoridades militares y policiales sobre la amenaza a esta infraestructura crítica de gas”añadió, sin mencionar posibles sospechosos ni motivos.

Él simplemente mencionó “rastros”sobre el que no pudo decir nada de inmediato, y precisó que el explosivo habría tenido capacidad de “amenazan muchas vidas” y causar daños importantes al gasoducto.

Nacionalista y conservador, Aleksandar Vučić es cercano a Viktor Orbán. Su país, Serbia, es oficialmente candidato a ser miembro de la Unión Europea, pero juega un doble juego en sus vínculos con la Rusia de Vladimir Putin. Aleksandar Vučić viajó varias veces a Moscú por invitación de este último, en particular para asistir al desfile militar anual del 9 de mayo. Serbia es uno de los pocos países europeos que no ha impuesto sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania.

Destacando que este gasoducto fue “una infraestructura gasista esencial”Viktor Orbán convocó el domingo por la tarde al Consejo de Defensa Nacional. Al final de esta reunión habló de un “ intento de sabotaje » e indicó que Serbia había reforzado la protección del oleoducto. “ A Europa le espera una crisis energética sin precedentes, y los países europeos necesitarán cada vez más la energía rusa. », asegura el jefe del Gobierno húngaro, que lanzó una diatriba contra Ucrania.

“Ucrania ha estado trabajando durante años para aislar a Europa del suministro de energía rusa. Hicieron estallar NordStream, cerraron el oleoducto que abastecía a Hungría y pusieron a Hungría bajo un bloqueo petrolero cerrando el oleoducto Druzhba, mientras atacaban implacablemente la parte rusa de Turkstream.. Las acciones de Ucrania amenazan directamente a Hungría. »

“ Este oleoducto es nuestro salvavidas. Si se recorta, la economía húngara se paralizará y cientos de miles de familias se quedarán sin gas. “, añadió en un vídeo, indicando que las fuerzas armadas húngaras estaban listas para colocar el gasoducto”. bajo protección militar y, si fuera necesario, defenderla “.

Balkan Stream, una extensión de Turk Stream que pasa bajo el Mar Negro, está destinada a transportar gas ruso a Serbia y Hungría. Los dos países dependen en gran medida de él, ya que la gran mayoría de su gas proviene de Rusia, a un precio muy inferior al del mercado en Europa.

En las últimas semanas, Viktor Orbán acusó a Kiev de retrasar deliberadamente las reparaciones del oleoducto Druzhba, que pasa por Ucrania. Kiev afirma que la estructura que transporta petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia resultó dañada por los ataques rusos a finales de enero. En represalia, Viktor Orban decidió bloquear un préstamo europeo de 90 mil millones de euros a Ucrania. Figuras de la oposición húngara y líderes europeos acusan a Viktor Orbán de dar una importancia exagerada a este asunto para impulsar su campaña.

El líder del partido Tisza, Péter Magyar, que aventaja al Fidesz de Viktor Orbán en casi todos los sondeos en la recta final de la campaña electoral húngara, expresó sus dudas sobre este nuevo incidente en X, sugiriendo que podría tratarse de una operación “bajo bandera falsa” orquestado con el objetivo de perturbar las elecciones del 12 de abril.

“Durante semanas hemos recibido advertencias de múltiples fuentes de que Orbán –quien supuestamente se beneficia de la ayuda de Serbia y Rusia– podría estar considerando cruzar una nueva línea roja”dice. “Muchas personas han sugerido que podría ocurrir ‘accidentalmente’ un incidente en Serbia, quizás relacionado con un gasoducto, alrededor de Semana Santa”agregó, pidiendo ser invitado a la reunión del Consejo de Defensa Nacional.

“ Además, pido a Viktor Orbán que deje de (…) sembrar el pánico y provocar disturbios “, insta, asegurando que el Primer Ministro saliente “ no podrán impedir que se celebren las elecciones el próximo domingo. No podrá impedir que millones de húngaros pongan fin a las dos décadas más corruptas de la historia de nuestro país. »