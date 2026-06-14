Acuerdo Estados Unidos-Irán, Glucksmann en Aubervilliers, petrolero fantasma ruso interceptado... Cinco cosas para recordar del fin de semana

¿Recibiste alguna noticia este fin de semana? Aquí tenéis la principal información para recordar del sábado 13 y domingo 14 de junio.

Donald Trump lo había dicho: Estados Unidos iba a firmar este domingo, en su 80 cumpleaños, un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y prever la reapertura inmediata del Estrecho de Ormuz. Información que no ha sido confirmada por Irán, la agencia de prensa Fars, considerada cercana a los círculos conservadores, incluso aseguró que Irán no había “aún no ha tomado ni anunciado su decisión final” en una firma, la posibilidad de que tal reglamento suscite la oposición de algunos ultraconservadores.

Pero, mientras Irán ha seguido vinculando la firma de un posible acuerdo a la situación en el frente israelí-libanés, el ejército israelí anunció que había llevado a cabo ataques este domingo en los suburbios del sur de Beirut, bastión del Hezbolá proiraní, en represalia por los disparos de drones que impactaron en territorio israelí desde el Líbano. Huelgas que mataron a tres personas.

Tras este ataque, Irán acusó a Estados Unidos de no respetar sus compromisos y su jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, fue juzgado “no es necesario continuar” conversaciones con estados unidos ” si “ Los compromisos no se cumplieron. Estos ataques podrían amenazar la firma del acuerdo porque Irán ya advirtió que atacar la capital libanesa constituía una línea roja, argumento que se había utilizado para justificar los ataques con misiles contra el Estado judío hace una semana.

Un alto funcionario también advirtió que los ataques israelíes en el Líbano no se mantendrán. “impune”. El ejército israelí, por su parte, anunció que se preparaba para un ataque. “potencial” hacia su territorio.

Amargado, Donald Trump, por su parte, dijo que lamentaba el ataque israelí: “El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en este día especial en el que estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán”escribió en su red La Verdad Social. Luego agregar que este acuerdo se firmaría “en unas pocas horas”.

Una semana después de la demostración de fuerza de Jean-Luc Mélenchon, que según sus seguidores reunió a 26.000 personas en Saint-Denis, le tocó a Raphaël Glucksmann reunir a sus seguidores este fin de semana en Aubervilliers. Para esta primera reunión, su equipo contó con entre 3.000 y 4.000 participantes, casi el doble de lo que quienes lo rodeaban esperaban reunir.

El eurodiputado, que aún no es oficialmente candidato, ha situado la soberanía económica en el centro de su proyecto: la reindustrialización, la transición ecológica y la lucha contra los gigantes digitales perfilan los contornos de su oferta política para 2027.

Estuvieron presentes el ex candidato presidencial ecologista Yannick Jadot, los socialistas Carole Delga y Michaël Delafosse, el diplomático y economista Laurence Tubiana, los ex ministros Bernard Kouchner y Marisol Touraine, la periodista Anne Sinclair e incluso el director Michel Hazanavicius y su pareja la actriz Bérénice Bejo. Sin embargo, el primer secretario del PS, Olivier Faure, no estuvo presente, al igual que el ex presidente François Hollande, que acecha en caso de fracaso del eurodiputado.

Esta es la primera vez. El Departamento de Comercio de EE.UU. ordenó a Anthropic retirar sus modelos de inteligencia artificial (IA) más potentes tres días después de su lanzamiento, alegando motivos de “seguridad nacional”. En el proceso, la firma anunció que suspendería sus dos nuevos modelos, su versión muy restringida Mythos 5 y su versión restringida para el público en general, Fable 5, para cumplir con esta orden judicial.

A diferencia de Mythos 5, desenfrenado y reservado a un puñado de socios, Fable 5 se ha aprovechado en gran medida para evitar cualquier desvío importante, en particular para ataques informáticos o el diseño de armas químicas y biológicas. Pero según Anthropic, una organización, cuyo nombre no reveló, informó a la administración Trump que había logrado eludir las salvaguardias destinadas a evitar que Fable 5 fuera utilizado en un ciberataque.

antrópico llamado“angosto” la apertura encontrada por este tercero, que varios medios afirmaron que era Amazon, y “menor” los fallos de software que permitió identificar.

Las fuerzas británicas interceptaron este domingo, con la colaboración de Francia, un petrolero de la flota fantasma rusa en el Canal de la Mancha, acogiendo Ucrania un golpe “quién priva del dinero” el Kremlin.

Según imágenes difundidas por el Ministerio de Defensa británico y transmitidas por el Primer Ministro británico, comandos navales abordaron el barco al amparo de la oscuridad descendiendo colgados de cuerdas desde un helicóptero.

La operación de seis horas al amanecer se benefició del apoyo aéreo, incluidos helicópteros Chinook, Merlin Mk4 y Wildcat, y del apoyo de buques de guerra, incluida la fragata HMS Sutherland y el cazaminas HMS Ledbury.

El barco será trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y puesto bajo vigilancia.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló sobre “agradecido al Reino Unido por tomar esta importante medida contra la flota petrolera rusa”.

“Cada decisión de nuestros socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma. »

Es un suspiro de alivio. En Suiza, las autoridades, los círculos económicos, los interlocutores sociales y los principales partidos celebraron el rechazo, por parte de más del 54% de los votantes, de la iniciativa antiinmigración de la derecha radical, que pretendía limitar la población del país alpino.

“Con su decisión de hoy, los ciudadanos han dado una señal de estabilidad, apertura y fiabilidad”declaró el ministro suizo de Justicia y Policía, Beat Jans, en una rueda de prensa, tras anunciar el resultado.

En los sondeos previos a la votación, se dio un ligero no a esta iniciativa, cuya adopción podría haber comprometido las relaciones entre Suiza y la Unión Europea, su principal socio comercial, con el que mantiene estrechos vínculos económicos a pesar de no pertenecer a la UE.

Apoyada por la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha radical), primer partido del país, esta iniciativa, en una Suiza donde los extranjeros representan más de una cuarta parte de la población, tenía como objetivo limitar la inmigración para evitar que la población residente permanente supere los 10 millones de habitantes en 2050, cuando el país cuenta actualmente con 9,5 millones.

“Al rechazar la iniciativa de la UDC, la población suiza ha dicho no al retraimiento y a la xenofobia”reaccionó el sindicato suizo. Según Jess Middleton, de la firma de análisis de riesgos Verisk Maplecroft, el rechazo de la iniciativa “permitió a Suiza evitar una perturbación importante en su economía y en sus relaciones con Bruselas”.

“Es un domingo decepcionante para nosotros, pero también para toda Suiza”a pesar del amplio apoyo en las zonas rurales, dijo a los periodistas el jefe de la UDC, Marcel Dettling.