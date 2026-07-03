“En el avión estuvimos 42 horas esposadas”: Melissa, expulsada por la administración Trump tras veinte años en Estados Unidos

Narrativo Melissa Tran dejó Vietnam y llegó a Estados Unidos en 1993, a la edad de 11 años. Allí construyó toda su vida. Pero esta madre de cuatro hijos fue repentinamente considerada una “extranjera ilegal criminal” por la administración Trump, que acabó deportándola, como a muchos otros, en noviembre de 2025. “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” la conoció en Vietnam.

En la foto del perfil de Facebook de Melissa Tran, vemos a sus hijos desde atrás, con anoraks, un trineo, nieve, su casa en Hagerstown, Maryland. Nieva todos los inviernos en su casa. Pero a principios de 2026, ya hace un calor sofocante en la ciudad de Biên Hòa, a una hora de la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam. Melissa quedó con nosotros allí, en un centro comercial con aire acondicionado, dentro de uno de los nuevos edificios que han surgido en esta ciudad hongo. En el café, la confunden con una turista y le hablan en inglés. Melissa responde en el mismo idioma: su vietnamita, el vietnamita de su infancia, está oxidado, borrado por toda una vida pasada en Estados Unidos. Melissa tenía 10 años cuando dejó Vietnam en 1992 para ir a un campamento en Filipinas, y 11 cuando llegó a Estados Unidos. Desde entonces, el pueblo rural donde vivía su familia ha desaparecido, devorado por la urbanización. Y ella no reconoce nada sobre su país natal.

Pero, lamentablemente, Melissa no regresó a Vietnam como turista. El 18 de noviembre de 2025 fue expulsada del territorio americano por ICE (Immigration Customs Enforcement), la ahora famosa agencia responsable de la caza de inmigrantes en la América del presidente Trump. Ovidio, desterrado de Roma,…