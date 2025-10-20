Robo en el Louvre: joyas robadas, operación de siete minutos, delincuentes en fuga... Lo que sabemos del robo al museo parisino

Publicado el 19 de octubre de 2025 a las 11:17,

actualizado el 19 de octubre de 2025 a las 4:08 p.m. Lectura: 3 min.







Joyas fueron robadas este domingo 19 de octubre durante un robo en el Louvre, el museo más visitado del mundo, que anunció su cierre por “razones excepcionales”según fuentes consistentes. Esto es lo que sabemos sobre este atraco de siete minutos.





• Un “robo” anunciado por Rachida Dati





La Ministra de Cultura, Rachida Dati, informó por primera vez sobre “robo” que se produjo durante la inauguración del museo del Louvre, que alberga en particular la Mona Lisa.





“Esta mañana se ha producido un robo en la inauguración del Museo del Louvre. No hay heridos que reportar. Estoy en el lugar junto con los equipos del museo y la policía. Resultados actuales »escribió la ministra, acompañada in situ por su homólogo del Interior, Laurent Núñez.













“El 16 de junio el museo estuvo cerrado durante varias horas debido a una huelga de empleados que advirtieron de la falta de personal para garantizar la seguridad.escribió el senador comunista de la capital, Ian Brossat, en un comunicado de prensa. ¿Por qué el ministro no escuchó sus advertencias? » Misma observación del teniente de alcalde de París David Belliard, candidato ecologista a las elecciones municipales de 2026: “¡Hay que derramar toda la luz! »





• “Tres o cuatro” ladrones siguen prófugos









Se dice que los delincuentes, cuyo número aún no ha sido comunicado, llegaron en un scooter y utilizaron un montacargas para acceder a la habitación que buscaban. Según una fuente policial, iban equipados con pequeñas motosierras. Después de su fuga se encontró una scooter.









El ministro del Interior, Laurent Nuñez, aclaró que las joyas robadas tenían un “valor invaluable”a “valor patrimonial real”. Invitado de France Inter/Franceinfo/“Le Monde”, el Ministro explicó que la “tres o cuatro” los ladrones habían operado en “siete minutos”.





Entraron al museo desde afuera usando “una canasta”que iba en una camioneta, para ingresar al “Habitación Apolo”donde se centraron “dos ventanas”precisó el ministro.





Laurent Nuñez agregó que los delincuentes llegaron en potentes scooters T Max y huyeron de la misma manera. Teniendo en cuenta que era un “equipo muy experimentado”dijo el ministro “Esperamos que se encuentre rápidamente a los perpetradores, así como los bienes robados”. En respuesta a una pregunta, consideró que era “también es posible que los autores sean extranjeros”.





• Se abre investigación por robo de pandillas organizadas









• Una de las joyas robadas encontradas cerca del museo





Una de las joyas robadas fue encontrada cerca del museo, abandonada en su huida por los delincuentes, anunció el Ministro de Cultura en TF1. “En los alrededores del Louvre se encontró una joya que también está siendo evaluada”declaró Rachida Dati, añadiendo que “Hoy el crimen organizado ataca objetos de arte” y eso “Los museos se han convertido en objetivos”.









Varios museos son objeto de robos





Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos, lo que pone de relieve posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.





A mediados de septiembre, se robaron ejemplares de oro nativo durante un robo en el Museo Nacional de Historia Natural de París, que deploró un “pérdida invaluable” para la investigación y el patrimonio. Este robo se refiere a varias piezas de oro autóctono, es decir, oro en su forma natural, explicó el museo, que estimó el valor de los daños en unos 600.000 euros.









Durante el mismo mes de septiembre, un museo de Limoges, en el centro de Francia, referencia en el sector de la porcelana, sufrió un robo con daños estimados en 6,5 millones de euros.