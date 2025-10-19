Israel quiere destruir todos los túneles de Hamás en Gaza y, según se informa, Hamás ha renunciado a gobernar.

Publicado el 12 de octubre de 2025 a las 13:10 horas,

actualizado el 12 de octubre de 2025 a las 1:11 p.m. Lectura: 3 min.







El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció este domingo 12 de octubre que el ejército israelí destruirá, tras la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, todos los túneles de Hamás en territorio palestino.





En el tercer día del alto el fuego entre Israel y Hamás, en vísperas de la “cumbre de paz” para Gaza en Egipto, Israel Katz subrayó en un comunicado que estas operaciones se llevarían a cabo en el marco de la “mecanismo internacional (…) bajo la supervisión de Estados Unidos”.





“El gran desafío de Israel tras la etapa de restitución de rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza”dijo. “Ordené al ejército que se preparara para esta misión”añadió.









Hamás tiene una red de túneles bajo la Franja de Gaza, utilizados en particular por su brazo armado. Israel afirmó haber destruido muchos de ellos en más de dos años de guerra, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.





Según un acuerdo de alto el fuego con Israel anunciado el jueves, Hamás debe entregar a los 48 rehenes que quedan en Gaza, vivos o muertos, todos menos uno secuestrados durante este ataque.





A cambio, Israel debe liberar a 250 “detenido por razones de seguridad” incluidos muchos condenados por mortales ataques antiisraelíes y 1.700 palestinos arrestados por el ejército israelí en Gaza desde octubre de 2023. Hamás confirmó el sábado que los rehenes serían liberados el lunes.





Israel Katz aclaró que la destrucción de los túneles se produciría en el marco del “desmilitarización” del movimiento islamista previsto por el plan de Donald Trump, cuya segunda fase aún está por negociarse.









Como movimiento islamista, Hamás es considerado una organización terrorista por los Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, y ha reafirmado repetidamente que, en ausencia de una fuerza armada palestina, se reserva un “Derecho a resistir la ocupación” Israelí.





Negativa al desarme





Hamás no participará en la gobernanza de Gaza después de la guerra, afirmó este domingo una fuente del movimiento, en vísperas de una cumbre dedicada al territorio palestino que reunirá a una veintena de líderes en torno a Donald Trump en Egipto.





El viernes entró en vigor un alto el fuego tras dos años de guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, basado en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense que prevé el desarme de Hamás y excluye cualquier papel del movimiento islamista en la futura gobernanza del territorio palestino.









Si bien en el pasado los dirigentes de Hamás han estado divididos sobre cuestiones clave, especialmente en lo que respecta a la futura administración de Gaza, parece haber consenso sobre la negativa al desarme.









“Hamás acepta una tregua a largo plazo y sus armas no serán utilizadas en absoluto durante este período, excepto en el caso de un ataque israelí a Gaza”dijo esta fuente.









Un ejecutivo de Hamás también advirtió el sábado contra las negociaciones “difícil” sobre esto. Hossam Badran, miembro del buró político de Hamás, declaró en particular que estaba “de ningún modo” que el movimiento islamista se desarme.





Hamás ha mencionado en varias ocasiones en 2025 un desmantelamiento gradual de su arsenal (detención de la producción de nuevos cohetes, destrucción de túneles hacia Israel, etc.), pero a condición de que vaya acompañado de un proyecto político que conduzca al fin del conflicto palestino-israelí.





Un comité “tecnocrático” durante la transición





La primera cláusula del plan Trump prevé que la Franja de Gaza, donde el movimiento islamista tomó el poder en 2007, se convierta en “una zona desradicalizada y libre de terrorismo, que no representará una amenaza para sus vecinos”.









El plan también establece que Hamás no desempeñará ningún papel en la futura gobernanza de la Franja de Gaza y que su infraestructura y arsenal militar serán destruidos. Durante una fase de transición, un comité palestino “tecnocrático y apolítico” será responsable de la gestión de los servicios públicos.





La fuente cercana a los negociadores indicó que este equipo había pedido a Egipto, uno de los países mediadores, que convocara una reunión antes de finales de la próxima semana para llegar a un acuerdo sobre la composición de este comité y añadió que la lista de nombres era “casi listo”. “Hamás, junto con las otras facciones, propuso 40 nombres. No hay absolutamente ningún veto sobre ellos y ninguno de ellos pertenece a Hamás”.añadió esta fuente.