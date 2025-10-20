“Intento de toma ilegal del poder”, soldados en movimiento… Lo que sabemos sobre la situación extremadamente tensa en Madagascar

Publicado el 12 de octubre de 2025 a las 11:39,

actualizado el 12 de octubre de 2025 a las 3:19 p.m. Lectura: 6 min.







¿Se está derrumbando el poder malgache? El presidente malgache, Andry Rajoelina, declaró este domingo 12 de octubre que una “Intento de tomar el poder ilegalmente y por la fuerza” estaba en marcha, un día después de que un contingente de soldados se manifestara junto a miles de manifestantes antigubernamentales en la capital, Antananarivo.





¿Qué está pasando en Madagascar? ¿Quiénes son estos soldados y qué exigen? ¿Qué sabemos sobre el presidente Andry Rajoelina? “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” hace un balance de la precaria situación de la isla.





• ¿Qué está pasando en Madagascar?





El país lleva varias semanas sacudido por manifestaciones reprimidas violentamente. Al menos 22 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que informó “manifestantes y transeúntes asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad”. El jefe de Estado, Andry Rajoelina, negó “cifras equivocadas”estimando la “pérdida de vidas” Durante este período de doce, todos “saqueadores, matones”según él.















Lanzada por el movimiento “Generación Z” para protestar contra los cortes de agua y electricidad, la protesta se transformó en un desafío a los líderes políticos en el poder, comenzando por el presidente Andry Raojelina.





Hay que decir que, tras adoptar un tono conciliador y destituir al Gobierno, el presidente dio un giro en materia de seguridad nombrando a un militar como Primer Ministro y hasta el momento sólo a tres nuevos ministros: los de las Fuerzas Armadas, el de Seguridad Pública y el de Gendarmería.









El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este viernes a las autoridades malgaches que “detener el uso de fuerza innecesaria” el día después de las manifestaciones en Antananarivo que nuevamente provocaron numerosos heridos entre los manifestantes.





• ¿Quiénes son los soldados que se unieron a los manifestantes?





En un giro inesperado de los acontecimientos este sábado, el contingente militar de una gran base situada cerca de la capital malgache, Antananarivo, llamó a las fuerzas de seguridad a la desobediencia, pidiendo en particular a los soldados y a las fuerzas de seguridad que“uniendo fuerzas” y de “rechazar órdenes de disparar” sobre los manifestantes.





“Unamos nuestras fuerzas, soldados, gendarmes y policías, y rechacemos que nos paguen por disparar contra nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestras hermanas”dijeron soldados del distrito de Soanierana, en las afueras de Antananarivo. “Los jóvenes luchan por encontrar trabajo mientras la corrupción y el saqueo de la riqueza siguen aumentando en diferentes formas” y eso “La policía persigue, hiere, encarcela y fusila a nuestros compatriotas”enfatizaron estos soldados.





























El contingente militar del CAPSAT (Cuerpo de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos del Ejército) también llamó a policías y gendarmes a unirse a ellos, y pidió a los soldados apostados frente a los palacios presidenciales que abandonaran sus posiciones y bloquearan el aeropuerto.





En 2009, esta base situada a las afueras de la capital malgache ya había protagonizado un motín durante el levantamiento popular que llevó al poder… al actual presidente.





• ¿Qué afirma CAPSAT?





El contingente del ejército malgache afirmó este domingo haber tomado el control de las fuerzas armadas del país.





“A partir de ahora, todas las órdenes del ejército malgache, ya sean terrestres, aéreas o militares, emanarán de la sede del CAPSAT (Cuerpo de Personal y Servicios Administrativos y Técnicos del Ejército)”anunciaron funcionarios de este contingente en un comunicado en vídeo.





“A todos los soldados, aquellos que estén dispuestos a asumir responsabilidades, que se incorporen inmediatamente al CAPSAT”ya había ordenado el contingente el sábado. “Ustedes, los soldados del palacio presidencial de Iavoloha y Ambohitsorohitra, abandonen su puesto y regresen a sus campamentos originales (…) Ustedes que están en Ivato, impidan el despegue de todos los aviones sin distinción.







“Cierra las puertas y espera nuestras instrucciones. Deja de obedecer las órdenes de tus superiores. Apunta con tus armas a quienes te ordenan disparar a tus hermanos de armas porque no son ellos los que cuidarán de nuestra familia si alguna vez morimos”.





Está prevista una nueva manifestación para el domingo por la mañana en la capital malgache, mientras se celebra el funeral de un soldado asesinado durante una manifestación la víspera.





• ¿Qué sabemos sobre el presidente Andry Rajoelina?





“La Presidencia de la República desea informar a la nación y a la comunidad internacional que actualmente se desarrolla en el territorio nacional un intento de tomar el poder de manera ilegal y por la fuerza, contrario a la Constitución y a los principios democráticos”declaró Andry Rajoelina en un comunicado de prensa este domingo.







“El diálogo es el único camino a seguir y la única solución a la crisis que enfrenta actualmente el país. »





Madagascar, uno de los países más pobres del mundo, ha sido testigo de frecuentes levantamientos populares desde su independencia de Francia en 1960, incluidas protestas masivas en 2009 que obligaron al entonces presidente Marc Ravalomanana a abandonar el poder mientras el ejército nombraba a Andry Rajoelina para su primer mandato.





Este último fue reelegido en 2018 y luego en 2023, durante unas elecciones impugnadas y boicoteadas por la oposición.















Por el momento, parece seguir contando con el apoyo del nuevo ministro de las Fuerzas Armadas, Deramasinjaka Manantsoa Rakotoarivelo, quien, por su parte, llamó a las tropas a la calma durante una rueda de prensa el sábado. “Llamamos a nuestros hermanos que no están de acuerdo con nosotros a favorecer el diálogo”dijo.







“El ejército malgache sigue siendo un mediador y constituye la última línea de defensa de la nación”.





• ¿Es todavía posible el apaciguamiento?





Agentes de la gendarmería, acusados ​​de violencia contra manifestantes, emitieron una declaración en vídeo el domingo por la mañana reconociendo “Errores y excesos durante nuestras intervenciones” y pidiendo “fraternidad” entre el ejército y la policía.





“Estamos aquí para proteger, no para aterrorizar”dijeron, y agregaron que “a partir de ahora todos los pedidos llegarán solos” del cuartel general de gendarmería.





Pero la manifestación del sábado en Antananarivo fue una de las más grandes desde el inicio de la protesta el 25 de septiembre. Los soldados se enfrentaron a los gendarmes frente a un cuartel y entraron a la ciudad a bordo de vehículos militares para unirse a los manifestantes en la simbólica Plaza 13 de Mayo, frente al ayuntamiento de Antananarivo, donde fueron recibidos con vítores y pedidos de dimisión de Rajoelina.





El sábado por la tarde, el nuevo Primer Ministro, Ruphin Zafisambo, aseguró que el gobierno, “que se mantiene firme”era “Dispuestos a colaborar y escuchar a todas las fuerzas: jóvenes, sindicatos y ejército”. “Madagascar no podrá resistir otras crisis si persiste esta división entre ciudadanos”prosiguió el general Ruphin Zafisambo en un breve discurso filmado.





Por su parte, la presidencia publicó un comunicado de prensa asegurando que el presidente Andry Rajoelina “quedarse en el campo” Y “sigue gestionando los asuntos nacionales”.





• ¿Qué reacciones a nivel internacional?





La comunidad internacional parece, por el momento, tener los ojos vueltos hacia Oriente Medio, con la esperada liberación de los rehenes y prisioneros palestinos del 7 de octubre, por un lado, y, por otro, la celebración de una cumbre internacional en Egipto a partir del lunes. Por lo tanto, las reacciones no se empujan…





Acabamos de encontrar, después de unos minutos de investigación en el sitio web del Ministerio francés de Asuntos Exteriores, un breve artículo destinado a los potenciales turistas franceses y que analiza la situación in situ. “Se recomienda encarecidamente evitar todos los viajes y quedarse en casa o en su hotel/lugar de alojamiento”podemos leer allí.







“Se recomienda encarecidamente mantenerse informado para evitar cualquier reunión y respetar las instrucciones de las autoridades locales y las fuerzas de seguridad, en particular en materia de toques de queda. »



