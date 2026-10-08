Rima Hassan acusada de pisotear banderas israelíes y europeas en el Parlamento Europeo

Viento de escándalo en el Parlamento Europeo. Este lunes 5 de octubre por la tarde, varios eurodiputados acusaron a su colega rebelde Rima Hassan de haber derribado y pisoteado una bandera israelí y una bandera europea. Los dos estandartes aparecieron en una exposición organizada en el Parlamento y que conmemora los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. El brazo derecho de Bruno Retailleau y el eurodiputado de Les Républicains (LR), François-Xavier Bellamy, vieron en este gesto una forma de “complicidad con quienes, incluso en Europa, pretenden reimportar el odio antisemita que ha provocado las peores horas de la historia de nuestro continente”. La eurodiputada de Horizons, Nathalie Loiseau, por su parte, se muestra indignada: “Las lecciones de antisemitismo de LFI (Francia rebelde, nota del editor)lo que practican es antisemitismo. » El incidente también fue comentado en Israel. “Vergonzoso, escandaloso, pero lamentablemente no sorprende”reaccionó el ministro israelí de extrema derecha, Gideon Sa’ar, encargado de Asuntos Exteriores.

Contactado por “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, el Parlamento Europeo indicó que los hechos estaban siendo analizados por sus servicios. La mañana del martes 6 de octubre, su presidenta, Roberta Metsola, habló en el hemiciclo indicando que el asunto estaba retomado. “muy en serio”. “Esta sala es un lugar donde cada uno de nosotros debe sentirse seguro. Condenamos con la mayor firmeza cualquier acto (…) lo que haría que una persona se sintiera menos protegida en estos lugares. Este tipo de acciones son inaceptables. No podemos tolerar acciones que puedan infundir miedo en quienes desean hablar. Los daños materiales y los intentos de intimidación, en detrimento del debate, son inaceptables”añadió. Si se están examinando todas las medidas, aún no se ha impuesto ninguna sanción al funcionario electo.

Interrogada en una rueda de prensa, la eurodiputada rebelde Manon Aubry afirmó que estaba en estrecho contacto con la Presidencia del Parlamento. En defensa de Rima Hassan, aseguró que“ninguna bandera fue pisoteada” y dijo su ” apoyo “ a “víctimas del atentado del 7 de octubre”. “El hecho ocurrido ayer no tiene relación alguna ya que no es un homenaje del Parlamento Europeo con motivo del 7 de octubre”agregó, asegurando que “Objetos de asentamientos ilegales en Israel” fueron puestos a la venta.

Argumentos presentados también por Rima Hassan y su abogado Vincent Brengarth, también contactados por “le TV BUS Canal de comunicación urbana”. En un comunicado de prensa, la eurodiputada afirma que simplemente se retiró “La bandera israelí de su apoyo” y que, en el proceso, “La bandera de la Unión Europea, fijada en el mismo pie, lamentablemente cayó bajo el efecto del desequilibrio”. El insumiso, que a su vez asegura que ninguna bandera fue pisoteada ni dañada, precisa que su gesto no iba dirigido a “De ninguna manera las personas a las que este evento pretendía rendir homenaje, ni su memoria”sino más bien la organización de dicho evento dentro de los límites del Parlamento Europeo con “la representación diplomática del Estado de Israel (Y) durante el cual se pusieron a la venta artículos presentados como fabricados con restos de misiles israelíes.

En el hemiciclo, durante la mañana, el electo reiteró este argumento: “Podemos perfectamente, como hicimos con nuestro grupo, conmemorar a las víctimas del 7 de octubre sin asociarnos con el Estado genocida de Israel. » Además de molestarme al ver comercializados “collares que representan un mapa de Israel que abarca Gaza y los territorios palestinos ocupados”Rima Hassan señala un acalorado intercambio con el artista invitado, Yaron Bob, durante el cual supuestamente hizo comentarios “negar la existencia del pueblo palestino y de Palestina”.