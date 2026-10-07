“Hacemos un llamado a todos los hombres buenos, en Túnez y en otros lugares, para que impidan el destino intolerable reservado a Nejib Chebbi”

Cada día estamos un poco más molestos por las condiciones inhumanas a las que son sometidos los presos políticos tunecinos. La huelga de hambre iniciada por Nejib Chebbi, figura prestigiosa de la lucha por la democracia en Túnez (abogado, ex ministro y ex miembro de la Asamblea Constituyente, nota del editor), despierta en todos, sea cual sea el bando al que pertenezcan, la esencial oleada moral de solidaridad y urgencia con quienes han comprometido su existencia a la promoción de nuestros derechos, contra la represión y la indignidad del trato infligido.

Nejib Chebbi es precisamente uno de esos hombres cuyo camino se ha extendido por varias generaciones y en quienes las corrientes ideológicas tunecinas reconocen el mismo ideal de sí mismo, de libertad, de justicia y de dignidad. Todas las familias políticas guardan silencio sobre sus diferencias ante la valentía de este humanista que, a sus 82 años, opta por poner en peligro su cuerpo para protestar contra lo que considera una humillación insoportable. Nejib Chebbi encarna con su valentía y abnegación la superación de todas las diferencias políticas. Su lucha actual trasciende a él mismo y a las estrechas visiones de todos. La libertad es un bien indivisible que reúne y establece un mundo común más allá de los desacuerdos.

Desde su prisión, donde están encerrados sus demás compañeros, nos llega un mensaje suyo con una fuerza que nos estremece. Nejib Chebbi no debe permanecer más en prisión, no debe sufrir más este martirio. Ni él ni ningún otro preso político. Esta huelga de hambre no es una revuelta individual. Arroja una luz deslumbrante sobre la caída colectiva de una sociedad entera en el miedo y la sumisión.

Estamos reunidos aquí para decirle a Nejib Chebbi que su mensaje nos galvaniza, nos acerca y nos une, y que no está solo. No, no está solo, y aunque no tenga la oportunidad de vernos, estamos ahí con él, a su alrededor. Se le impide recibir visitas, se le prohíbe tener a su propia hija abogada, no se le permite participar en actividades físicas, se le excluye de las noticias del mundo, siendo tan brillante, tan preocupado por el futuro de la humanidad. Le quitamos su razón de vivir, el conocimiento, el conocimiento, la comprensión, la inteligencia. Pero su voz, tan débil bajo la obligación del ayuno, nos llega con una fuerza incomparable, resonando poderosamente en nuestro apoyo y nuestro compromiso con él y con la causa de todos los demócratas en prisión.

Hombres y mujeres que no tienen los mismos orígenes, ni las mismas convicciones, ni las mismas historias políticas, han comprendido hoy un hecho esencial: cuando se confisca la libertad, las diferencias de opinión se vuelven inútiles frente a esta privación existencial. Hacemos un llamado a todos los hombres buenos, en Túnez y en otros lugares, en el poder y en la oposición, para evitar el destino intolerable reservado a Nejib Chebbi, que implica la caída de todos, sea cual sea el lado en el que esté. Su sacrificio debe ser recibido e interpretado como una llamada al impulso interior de cada uno ante lo inexorable. Apelamos a la conciencia y al deber de las autoridades. ¡Que Nejib Chebbi recupere todos sus derechos, que tenga acceso al disfrute de todas sus facultades intelectuales y físicas, que sea considerado en la nobleza de su época y su influencia social, que sea liberado y devuelto a su familia, a sus amigos y a su país! Y con él todos los presos en cuya defensa se amplía cada día un frente común por las libertades. Ayer podrían haber sido adversarios, hoy, tras las rejas, la verdad se nos presenta claramente: tanto quienes están en el poder como quienes están en la oposición se enfrentan a una elección idéntica: su libertad les enfrenta al deber inalienable de su humanidad.

Firmantes:

Ahmed Amri doctor

bacar Azzouz maestro

Sihem badi doctor

kamel Barkaoui maestro

helé Beji escritor

Mohamed Salah Ben Ammar doctor

Aymén Boughanmi maestro

Ridha Driss gobernante de Nahdha

Khaled hermassi periodista

kamel jendoubi ex ministro

ahmed Kedidi ex embajador

Abderrazak Kilani abogado, ex presidente del colegio de abogados

ahmed maalejabogado