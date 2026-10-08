7 de octubre, memoria crucificada, por Brigitte Stora

Cuando solo recordamos la fecha de un evento, muchas veces es una mala señal. El 7 de octubre, como el 11 de septiembre, habla también de la ausencia de nombre, revelando algo indecible, propicio al entierro. Sin embargo, si el 7 de octubre, en su horror, representó una vacilación existencial para israelíes y judíos en todo el mundo, tal vez también fue nuestro mundo común el que, ese día, quedó patas arriba.

Informes insoportables y a menudo tardíos llegaron para confirmar la increíble crueldad que se desarrolló ese día, con el asesinato planificado de 1.200 hombres, mujeres y niños, el secuestro de cientos más, así como la violencia sádica y sexual contra las mujeres. Estos actos reivindicados, a menudo filmados por los autores de los crímenes y compartidos en las redes sociales, fueron, sin embargo, considerados por algunos como “resistencia”. Otros guardaron silencio. Ante esta gigantesca masacre y feminicidio, el silencio de muchas organizaciones feministas que hacían campaña contra la violencia contra las mujeres fue un desastre.

El miedo del 7 de octubre fue enterrado, se convirtió en una desgracia judía, porque inmediatamente fue cubierto por otra palabra, la palabra “genocidio”. La crueldad del 7 de octubre fue parte del plan de Hamás, al igual que la exhibición de restos de mujeres desnudas en medio de multitudes entusiastas. Asumiendo el sacrificio de su propio pueblo, Sinwar, el arquitecto del 7 de octubre, escribió que preveía una respuesta nuclear por parte de Israel. La desmesura de la respuesta israelí, esperada por Hamás, su guerra contra el grupo islamista convertida en venganza contra los palestinos, la atroz destrucción de Gaza y sus decenas de miles de muertos, servirían a su objetivo. Era necesario deslegitimar la existencia misma de Israel y para ello, porque el asunto está vinculado, acabar con la memoria de la Shoah. Una memoria decretada culpable de hegemonía, al servicio y en el origen del peor Estado del mundo del que, con ella, hay que deshacerse. la palabra “ genocidio » y sobre todo la criminalización de los judíos, declaró “ genocida » estaban en el centro de la propaganda de Hamás. Como un regalo ofrecido a la culpa occidental, un alivio inesperado, un equilibrio de todas las cuentas.

Para algunos, el Holocausto y el antisemitismo evitarían críticas y sanciones mucho más fuertes contra las políticas criminales de Israel. Este es un grave error inicial. Y una reversión. No es la culpa nacida de la Shoá la que protegió a los judíos; es, por el contrario, esta culpa que los ataca. Del mismo modo, y contrariamente a una reescritura en curso de la historia, no es esta culpa la que construyó a Israel, sino el odio a la culpa lo que hoy pone en duda su existencia.

Hay que saber muy poco sobre la historia de los crímenes, los feminicidios, el incesto, etc., para ignorar que allí como en otros lugares, la culpa sentida hacia la víctima aumenta la rabia del criminal que ve en ella el rostro de su propia quiebra. La nazificación de los judíos y de Israel tiene una larga historia que precede con creces a las masacres en Gaza e incluso a la ocupación ilícita de los territorios palestinos. Utilizada en círculos fascistas y de negación del Holocausto inmediatamente después de la guerra, la palabra genocidio se utilizó regularmente contra los judíos. Esta inversión se repitió en la propaganda estalinista y en la del nacionalismo árabe durante décadas antes de que el islamismo la heredara.

La nazificación apunta a los judíos incluso cuando no tiene nada que ver con Israel. Recordamos la violencia antisemita que atacó a Simone Veil en el momento de su ley sobre el aborto, descrita por Jean-Marie Le Pen como “ley de genocidio”… Fue un verdadero placer poner a Auschwitz en contra de un superviviente. Esta antigua historia es la del negacionismo pero también de su versión suave y relativista, que ahora triunfa. Porque, hoy en día, se ha vuelto lícito pero también costumbre enviar a los judíos de regreso al lugar de su injuria y abrir de nuevo el gran juicio contra ellos y contra la memoria de la Shoá.

Como una pizarra finalmente limpiada, judío ahora equivale a genocida. Ningún otro pueblo ha sido criminalizado de esta manera, ni los franceses durante la guerra de Argelia, ni los estadounidenses durante la guerra de Vietnam, ni los iraníes y rusos que bombardeaban Ucrania, antiguos aliados del carnicero Bashar El-Assad en Siria. Incluso al final de la Segunda Guerra Mundial, una tradición humanista de izquierda rechazó la esencialización y fusión de “ genocida » contra todo el pueblo alemán. Este juicio sólo está dirigido a judíos e Israel. El uso de la palabra genocidio se ha convertido en un sésamo que sólo ofrece dos opciones: o la adoptamos o somos genocidas.

Durante los debates sobre las primarias socialistas, se nos ofreció una versión apenas más cortés de esta extraña alternativa. Quienes propugnaron la alianza con Jean-Luc Mélenchon fueron también quienes hicieron de la palabra “genocidio” la palabra clave, el signo de adhesión a una visión del mundo. Y lamentablemente fue contra Raphaël Glucksmann y Jérôme Guedj, que sin embargo no se mostraron muy complacientes frente al régimen criminal israelí, contra quienes se blandieron estas palabras.

Este chantaje semántico se ha convertido en una máquina para excluir a los judíos (en universidades, lugares culturales, espacios activistas). No es sólo un pase al “campo del Bien”, es también un “dejar excluidos” de todos aquellos que no lo pronuncian. Y este “permitir la exclusión” permite “boicotear” a los artistas, violencia y ataques contra las personas. Y la abismal soledad de los excluidos. Erri de Luca, los hermanos Dardenne, Boy George, Sari Nusseibeh y miles de opositores de Hamás han pasado por una amarga experiencia.

Durante mucho tiempo, la memoria de la Shoah fue esa base común en el corazón de una cultura democrática que también permitió grandes luchas emancipadoras como las luchas antirracistas, las luchas anticoloniales, el feminismo y la denuncia de la homofobia. Es esta memoria la que hay que defender contra el negacionismo cuyo desencadenante fue el 7 de octubre.

EXPRESO ORGÁNICO

Doctor en psicoanálisis, Brigitte Stora Es autor, ensayista y documentalista. En particular, escribió “Qué ha sido de mis amigos: los judíos, Charlie, luego todos los nuestros” (Le Bord de l’Eau, 2016) y “El antisemitismo, un asesinato íntimo” (Le bord de l’eau, 2024).