reunión entre sindicatos y Ministerio de Trabajo este lunes

Aclarando un tema muy, muy delicado. Matignon prometió el domingo que no habría “paso por la fuerza” en el trabajo el 1 de mayo, en vísperas de una reunión entre el Ministro de Trabajo y los dirigentes sindicales, este lunes 13 de abril, vientos en contra de un proyecto de ley que está siendo rápidamente adoptado por el Parlamento.

Fuertemente denunciada por los sindicatos, la ley propuesta el 1 de mayo debería permitir autorizar el trabajo de los empleados durante este día festivo en empresas alimentarias locales como panaderías, pastelerías, fruterías, carnicerías, floristerías, pero también en establecimientos culturales (cines, teatros).

Gracias a una moción de rechazo votada el viernes por la Asamblea Nacional, el texto pudo ser adoptado sin que los diputados lo hubieran examinado en primera lectura, tras una comisión paritaria (CMP) que podría convocarse muy rápidamente para hacerlo aplicable a partir del 1 de mayo, según los deseos del ejecutivo. Según la CGT, el CMP podría ser convocado el martes a las 16.30.

Los sindicatos denunciaron “maniobra” viernes, recalcando la cuestión el domingo enviando al Primer Ministro una carta conjunta firmada por los dirigentes de las ocho principales centrales sindicales (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, Solidaires) para pedirle que no convocara un CMP y que respetara “democracia social y política”.

Básicamente, el texto ampliará la posibilidad de trabajar el 1 de mayo “a muchos sectores profesionales y a las grandes empresas, a expensas de los asalariados pero también de las pequeñas empresas locales independientes”criticaron.

Según el proyecto de decreto de aplicación, comunicado por el Gobierno a los sindicatos, no sólo los empleados de panaderías y floristerías se verían afectados por las exenciones. la apertura de “grandes marcas industriales” panadería y pastelería, “cadenas de heladerías y chocolaterías, carnicerías, charcutería y tripas, queserías, pescaderías” estaría permitido, enumere los sindicatos.

“Tiendas de frutas y verduras” también se integrará, “que incluye grandes tiendas especializadas”. EL “floristerías, centros de jardinería y tiendas de semillas, cines, museos, salas de exposiciones, salas de espectáculos y centros culturales” también les preocupa, denuncian, mostrando un texto que pretende “ampliar la apertura en todas direcciones el 1 de mayo”. “Así no podemos reformar brutalmente un texto de historia social y de conquistas colectivas”continúan, lamentando la falta de examen por parte de los diputados en primera lectura.

Interrogada en France 3, la presidenta (Renacimiento) de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, confirmó el domingo que quería “que este texto pueda ser examinado y votado antes del 1 de mayo en la Comisión Mixta”. “Llamo al gobierno a discutir con los sindicatos. Sobre este tema, el 1 de mayo no se puede evitar la discusión social”añadió Yaël Braun-Pivet, refiriéndose a“una carrera contra el tiempo”.

El jefe del PS, Olivier Faure, amenazó el domingo al gobierno de Sébastien Lecornu con presentar una moción de censura junto con otros grupos de izquierda sobre la cuestión del trabajo el 1 de mayo, considerando necesario “poner límites” Para “Este día es tan simbólico”. “Sobre este tema, (…) no puede haber otra cosa que el relanzamiento del diálogo social”declaró durante una entrevista en franceinfo y France Inter, en colaboración con “Le Monde”.

Olivier Faure declaró que había hablado con el presidente del grupo comunista, Stéphane Peu, quien, según él, considera que “Si no somos escuchados, si el diálogo social no encuentra su lugar, puede haber censura”. Esta censura se podría hacer. “con todos los partidos de izquierda que consideramos que en algún momento también hay que poner límites”afirmó Olivier Faure. “Porque si no les preguntamos, incluso en este día tan simbólico, sabemos que es la puerta abierta a la deconstrucción del Código del Trabajo”.

Según la ley, sólo el 1 de mayo es feriado retribuido obligatorio. Sin embargo, el Código del Trabajo hoy permite que un panadero o florista artesanal pueda abrir ese día, pero debe trabajar solo o casi solo. De hecho, puede contar consigo mismo o con miembros de su familia que no son empleados, pero no con sus empleados. Con el riesgo de una multa de 750 euros por empleado afectado (1.500 euros si es menor de edad).