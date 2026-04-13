El Líbano sigue bombardeado por Israel en el tercer día del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Aunque se ha concluido una tregua precaria y temporal entre Estados Unidos e Irán, las bombas del ejército israelí siguen lloviendo sobre el Líbano. El primer día del alto el fuego, el miércoles 8 de abril, el Estado hebreo lanzó un centenar de misiles en diez minutos, provocando una auténtica carnicería: 357 muertos, entre ellos mujeres y niños, y 1.223 heridos, según un informe no definitivo del Ministerio de Sanidad libanés. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí se felicitó por haber traído “un duro golpe” a Hezbolá. Desde el 2 de marzo, la campaña militar israelí ha causado 1.953 bajas y más de 6.000 heridos en el país de los Cedros, donde la inseguridad alimentaria va en aumento.

Mientras Pakistán, mediador entre Washington y Teherán, consideraba que el alto el fuego incluía a Beirut, esta afirmación fue rechazada por los israelíes. Hasta que un llamado estadounidense a la moderación y la presión internacional empujaron al Primer Ministro Benjamín Netanyahu a aceptar las negociaciones, previstas para la próxima semana en Washington. Sin silenciar las bombas todavía.

Por su parte, Hezbolá rechazó cualquier negociación directa entre el Líbano e Israel y pidió “Retirada israelí” del sur del país. El líder del partido chiíta proiraní y del grupo paramilitar pidió a los funcionarios libaneses que no hicieran “concesiones gratuitas” al Estado hebreo. El presidente del Parlamento iraní exigió, entre otras condiciones, una tregua en el Líbano antes de cualquier negociación de paz con Estados Unidos.

Benjamín Netanyahu advirtió el jueves: los ataques contra Hezbollah continuarán restableciendo la seguridad. “seguridad para los norteños” de Israel. Por la tarde, el ejército israelí anunció que había comenzado a atacar “sitios de tiro” Hezbollah en el sur del Líbano. Al menos trece miembros de las fuerzas de seguridad libanesas murieron en la localidad de Nabatiyé. Por su parte, el ejército israelí declaró este viernes que había “desmantelado” más de 4.300 infraestructuras de Hezbolá desde el 2 de marzo, y haber matado a 180 combatientes de Hezbolá en sus ataques del miércoles.

Temprano el viernes por la mañana, sonaron sirenas de advertencia en todo Israel, incluso en Tel Aviv y la ciudad costera de Ashdod, dijo el ejército israelí, después de que se dispararan cohetes desde el Líbano. Posteriormente, Hezbollah anunció que había lanzado misiles contra una base naval militar en Ashdod, en el sur del Estado judío. En un comunicado, el grupo proiraní afirma que se trata de una “toma represalias” a las huelgas del 8 de abril, añadiendo que “Esta respuesta continuará hasta que cese la agresión”.

Naciones Unidas advirtió este viernes del rápido aumento de la inseguridad alimentaria en el Líbano. “Los convoyes del Programa Mundial de Alimentos (PAM) siguen circulando, pero el entorno operativo se está volviendo cada vez más complejo”declaró la directora de esta agencia de la ONU en Líbano, Allison Oman. “La seguridad ya no puede darse por sentada, incluso cuando las necesidades aumentan rápidamente”subrayó a los periodistas en Ginebra, hablando desde Beirut.

Según la agencia de la ONU para los refugiados, unas 150.000 personas todavía se encuentran en el sur del Líbano. Más de un millón de personas han sido desplazadas desde el inicio de la guerra. La crisis en el Líbano “Se está convirtiendo rápidamente en una crisis de seguridad alimentaria”aseguró Allison Oman, explicando que el PMA ya observa signos claros de aumento de los precios de los alimentos, en particular del pan y las verduras, en todo el país.

Por su parte, el representante de la Organización Mundial de la Salud en Líbano, Abdinasir Abubakar, indicó que “13 hospitales resultaron dañados y 6 tuvieron que cerrar sus puertas”.