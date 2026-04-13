¡La electrificación no puede hacerlo todo!

En su presentación, el 10 de abril, de medidas a favor de la electrificación de usos -principalmente el arrendamiento social de “potencias” y la sustitución de bombas de calor por calderas de gas-, el presidente del Gobierno se basó en argumentos de soberanía y poder adquisitivo. Los acontecimientos actuales lo requieren.

Descartó las voces de apoyo indiferenciado a los consumidores que habían conducido, tras el estallido de la guerra en Ucrania, a un costoso aumento de los subsidios a las energías fósiles. Un buen punto.

También insistió en las opciones de “ancianos” a favor de la energía nuclear, que ahora debe ser redistribuida de manera imperativa, otorgando así a las energías renovables un simple papel complementario. Preocupante.

Sin embargo, ni una palabra sobre el clima y los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entre la reciente publicación por sus propios servicios del proyecto de hoja de ruta climática (Estrategia Nacional Baja en Carbono, SNBC-3 para los que saben) y la del barómetro Citepa sobre las emisiones hasta 2025, Sébastien Lecornu disponía, no obstante, de un fondo documental de primer nivel. Movilicémoslo para cubrir este lamentable descuido.

Como insiste el texto del SBNC, el objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 279 millones de toneladas (Mt) de CO equivalente. 2 en 2030. Este objetivo fue reevaluado en comparación con el de SNBC-2 para respetar el compromiso europeo que ahora apunta a una reducción del 55% de las emisiones entre 1990 y 2030, frente al 40% anterior.

Esta decisión se remonta a un consejo de jefes de Estado europeos celebrado en 2020. ¿Por qué tardó tanto en plasmarla en nuestra hoja de ruta nacional? Esto obliga a un cambio de trayectoria en un período de tiempo muy corto. La tendencia a la baja observada desde 2005 llevaría a unas emisiones de 335 Mt en 2030, es decir, 56 Mt más. Para alcanzar el nuevo objetivo será necesario pasar de una reducción del 2% anual a más del 5% anual entre 2025 y 2030. ¿Permitirá la electrificación de usos tal salto?

La palanca de la electrificación actuará principalmente en tres sectores (transporte, uso de edificios e industria), que totalizaron dos tercios de las emisiones nacionales en 2025.

Las emisiones del transporte (excluido el transporte internacional) constituyen la mayor parte. Gracias a las ganancias de eficiencia y al inicio de cambios de comportamiento en la movilidad urbana, siguen una tendencia a la baja de alrededor del 1,5% anual. Para alcanzar el objetivo fijado por la SNBC-3 para 2030, sería necesario pasar a prácticamente el −6% anual hasta 2030. Aparte del año 2020, afectado por los confinamientos impuestos por el Covid, tal reducción nunca ha sido posible.

Las medidas anunciadas por Sébastien Lecornu, de las que sólo se conocen las relativas a las familias de bajos ingresos, probablemente acelerarán la venta de “vatajes” de aquí a 2030. Sin embargo, la mayor parte del parque móvil utilizado seguirá siendo térmico en 2030. La electrificación del parque de vehículos utilitarios, que apenas ha comenzado, será aún más lenta. Sin acciones drásticas en materia de sobriedad de usos y desarrollo de la movilidad compartida, el apoyo a la electrificación no permitirá alcanzar los objetivos previstos.

Misma observación para el uso de los edificios. Después de dos años muy decepcionantes debido a los repetidos reveses en términos de incentivos a la renovación térmica (ver la serie MaPrimeRénov), ahora tendríamos que pasar a un ritmo de reducción de emisiones de casi el 8% anual para alcanzar el objetivo fijado por la SNBC-3. Incluso si fuera posible distribuir bombas de calor más rápidamente que renovar el parque inmobiliario, no podemos contar sólo con este instrumento. Para alcanzar el objetivo, también tendremos que ahorrar masivamente la energía utilizada en nuestros hogares y en todos los edificios terciarios.

¿Y la industria? Todavía depende en gran medida de la energía fósil para producir el calor que necesita. Por esta razón, la caída del 3,5% de las emisiones industriales en 2025, la mayor de cualquier sector de la economía, no es una buena noticia. Como indica el barómetro de Citepa, sólo refleja la caída de la actividad en las industrias más emisoras (metales y materiales de construcción).

Centrada en las medidas que afectan directamente a los franceses, la intervención del Primer Ministro apenas especificó las formas, menos aún los medios, para acelerar la electrificación de nuestra industria. Sin embargo, es crucial y requiere la movilización de costosas inversiones que los fabricantes se muestran reacios a realizar a pesar de las nuevas ventanas de financiación abiertas por la Unión Europea. La electrificación de nuestros procesos productivos es, sin embargo, una de las principales palancas sobre las que debe basarse la renovada competitividad de nuestra industria y, en última instancia, nuestra soberanía económica.

Los “descuidos” de Sébastien Lecornu, que sin embargo trabajó en Ecología durante su larga carrera ministerial, no son inocentes. Suponen un paso atrás con respecto a nuestros líderes, que parecen haber renunciado ya a respetar la hoja de ruta climática, cuyo contenido acaban de revelar a los ciudadanos.

◗ Christian de Perthuiseconomista, autor de “Carbono fósil, carbono vivo” (Gallimard, 2026)