Relojería: Patek Philippe, la loca exposición de Milán

Construido en 1923, el antiguo palacio de deportes milanés ya ha tenido mil vidas. Renombrado CityOval, el antiguo Palacio delle Scintille alberga hoy, bajo su cúpula de treinta metros de altura, una Ginebra en miniatura a imagen de Patek Philippe: el edificio de la rue du Rhône, la fábrica de Plan-les-Ouates, las orillas del lago.

Un escenario tan espectacular era necesario para albergar “Watch Art”, la séptima exposición de la marca después de Dubai, Múnich, Londres, Nueva York, Singapur y Tokio. Y lo más grande: en los aproximadamente 2.900 metros cuadrados donde se ubica la exposición, conocemos mil detalles sobre la historia de Patek, desde sus inicios en 1839 hasta sus innovaciones más recientes, mientras admiramos los relojes y objetos de relojería más raros. También se incluyen en el programa treinta y dos nuevos productos (relojes de pulsera, de bolsillo o de mesa). Producidos en edición limitada y reservados al mercado italiano, resaltan la artesanía artística de la casa.

La entrada es gratuita, lo que puede parecer sorprendente para una marca de tan prestigio. Según las estimaciones, produce algo más de 70.000 relojes al año, que admiramos mucho más de lo que los usamos, dados sus precios y la dificultad, incluso si se tiene la cuenta bancaria adecuada, de adquirir uno. Pero esta es la verdadera ambición de estos “Watch Art”: exponer la creatividad y el arte de la relojería (tanto mecánica como estética) al mayor número de personas posible.

A lo largo de quince grandes salas, encontrará toda la colección actual (152 modelos), así como piezas raras del Museo Patek Philippe de Ginebra, entre ellas un reloj de bolsillo con repetición de minutos de 1918 capaz de funcionar durante treinta días sin que se le dé cuerda o el primer tocante de calendario perpetuo conocido que data de 1925. Luego continuamos con un espacio dedicado a los carillones, otro a las patentes mecánicas (más de 200 registradas desde los orígenes) o un lugar reservado a los artesanos-esmaltadores, guillochers, marqueteros – en manifestación ante los ojos del público.

La exposición Patek Philippe en Milán permite admirar piezas raras, como este reloj de la marca nacida en 1839. PATEK

Estos excepcionales artesanos orquestan las cosas más locas que produce Patek Philippe, si es que el tiempo y el dinero ya no importan. Entre algunas extravagancias, este reloj de bolsillo de oro blanco de doble cara, una pieza única cuyo precio no ha sido revelado. En el frente, una esfera negra, bastante sobria. En el lado derecho, una pintura en miniatura que representa un barco entrando en el Gran Canal de Venecia, con el Saludo al fondo. Este minicuadro reúne dos de las especialidades de la manufactura: el esmalte y la marquetería. Los esmaltadores fueron los responsables del cielo, las fachadas y la laguna, y su composición casi pictórica fue cocida 19 veces a más de 800°C antes de lograr tal resultado. Los expertos en marquetería moldearon pacientemente el barco, como un mini-rompecabezas compuesto por 334 elementos de chapa y 15 incrustaciones, talladas en 37 tipos diferentes de madera.

Pero la verdadera sorpresa es Thierry Stern. Se espera un hombre relativamente serio, como esta casa propiedad de su familia desde 1932. Sin embargo, ante la prensa francesa, hace una serie de ocurrencias y se expresa con una franqueza poco común. Respecto al futuro escaparate parisino de Patek Philippe, una mansión privada mucho más grande que la actual boutique de la Place Vendôme y que también albergará un servicio postventa, bromea: “Primero queríamos tomar la Torre Eiffel, pero no era demasiado práctico, estaba oxidada. También estaba Versalles, que era un poco cara”. La entrega de la futura boutique parisina está prevista para finales de 2029, afirmó, añadiendo del mismo modo: “Entonces, para Francia, ¡será el año 2032! »

Thierry Stern, presidente de Patek Philippe, cuya familia es propietaria de la marca desde 1932. PATEK

¿Por qué Milán y no París? Porque Italia sirve de brújula para la marca, y siempre lo ha hecho: “Cuando un producto funciona en Italia, sabemos que atraerá a todas partes. » Pero también “Porque el mercado francés es mucho más duro para Patek”. ¿Se debe esto, dice, a la discreción de los clientes franceses, que son reacios a exhibirse con este tipo de relojes? ¿O incluso la profusión de hermosas marcas tricolores, como Cartier, Hermès o Chanel? Un poco de ambos…

Después del humor, Stern revela un rechazo fundamental. El día de su jubilación, Alan Banbery, un caballero inglés que era la mano derecha de Philippe (padre de Thierry, entonces director general), le dijo al joven Thierry, que estaba destinado a asumir el cargo, que en Patek ya estaba todo hecho: “Me enojó tanto… casi lloré”. Ese día, Thierry Stern se juró a sí mismo: “Nunca llegará ese día en el que lo hayamos hecho todo”. El Cubitus, creado en 2024, nació de la misma convicción. Nadie, dijo, esperaba este reloj cuadrado: “Era un riesgo porque no había necesidad de ponerlo en marcha”.

Uno de los seis modelos de la colección Gondolo Ladies First, engastado con 687 diamantes. JEAN-DANIEL MEYER

En cuanto a las colaboraciones con relojeros independientes, que tan de moda están… Bueno, eso está fuera de discusión: “¡Patek Philippe, es Patek Philippe!” » Si uniera fuerzas con un joven relojero, explica, sin duda querría un movimiento “súper ligero, ligero, moderno”, tal vez en carbono, con el argumento de que Patek sería “viejo juego”. Pero el ya esta peleando “seguir siendo tradicional en el movimiento”. La idea –puramente virtual– de una doble firma con Max Büsser, el fundador de MB&F, una marca que gusta a su hijo Adrien, le hace reír: “Sería raro, como un perro ladrando a los repetidores de minutos. »

En una casa donde pensamos a muy largo plazo (los modelos se imaginan con hasta diez años de antelación), Stern ve su horizonte profesional culminar en 2039, con motivo del 200 aniversario de Patek. Después de lo cual, dará paso a ” niños “ – en este caso sus dos hijos, Adrien y Tristan.

A la izquierda de su padre, el mayor, Adrien, de 22 años, escucha más de lo que habla. Graduado en la Escuela de Hostelería de Lausana, ahora se ha incorporado a la casa, donde cambia de departamento cada seis a diez meses. Aunque no ha estudiado relojería propiamente dicha, está inmerso en ella. Su misión actual: la creación de una pieza de joyería, junto a su hermano Tristan. Su padre les confió este ejercicio, desde el boceto hasta la producción. Quién sabe, tal vez Patek Philippe llegue definitivamente al sector de la joyería. “Algunas joyas, ¿por qué no? dijo Thierry Stern. ¡Pero no voy a competir con Bulgari! » Su prioridad es más bien ampliar la colección femenina.

Actualmente, las mujeres representan el 36% de las ventas; pero el CEO apunta a “50/50”. El obstáculo tiene menos que ver con la voluntad que con la disponibilidad de movimientos mecánicos, más bien reservados a los modelos masculinos. De ahí el lanzamiento, durante este Watch Art, de la colección Gondolo Ladies First (1).

En una bonita caja de cojín (31 × 34,8 mm), tres de los seis modelos juegan la carta de la joyería, con 687 diamantes e índices en topacio, amatista o tsavorita. Los otros tres, más sobrios, no escapan al engaste: 108 diamantes, concretamente, en el realce. En la mayor parte de la gama, supera (¿ay?) un calibre de cuarzo, que incluye “todavía 75% mecánicos”afirma Thierry Stern. Según él, sólo el cuarzo permite “algo pequeño y fino”. Y sobre todo: disponible. Para aquellos -y aquellos- que tienen el deseo y los medios de esperar un Patek Philippe mecánico de pequeño diámetro, todavía tendrán que esperar.

◗ (1) Su nombre rinde homenaje a Gondolo & Labouriau, el minorista de Río de Janeiro, Brasil, con quien la marca trabajó desde 1872 hasta 1927.

◗ “Gran Exposición Watch Art – Milán 2026”, CityOval (antes Palazzo delle Scintille), distrito CityLife, Milán. Hasta el 18 de octubre entrada gratuita previa reserva: patek.com/watchart2026