El Senado se reajusta tras la llegada de los electos RN: “Ciertamente, estos aspectos sólo llaman la atención de los de adentro, pero…”

Hay revoluciones que son más silenciosas que otras. Este suele ser el caso en el Senado, donde se requiere alfombra y reduce el ruido, incluido el de las botas. Pero todavía no podemos hablar de “revolución de terciopelo”ya que lo que ocurre allí es revelador de la evolución de la política y, por tanto, de la democracia francesa. Podemos recordar, por ejemplo, la elección del socialista Jean-Pierre Bel como presidente del Senado, el día después de las elecciones de septiembre de 2011, preludio de la victoria de François Hollande en las elecciones presidenciales, ocho meses después. Las elecciones al Senado que tuvieron lugar el 27 de septiembre no son una excepción a la regla.

La primera lección destacable es la elección de nueve senadores del Agrupación Nacional, que se suman a los tres senadores elegidos en 2023 y que no estaban sujetos a renovación. Sin embargo, se informa que Stéphane Ravier, único senador saliente de extrema derecha y candidato a la reelección, fue derrotado en Bocas del Ródano. Candidato en una lista disidente, no impidió que RN obtuviera dos cargos electos en otra lista, en este departamento. Doce en total, los senadores de la Agrupación Nacional eran, por tanto, suficientemente numerosos para constituir un grupo (el número mínimo es diez), lo que supone una novedad en la historia del Senado. Confirman también su alianza con el partido de Eric Ciotti, la UDR, que obtuvo dos representantes electos en los Alpes Marítimos, elevando a catorce el número de senadores de extrema derecha.

Pero se produjo otra (r)evolución silenciosa, tras la reelección de Sylvie Goy-Chavent, senadora de Ain. Miembro del grupo Les Républicains hasta la renovación, no había sido nominada por el partido y había presentado una lista disidente, lo que le permitió conservar su escaño. Elegida por primera vez en 2008, primero formó parte del grupo UMP hasta 2011, antes de reorientarse uniéndose a la Unión centrista. Tras su reelección en 2020, regresó a Les Républicains. Ahora se une a la extrema derecha, algo que ya podría sugerir su patrocinio de Eric Zemmour en 2022. Aunque sería arriesgado generalizar este caso, es sin embargo indicativo de una tendencia que poco a poco se está consolidando: el acercamiento entre la derecha y la extrema derecha, iniciado desde hace muchos años, confirmado por la alianza impulsada por Ciotti durante las elecciones legislativas de 2024, cuando era presidente de los republicanos, y que la secuencia electoral de 2027 seguramente amplificará.

La consecuencia de la constitución de este grupo, más allá de los derechos que le atribuyen, es el ingreso de la extrema derecha al Senado, con cargo de secretario. Recordamos que, si la extrema derecha había obtenido dos vicepresidencias en la Asamblea Nacional en 2022, fue inhabilitada en 2024, cuando era la tercera fuerza política. Dado que en el Senado la evolución es tradicionalmente más lenta y menos llamativa, debido a su modo de renovación parcial, no nos sorprende esta entrada en 2026, que sigue siendo minimalista. Además, esta posibilidad de formar un grupo es menos un presagio del futuro que del pasado: son, de hecho, los resultados de las últimas elecciones municipales, donde la extrema derecha se ha consolidado aún más en los territorios, los que le han dado esta posibilidad. Sin embargo, refleja el establecimiento progresivo –y sin duda duradero– de este partido en la vida política, democrática e institucional.

Hay otra (r)evolución, silenciosa pero reveladora de la configuración política: los socialistas ya no son el segundo grupo en el Senado, lugar que siempre habían ocupado (incluso en 2011). Aunque en general habían logrado mantener su número (64 senadores antes de las elecciones), el grupo sólo puede contar con 62 cargos electos, mientras que la centrista Unión (UC) tiene 63. La causa reside en la elección de los dos senadores miembros de la Place publique, el partido de Raphaël Glucksmann, para sentarse entre los ecologistas electos.

Si bien este paso de la segunda a la tercera fuerza política del Senado tiene sólo una consecuencia simbólica, deja al descubierto a plena luz ciertos errores de “la izquierda socialista y democrática”en medio de la organización de su escuela primaria. Podemos sorprendernos, cuando Glucksmann es candidato – y podría incluso ganar – y los ecologistas no participan, que los representantes electos de su partido se sienten entre ellos y no entre los organizadores… Algunos podrían esperar una convergencia, pero es evidente, si no una divergencia, al menos una incoherencia (mientras que los presidentes de los dos grupos socialistas, en la Asamblea Nacional y en el Senado, han anunciado claramente su apoyo, afirmó Glucksmann).

Ciertamente, estos aspectos sólo atraen la atención de los que saben y hacen poco ruido más allá de los misterios de los salones parlamentarios. Pero, como dijimos, lo que está sucediendo en el Senado es a la vez reflejo de una situación pasada (las elecciones municipales) e indicativo de una dinámica futura. Para bien o para mal.

EXPRESO ORGÁNICO

Jean-Philippe Derosier Es profesor asociado de derecho público en la Universidad de Lille y titular de la cátedra de estudios parlamentarios. En el sitio web “New Obs” se puede leer periódicamente su carta blanca, “Un oeil sur la Constitution”, que ofrece una mirada crítica y pedagógica a la actualidad constitucional. Acaba de publicar “Digital y Democracia” con Editions LexisNexis.