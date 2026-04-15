Reforma de la justicia penal: el Senado adopta la ley de Darmanin sin incidentes

Publicado el 14 de abril de 2026 a las 20:56 horas. Lectura: 2 min.

El Senado adoptó este martes 14 de abril la reforma de la justicia penal impulsada por Gérald Darmanin, aprobando en particular un sistema de “declararse culpable” Se supone que acelerará la tramitación de los expedientes, a pesar de la oposición de los representantes de los abogados y de la izquierda. Dominada por una alianza entre la derecha y los centristas, la cámara apoyó ampliamente el proyecto de ley del gobierno, 219 votos contra 111.

Toda la izquierda se opuso, un día después de una jornada de movilización de bares en toda Francia, que temen un debilitamiento de los derechos de la defensa y de la víctima.

El texto establece una nueva “procedimiento para juzgar delitos reconocidos” (PJCR), una forma de “declararse culpable”para las infracciones más graves, allanando el camino para plazos acelerados, una audiencia más corta y penas reducidas.

El Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, acogió con satisfacción la adopción de un “texto de equilibrio”, “Necesario reducir los tiempos de juicio”.

Christophe Bayle, presidente de la Conferencia de los Colegios de Abogados que reúne a los 163 colegios no parisinos, es decir 45.000 abogados, lamentó una reforma en marcha “a costa de las garantías esenciales que sustentan nuestro Estado de derecho”pidiendo al Ministro de Justicia que “Pausar el calendario para entablar un diálogo”.

En la plataforma X, se dijo Gérald Darmanin “abierto a cambios” Para “mejorar el texto”proponiendo reunirse a este respecto con grupos políticos y profesionales del Derecho.

Esta votación en el Senado ha sido, de hecho, el paso menos difícil para el Gobierno, que ahora tendrá que convencer a la Asamblea Nacional, donde se espera el texto antes de la suspensión veraniega de los trabajos parlamentarios en julio.

Sin embargo, en este momento no tiene mayoría para su medida emblemática: el martes, toda la izquierda y los tres senadores de la Agrupación Nacional se opusieron. Una votación idéntica de los diputados no sería suficiente, dado el equilibrio de poder en el Palacio Borbón.

El procedimiento de “declararse culpable” Para ser implementado al final de la investigación, se requerirá el acuerdo del imputado, de la fiscalía, y que la víctima no se oponga. Sólo puede referirse a casos con un solo acusado y una sola víctima, según las enmiendas adoptadas en el Senado.

A cambio de confesiones, la pena impuesta con este nuevo sistema se reducirá en un tercio. Se realizará una audiencia pública para aprobar el acuerdo, sin testigos ni peritos. Se reducirá a medio día, frente a los dos o tres días actuales. El objetivo declarado: reducir los tiempos de audiencia y luchar contra la embolia de la justicia penal, ante 6.000 casos actualmente en espera.

Ciertos delitos sexuales fueron eliminados del alcance de este nuevo procedimiento, como la violación de un menor de 15 años y la violación agravada, así como el proxenetismo de un menor, mientras que el texto inicial ya había excluido los crímenes contra la humanidad y el terrorismo.

El tiempo concedido a las víctimas para oponerse al procedimiento también se ha duplicado con respecto al proyecto inicial, aumentando a 20 días.

“Hemos creado una declaración de culpabilidad al estilo francés, que tiene en cuenta los intereses de todas las partes, los intereses de la sociedad”se alegró el senador LR Francis Szpiner. “Rechazamos una justicia donde la confesión sustituya al debate, donde la celeridad prevalezca sobre la verdad”alertó por el contrario la comunista Marianne Margate.

El proyecto de ley también contiene otras medidas adoptadas en el Senado, como el uso de la genealogía genética en determinadas investigaciones, la prórroga de la prisión preventiva en determinados casos o incluso una reforma de los Tribunales Penales Departamentales (CCD).

Estos tribunales, que juzgan delitos punibles con penas de prisión de 15 a 20 años, principalmente la violación, verán modificada su composición: entre los cinco magistrados que componen el tribunal, el texto prevé que dos ya no sean profesionales estrictos, sino, por ejemplo, jueces o abogados honorarios.

El proyecto también preveía que el recurso se presentara ante otro tribunal penal, y ya no ante el Tribunal de lo Penal, pero el Senado se opuso y Gérald Darmanin no intentó restablecer la medida.