Liberada la periodista estadounidense Shelly Kittleson secuestrada en Irak

El grupo iraquí proiraní Kataeb Hezbollah liberó el martes 8 de abril a la periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada a finales de marzo. “Hemos decidido liberar a la acusada estadounidense Shelly Kittleson con la condición de que abandone el país inmediatamente”dijo Abu Mujahid al-Assaf, un funcionario de seguridad dentro del grupo respaldado por Irán, en un breve comunicado.

Añadió que fue un gesto excepcional que “no volverá a suceder (…) porque estamos en una guerra librada por el enemigo sionista-estadounidense contra el Islam, y en tal situación se abandonan muchas consideraciones”.en referencia a la guerra entre Irán, por un lado, e Israel y Estados Unidos, por el otro.

Su liberación fue anunciada por el grupo unas horas antes de que Washington y Teherán acordaran un alto el fuego tras más de cinco semanas de guerra en Oriente Medio.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó más tarde la noticia en X: “Nos sentimos aliviados de que esta mujer estadounidense esté ahora libre y estamos trabajando para facilitar su salida segura de Irak. »

Marco Rubio dijo que Shelly Kittleson fue secuestrada por el grupo Kataeb Hezbollah (Brigadas Hezbollah), organización incluida en la lista negra de Estados Unidos. El Departamento de Estado no había revelado el nombre de Shelly Kittleson, pero fue identificada por organizaciones de prensa y por uno de los medios de comunicación para los que trabajaba.

Radicado en Roma, el periodista cubre periódicamente noticias de Oriente Medio y ha trabajado para publicaciones como Al-Monitor. La administración Trump se defendió anteriormente y los funcionarios dijeron que le advirtieron sobre las amenazas.