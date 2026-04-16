Estados Unidos e Irán acuerdan un alto el fuego que no concierne al Líbano

El horizonte de una guerra total se aleja por el momento. Un acuerdo de última hora, anunciado poco más de una hora antes del fin del ultimátum lanzado por Donald Trump, traslada al 40º día de la guerra en Oriente Medio la amenaza agitada por el presidente estadounidense de destruir la República Islámica. La noche del martes al miércoles 8 de abril se firmó un alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán, a cambio de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Teherán estuvo de acuerdo “la APERTURA TOTAL, INMEDIATA Y SEGURA del Estrecho de Ormuz”declaró Donald Trump en un mensaje publicado en su red Truth Social, precisando que el acuerdo de alto el fuego se concluyó después de hablar con líderes de Pakistán, país mediador en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

“ ¡Será un ALTO EL FUEGO recíproco! », añadió el presidente estadounidense según quien Estados Unidos “ Ya hemos alcanzado y superado todos nuestros objetivos militares. » desde el inicio de las huelgas.

El ultimátum lanzado por Donald Trump dio a Irán hasta dos horas de París para reabrir el estratégico paso marítimo, por donde transitaba el 20% del petróleo crudo mundial antes de la guerra.

Por su parte, los líderes iraníes confirmaron que acordaron reabrir “ por un periodo de dos semanas » el Estrecho de Ormuz « si los ataques a Irán cesan », escribió en X el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

Las conversaciones tendrán lugar a partir del viernes en Pakistán entre Washington y Teherán, después de cinco semanas de ataques israelíes-estadounidenses contra Irán.

“ Estados Unidos de América ayudará a aliviar la congestión del tráfico en el Estrecho de Ormuz “, una ruta crucial por la que normalmente transita aproximadamente el 20% del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Horas antes, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo que sería posible cruzar el estrecho de forma segura “ mediante la coordinación con las fuerzas armadas iraníes y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas “.

En su mensaje en Truth Social, el presidente estadounidense aseguró que Estados Unidos “ abastecerse de todo tipo de suministros y simplemente “esperar” para asegurarse de que todo vaya bien “.

Un tono positivo, que contrasta marcadamente con sus amenazas anteriores. “ Al igual que lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, ¡esta podría ser la edad de oro del Medio Oriente! ! ! “, se entusiasmó el presidente estadounidense.

Israel dijo el miércoles que apoya la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas como parte de un acuerdo de alto el fuego que prevé la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Pero a raíz de este anuncio, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, indicó que el acuerdo de alto el fuego “ no incluye Líbano », donde el Estado judío lucha contra el movimiento proiraní Hezbollah. Desde el 2 de marzo, el número de muertos por los ataques israelíes ha superado los 1.500.

Una declaración que contradice un anuncio hecho anteriormente por el primer ministro paquistaní, Shahbaz Sharif, mediador en el conflicto, quien afirmó que el alto el fuego se aplica ” en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares “.

En el marco del alto el fuego previsto para dos semanas, Donald Trump anunció conversaciones “ muy avanzado » con miras a un acuerdo de paz « largo plazo » con Irán, que transmitió “ una propuesta de 10 puntos ” OMS ” constituye una base viable para negociar “.

Podría servir como base para posibles negociaciones a finales de esta semana, pero incluye varios puntos conflictivos que Washington ha considerado inviables en el pasado. El plan requeriría “mantener el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz, aceptación del enriquecimiento, levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias”según un comunicado de prensa publicado por la República Islámica.

Entre las otras demandas: la retirada de las fuerzas estadounidenses de Medio Oriente, el fin de los ataques contra Irán y sus aliados, la liberación de los activos iraníes congelados y una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que haga vinculante el acuerdo.

Pero el presidente estadounidense afirmó que la cuestión del uranio iraní sería “ perfectamente ajustado “. Este tema es un punto clave en el conflicto que Washington pretende librar para impedir que Irán pueda desarrollar un arma nuclear.

El anuncio de un acuerdo entre Washington y Teherán provocó una importante caída de los precios del petróleo, que rápidamente cayeron casi un 18%, situándose nuevamente por debajo de los 100 dólares por barril.

La disminución de la congestión en el estrecho podría brindar un alivio temporal a los países que dependen de las importaciones de petróleo, ya que los suministros mundiales de petróleo y gas han estado bajo presión desde que Irán cerró efectivamente el paso.

Pocas horas después de las declaraciones de Donald Trump, Emmanuel Macron saludó en el Consejo de Defensa el alto el fuego entre Teherán y Washington, que considera un ” muy bueno “.

Sin embargo, observa que la situación se mantiene “ crítico » en el Líbano, que Israel no quiere incluir en el acuerdo. “ Nuestro deseo es garantizar que el alto el fuego incluya plenamente al Líbano “, dijo.