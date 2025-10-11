Recién renombrado, Lecornu ya amenazado





Una vez más bajo la amenaza de la censura tras su muy criticada renovación, Sébastien Lecornu debe formar su nuevo gobierno en un plazo extremadamente corto para poder presentar un proyecto de presupuesto el lunes. Poco después de las 22.00 horas. De hecho, el viernes fue reelegido por Emmanuel Macron, al final de una semana caótica, iniciada por su dimisión y la de su primer gobierno, que sólo sobrevivió 14 horas.





Nuevo intento, por tanto: el Presidente le da “carta blanca” proponer un nuevo equipo de gobierno y liderar “negociaciones” con los partidos políticos. En el proceso, el primer ministro dimisionario dijo que aceptaba la misión. “fuera de servicio”y debería comenzar a entrenar a su equipo de gobierno el sábado. Pero entre las amenazas de censura de la oposición y una base común que ha sido en gran medida socavada, su tarea promete ser eminentemente difícil.









Suspensión total de la reforma de las pensiones











“La irresponsabilidad del Presidente de la República es total. Hoy él es el principal responsable de la crisis política que atraviesa nuestro país. »









La Francia insumisa, el Partido Comunista Francés, los ecologistas y la Agrupación Nacional habían prometido inmediatamente el viernes por la noche censurar al próximo gobierno. La Francia insumisa (LFI) ya había indicado que presentaría una moción de censura lo antes posible, mientras que Marine Tondelier declaró el viernes por la noche que no había visto “no hay argumento para no hacerlo” censurar. Por parte del RN, que había anunciado hace varios días que censuraría a todos los gobiernos hasta su disolución, Jordan Bardella declaró que su partido “Por supuesto, censuraremos inmediatamente a este equipo sin futuro”denunciando “un mal chiste, una vergüenza democrática y una humillación para los franceses”.













Declaración de política general





Pero al Primer Ministro el tiempo se le acaba. ¿Quién se sentará el lunes en la mesa del Consejo de Ministros para la presentación del proyecto de presupuesto 2026? De hecho, la Constitución prevé que se examine como máximo 70 días antes del 31 de diciembre…





Sébastien Lecornu advirtió que el futuro gobierno “debe encarnar la renovación y la diversidad de habilidades”pidiendo a los próximos ministros que “comprometerse a desconectarse de las ambiciones presidenciales para 2027”. Lo que parece excluir a priori a varios pesos pesados ​​de su antiguo gobierno, como el Ministro de Justicia, Gérald Darmanin, pero especialmente al Ministro del Interior, Bruno Retailleau, detonador de la caída de Lecornu I.





Pero ¿quién estará allí dentro de la base común, que implosionó durante esta secuencia política? Además de Les Républicains, el partido Horizontes de Edouard Philippe, que pidió la dimisión del jefe de Estado, está considerando un apoyo sin participación, si esto afecta a la “corazón “ de la reforma de pensiones de 2023. Sin embargo, el Primer Ministro prometió que “todos los archivos mencionados” durante sus consultas con las partes “abierto al debate parlamentario”.





Si logra formar gobierno en los próximos días, Sébastien Lecornu podría presentar una declaración de política general al Parlamento la próxima semana para presentar su hoja de ruta. El Partido Socialista declaró que estaba esperando ese plazo para posicionarse. Aún no se conoce su fecha exacta.