Emmanuel Macron o la decadencia de una presidencia





Del fiasco del gobierno de Lecornu nadie sale más fuerte. El que se definió como “el Primer Ministro más débil del Vmi República » se mojó los pies incluso más rápidamente que sus recientes predecesores y pasó a los anales como el jefe de gobierno más efímero desde los orígenes de la República. Para agravar la situación, su caída ni siquiera fue tramada por la oposición sino por sus propios aliados. Indignado por el nombramiento en el Ministerio de las Fuerzas Armadas del renacido Bruno Le Maire, declarado culpable de desvío de las finanzas públicas cuando hizo alarde en Bercy, Bruno Retailleau arrojó las ortigas ” responsabilidad “ en el que hasta entonces se había revestido. No estoy seguro de que el impetuoso Vendéen que aspira a conquistar el Eliseo haya convencido con este cambio de rumbo al partido del orden al que pretende seducir…









Los socialistas, de quienes también dependía la supervivencia del hipotético gobierno, mostraron los límites de su doble discurso. Mientras negociaba en secreto con Sébastien Lecornu acuerdos razonables, su primer secretario, Olivier Faure, se mostró amenazador en cuanto se levantó un micrófono: sin conceder victorias muy simbólicas sobre la reforma de las pensiones o el establecimiento del impuesto Zucman, prometió censura… Patatras, aquí está el partido de la rosa, muy indigente. Todavía dice gobernar pero no tiene ni la cuarta parte del apoyo necesario. Y ve crecer el espectro de una disolución de muy alto riesgo que podría llevar a la extrema derecha al poder.









Una pesada responsabilidad de la que los dirigentes socialistas son conscientes. Al menos no habrán jugado a sabiendas la política de los peores. No es el caso del principal responsable del desastre actual: el propio Emmanuel Macron, este presidente que nunca admite sus derrotas. Sin mayoría desde junio de 2022, el solitario del Elíseo no ha hecho más que empeorar su mala situación al nombrar primeros ministros minoritarios sin permitirles jamás el más mínimo compromiso real con el movimiento social (durante el conflicto por la jubilación a los 64 años) o la izquierda del gobierno (desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024), una familia política de la que, sin embargo, afirmó ser hijo natural al inicio de su aventura.





Evite la falta moral aceptando finalmente la regla del compromiso





Utilizando la amenaza de los extremos para permanecer en el centro del juego, Emmanuel Macron se privó de socios democráticos. Se ve reducido a depender únicamente de un pequeño círculo de asociados. Para defender su poder en declive, confió al dimisionario Lecornu una última misión de parcheo para establecer, en cuarenta y ocho horas, “una plataforma de acción y estabilidad para el país”. Su ex primer ministro, que se convirtió en jefe del partido presidencial, Gabriel Attal, solo vio una “querer implacablemente mantener el control”. Mientras tanto, Edouard Philippe pide la organización de elecciones presidenciales anticipadas tras la aprobación del presupuesto.









La amenaza angustiosa para este presidente que había prometido impedir que la Agrupación Nacional llegara al poder es tener que entregarle ahora las riendas. Para evitar este declive total, necesitaría urgentemente renunciar a la manipulación, suspender su voluntad y confiar en la negociación. Sin duda ya es muy tarde para forzar la propia naturaleza de esta manera. Y la lucha por su sucesión, ya encarnizada, no ayuda en nada. El hecho es que el presidente Macron, incluso al final del día, aún puede evitar el error moral si finalmente acepta la regla del compromiso. No basta con hacer panteonismo a Robert Badinter, es cuestión de mostrarse digno de ello. Y para dar ejemplo, como se comprometió Sébastien Lecornu al renunciar al ukase del artículo 49.3, ofrecer una “momento parlamentario del Vmi República ». Un compromiso que no debe limitarse a una simple táctica. De lo contrario, prevalecerá inexorablemente el odio inspirado por el moribundo monarca republicano. Más dura será su caída.