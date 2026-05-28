17 departamentos en alerta naranja, reunión interministerial en Matignon… Actualización sobre la situación

La vigilancia naranja por ola de calor se extiende este jueves 28 de mayo a París y su periferia, elevando a 17 el número de departamentos afectados por la alerta. Ante este episodio de calor históricamente temprano, el Primer Ministro debe presidir una reunión interministerial para preparar los servicios estatales para los próximos meses de verano. El jefe de los Ecologistas Marine Tondelier dijo “aterrorizado por la falta de preparación del gobierno”denunciando la disminución del Fondo Verde y la lentitud de las renovaciones escolares.

Mientras tanto, un informe de la ONU encuentra que se espera que continúen las temperaturas promedio globales “a niveles récord o casi récord” durante el período 2026-2030, con un 75% de probabilidad de que el promedio de estos cinco años supere los niveles preindustriales en más de 1,5°C. el es incluso ” probable “ Con un 86%, uno de los próximos cuatro años batirá el récord del año más caluroso jamás registrado, actualmente 2024.

Météo-France aumentó a 17 el número de departamentos en alerta naranja en su boletín de 6 horas, entre ellos la capital, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne, además de 13 departamentos occidentales. No obstante, la vigilancia naranja por ola de calor se levantará a partir del jueves por la noche en tres departamentos occidentales: La Mancha, Finistère y Côtes-d’Armor.

El mercurio debería alcanzar entre 32 y 34°C, y localmente 35°C en la región parisina, mientras que en el sudeste, en particular en Languedoc, se esperan máximas de 38-39°C, sin precedentes para finales de mayo. Desde el miércoles, en la capital, la policía patrulla el canal de Saint-Martin para disuadir a los bañistas que desafían la prohibición de darse un chapuzón allí.

Unos 31 departamentos, desde Charente Marítimo hasta Somme, pasando por los Alpes de Alta Provenza y los Alpes Marítimos, también están en alerta amarilla por tormentas el jueves, y 30 departamentos, desde Normandía hasta los Pirineos, en alerta amarilla por ola de calor.

¿El calor obstaculizará a los candidatos a bachillerato? Interrogado en France 2 el miércoles por la noche, el Ministro de Educación Nacional, Edouard Geffray, reafirmó que “Por el momento, no hay amenaza para los exámenes”señalando que “la mayoría de las pruebas se realizan por la mañana”.

Si bien reconoció que las temperaturas inusualmente altas “no son condiciones óptimas de aprendizaje”y dijo “para entender” que los profesores “quejarse”recordó medidas de “sentido común”como “ventilación de habitaciones, hidratación de estudiantes”. A “Plan ministerial de gestión de olas de calor” se estrenará este jueves “para que todos sepan exactamente qué hacer en estas condiciones”anunció también.

El primer episodio de ola de calor es causado por una “cúpula de calor” persistente sobre Europa occidental, que bloquea el aire caliente del norte de África. Impulsó el indicador térmico nacional al nivel sin precedentes de 24,9°C el martes, después de un primer récord de 24,6°C el lunes. El miércoles, Météo-France registró 24,4°C. Este fenómeno meteorológico, que según el gobierno ya ha causado varias muertes -directa o indirectamente- en Francia, es sinónimo de temperaturas entre 10 y 15 grados superiores a las normas estacionales.

Esta regla plomiza va acompañada de un deterioro de la calidad del aire en Francia, lo que provoca episodios críticos de contaminación por ozono en varias regiones, como Isla de Francia y Ródano-Alpes. La jefatura de policía también ha anunciado la entrada en vigor en Isla de Francia de medidas restrictivas, incluido el tráfico diferenciado, desde este jueves al mediodía y hasta el sábado por la noche.

Los expertos de Atmo France subrayan el carácter excepcional de esta contaminación debido a su extensión geográfica durante el mes de mayo, y no se esperan mejoras notables antes del fin de semana.

Ante esta situación, el entusiasmo político está aumentando un poco. Sébastien Lecornu reunirá a una decena de ministros este jueves por la tarde en Matignon para trabajar en una “plan de resistencia” para el verano, abordando el estado de las napas freáticas, la acogida del público o los riesgos de incendios forestales. “El gobierno debe dejar de gestionar la crisis por partes y tomar medidas estructurantes, en particular para adaptar las viviendas y las escuelas al calor extremo”instó Anne Bringault, directora de programas de la Red de Acción Climática. Enfrente, Matignon replica que la crisis se gestiona a diario y que “Se han tomado todas las medidas”.

Sobre el terreno, las comunidades están aumentando las medidas excepcionales. Este jueves y viernes por la tarde se decidió el cierre de escuelas en Mont-de-Marsan, se cancelaron las actividades al aire libre en La Mancha y se abrieron estructuras de acogida para personas sin hogar en Nantes y Saint-Nazaire. En Estrasburgo, el calor afecta al material rodante, lo que obliga a reducir temporalmente las líneas de tranvía y autobús.

En todas partes, los residentes buscan desesperadamente islas de frescura frente a un clima que se está calentando a un ritmo acelerado, y los pronósticos oficiales predicen un calentamiento promedio de 2,7°C en Francia para 2050.