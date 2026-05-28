Todavía no hay una guerra del agua en Francia, pero ya hay una guerra contra el agua

Regularmente, la expresión vuelve como una antífona, un espantapájaros. Se avecina una “guerra del agua”. Cada nuevo episodio de sequía, cada verano abrasador, cada camión cisterna que viene a tomar el relevo de los grifos que ya no fluyen, estarían ahí para recordárnoslo.

El pasado mes de enero, la ONU declaró al planeta en “quiebra del agua”. Un estado irreversible en el que ya no habría suficiente agua para satisfacer todas las necesidades. En Francia, los niveles freáticos podrían descender entre un 10 y un 25% en los próximos cincuenta años, y el caudal de los ríos será cada vez más pobre. En 2025, el 43% del territorio estará sujeto a restricciones hídricas. Esta cifra podría aumentar hasta el 88% en 2050, según el Alto Comisionado para la Planificación, que pide una “transformación radical de usos”.

Si no se hace nada, este cuadro anuncia consecuencias en cascada: tensiones en el suministro de agua potable, deterioro de los entornos naturales y de la biodiversidad, impactos en la industria y en la producción de energía… Y, en definitiva, una posible inflación de los conflictos de uso, perspectiva que sugiere por tanto esta “guerra del agua” tantas veces anunciada. Pero esta expresión, por aterradora que sea, borra otra realidad: la de la guerra contra el agua.

El “plan del agua”, anunciado por Emmanuel Macron en marzo de 2023, marcó un rumbo que no ha flaqueado desde entonces: centrarse plenamente en la innovación tecnológica. Si este plan estaba recubierto de un llamamiento a la sobriedad, sus objetivos fueron revisados ​​a la baja y salvaron a la agricultura, que sin embargo consume el 58% del agua dulce del país, absorbida principalmente por la agricultura de regadío que, sin embargo, representa sólo el 7% de las superficies agrícolas. Una agroindustria que produce principalmente cereales destinados a la exportación y piensos para animales, contamina el suelo y el agua.

Las megacuencas quieren perpetuar este consumo atacando un síntoma en lugar de las raíces del problema. “El agua va demasiado rápido al mar. En lugar de perderla, debemos retenerla”. escuchamos de sus promotores. Pero esta situación es el resultado de décadas de antropización de los entornos: artificialización de los suelos, rectificación de los cursos de agua, destrucción de setos y humedales, etc. Por tanto, sería mejor rehidratar los entornos y retener el agua en el suelo. Y, más ampliamente, revisar los usos del agua: cambiar el modelo agrícola, avanzar hacia cultivos de bajo consumo, cuestionar la utilidad social de determinadas industrias y abogar por objetivos ambiciosos de sobriedad.

Las megacuencas son sólo un ejemplo del impasse tecnosolucionista. Este es el caso de la reutilización de aguas residuales. Por tanto, este “Reut” no pretende proporcionar agua potable a los ciudadanos, sino apoyar el consumo de la agricultura y la industria, y evitar cuestionar sus modelos. Este tipo de solución consume mucha energía, le cuesta caro a la comunidad y captura agua que anteriormente se devolvía al medio ambiente. La misma lógica se aplica a los proyectos de descontaminación. Una planta de descontaminación de última generación, como la de Sedif en la región de París, cuesta la friolera de mil millones de euros. Sobre todo, no elimina los contaminantes sino que los concentra antes… de verterlos a los ríos. Peor aún, las membranas que utiliza para sus tratamientos son fabricadas por Dow Chemical, uno de los mayores productores de PFAS del planeta. Cada vez se trata de tratar el mal más que sus orígenes.

El gobierno de Sébastien Lecornu ha pospuesto seis meses la tributación de las PFAS. Apoyó la primera ley Duplomb, que favorece la construcción de megacuencas, y apoya su segunda versión, la ley 2 Les Assises de l’eau, que en 2019 había fijado el objetivo de una reducción de las extracciones del 25%, ahora se habla del 10% en el “plan hídrico” de emergencia agrícola (LUA). A nivel europeo, la revisión del reglamento Reach, que regula las sustancias químicas, está siendo atacada por los lobbys industriales.

Mientras tanto, los promotores de estas soluciones se frotan las manos. El mercado mundial de tecnologías de tratamiento de agua se estima en 220 mil millones de euros en todo el mundo, con un crecimiento anual del 2 al 3%. Veolia apuesta por mil millones de euros de facturación al año para el tratamiento de PFAS en 2030, mientras que este mercado era inexistente en 2021. Water Europe, el lobby europeo de los fabricantes de agua, ha pedido a la UE que invierta 255 mil millones de euros hasta 2030 para apoyar el desarrollo del sector.

Además, al apoyar proyectos de infraestructura vinculados a la tecnología digital y a la manida “transición ecológica”, Emmanuel Macron y la Unión Europea están volviendo a poner una moneda en la máquina contaminante. Ya sea la reactivación de la minería, el desarrollo de centros de datos o la deslocalización de la producción de semiconductores, todos estos sectores destacan por la contaminación que generan y las vertiginosas cantidades de agua que necesitan. El dinero público se invierte en proyectos que aumentan las tensiones sobre el agua, la degradan y luego exigen inversiones colosales en descontaminación. Las malas acciones de unos son asunto de otros. Una carrera precipitada, lucrativa para algunos, mortal para la mayoría.

Ante estos proyectos, el gobierno francés quiere limitar los llamamientos y los debates públicos. Múltiples mecanismos ya les proporcionan marcos despectivos. La apertura de la revisión de la Directiva Marco Europea del Agua (DMA), piedra angular de las políticas de protección de los recursos, sugiere lo peor. Los lobbies mineros, entre otros, piden que se relaje. Todo indica que vivimos en un momento crucial y crítico.

Ante los argumentos de la falsa soberanía alimentaria, la cuestionable soberanía tecnológica o incluso la búsqueda del crecimiento, debemos oponernos al de la habitabilidad de nuestro mundo. Porque sin agua, o con un recurso degradado, no es posible la vida. Como bien han escrito el filósofo Baptiste Morizot y el jurista Laurent Neyret, esta habitabilidad no puede ser un principio negociable que deba ser sacrificado en el altar de la economía. Pero por el contrario, una “valor brújula imprescriptible e inalienable”, que completa perfectamente el tríptico “libertad, igualdad, dignidad”.

EXPRESO ORGÁNICO

Fabien Benoit Es periodista y autor-director de películas documentales. En particular, publicó “El Valle. Una historia política de Silicon Valley” (Les Arènes, 2019) y produjo “The Last Town, una ciudad contra Silicon Valley” (Arte, 2023).

Nicolas Celnik Es periodista independiente. Es autor, junto con Juliette Brigand, de la historieta “Un grano de sable dans la machine” (Le Passager clandestine, 2026).

Juntos publicaron “Tecno-luchas”. Investigación de quienes se resisten a la tecnología” (Seuil, 2022).