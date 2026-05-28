Israel dice que ha matado al nuevo jefe del brazo armado de Hamás... Lo que sabemos

Israel anunció este miércoles 27 de mayo que había matado al nuevo líder del brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás, blanco de un ataque la víspera en Gaza, a pesar del alto el fuego supuestamente en vigor desde octubre. “El comandante del brazo armado de la organización terrorista Hamás en Gaza fue eliminado ayer”escribió el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje en la red social X. Información confirmada posteriormente por el ejército israelí y el Shin Bet, la agencia de seguridad interior israelí.

Israel Katz y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunciaron el martes que el ejército israelí había llevado a cabo durante el día “Un ataque en Gaza contra Mohammed Odeh”el nuevo líder de las Brigadas Ezzdine al-Qassam, el brazo armado de Hamás. Hamás no ha hecho ninguna declaración al respecto por el momento. Mohammed Odeh dirige desde hace mucho tiempo los servicios de inteligencia de las Brigadas. Su nombramiento al frente nunca había sido anunciado ni confirmado.

El anuncio de la muerte de Mohammed Odeh se produce once días después de la de su predecesor Ezzedine Al-Haddad. El 16 de mayo, el ejército israelí anunció que lo había matado durante un ataque aéreo en Gaza. En su declaración conjunta, el ejército israelí y el Shin Bet escribieron que Mohammed Odeh “Ocupó el cargo de jefe del ala militar de Hamás tras la eliminación de Ezzedine al-Haddad”.

La campaña militar israelí contra Hamás desde los atentados de octubre de 2023 ha dejado más de 72.700 muertos en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad del territorio, controlado por Hamás, y consideradas fiables por Naciones Unidas.

“Estamos comprometidos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos”reiteró Israel Katz. El ministro añadió que Israel estaba decidido a poner fin al gobierno de Hamás en la Franja de Gaza. “El plan de migración voluntaria desde Gaza también se implementará, todo se hará en el momento adecuado y de la manera correcta”dijo también, en alusión a un proyecto de emigración forzosa de habitantes de la Franja de Gaza a terceros países llevado a cabo por el ministro de extrema derecha Bezalel Smotrich.

Durante más de dos años y medio, el ejército y los servicios de inteligencia israelíes han estado llevando a cabo una campaña contra los líderes políticos y militares del movimiento islamista en Gaza y en toda la región. Israel se atribuyó la responsabilidad del asesinato de varios líderes del movimiento, incluido Yahya Sinouar, ampliamente considerado el principal autor intelectual del ataque del 7 de octubre de 2023. Israel también mató a Mohammed Deif, líder histórico del ala militar de Hamás y otro arquitecto clave del ataque.