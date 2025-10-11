Tras el asesinato en la sinagoga de Manchester, la sensación de inevitabilidad de los crímenes antisemitas





Yom Kipur es, para los judíos practicantes, el día del arrepentimiento. Su tema principal es el perdón y la reconciliación. Es el día más santo y solemne del calendario litúrgico judío. Fue tal día como hoy, 2 de octubre, cuando un asesino asesinó a un judío e hirió gravemente a otras cuatro personas. (La segunda víctima parece haber sido asesinada a tiros por la policía).





El atacante condujo su vehículo a gran velocidad hacia un grupo de personas que asistían a un servicio religioso en la sinagoga Crumpsall, al norte de Manchester. Luego salió de su auto y apuñaló a sus víctimas. Llevaba un chaleco explosivo defectuoso. La policía intervino rápidamente y mató a tiros al atacante. Dos hombres y una mujer fueron detenidos y se encuentran bajo custodia policial. Se sospecha que han preparado e incitado a cometer actos terroristas.





La explotación del antisemitismo





La policía calificó el acto como “terrorista”. Keir Starmer, el primer ministro laborista, visitó inmediatamente el lugar y denunció el “Amenaza de odio antisemita”. De regreso a Londres, visitó una sinagoga. De hecho, parece seguro que se trataba de asesinatos antisemitas. Para cometer este tipo de crimen en Yom Kipur, uno obviamente debe estar impulsado por un odio antisemita incontrolable.





La policía identificó al asesino como un hombre británico de 35 años que emigró de Siria cuando era niño y obtuvo la ciudadanía británica antes de los 18 años. Nunca había sido objeto de un informe como parte del programa de prevención del extremismo. Esta información ya alimenta los argumentos conspirativos e islamófobos de quienes están utilizando la cuestión del antisemitismo, un problema real y grave, para liderar una campaña antiinmigración y antiminorías étnicas.





Esta instrumentalización, que esencializa a poblaciones enteras (“inmigrantes, “musulmanes”), constituye parte del problema en la lucha contra el antisemitismo, que no se indigna especialmente por el aumento de los actos antisemitas, pero los utiliza para reforzar los estereotipos antiinmigrantes e islamófobos dentro de la población.





En otras palabras, utilizan el antisemitismo no para combatirlo, sino para poner en peligro a otras minorías religiosas. Así es como la derecha y la extrema derecha, en Europa y Estados Unidos, se han convertido en pseudoguardianes de los judíos: su lucha contra el antisemitismo es insincera. Muy a menudo es un medio para lograr un fin: discriminar a los musulmanes. Es cierto que la izquierda, en gran medida indiferente al antisemitismo, cuando ella misma no lo alimenta, ha facilitado en gran medida esta asombrosa inversión de roles en el campo de la lucha contra el racismo.





Nada justifica el antisemitismo





Sin embargo, denunciar la explotación de la derecha y la extrema derecha no agota el tema. El antisemitismo está aumentando en toda Europa, está matando y aterrorizando a los judíos. Estos son hechos indiscutibles. En el Reino Unido, la Organización de Protección de la Comunidad Judía registró un récord de 1.521 incidentes antisemitas en los primeros seis meses del año. (En 2024 se han registrado más de 3.000 incidentes).





Según el último censo, hay 287.360 judíos en Inglaterra y Gales (en el Reino Unido, las preguntas proporcionan información directa sobre la religión y el origen étnico de la población). 30.000 de ellos residen en el área metropolitana de Manchester. Ser judío es experimentar el odio antisemita a diario en la calle (los judíos religiosos dudan en llevar la kipá en público), en las reuniones sociales (donde se expresan libremente chistes antisemitas) o en las redes sociales (el relativo anonimato anima a los antisemitas de todo tipo a expresarse sin filtros).





A mi alrededor, en Londres, la noticia de los asesinatos antisemitas en Crumpsall fue recibida con horror, pero también con una especie de resignación: esta violencia conmocionó a los judíos pero no los sorprendió. La sensación de inevitabilidad de los crímenes antisemitas es particularmente inquietante. Si cada judío llega a sentirse inseguro en su propio país y teme lo peor en todo momento, nuestras sociedades no serán ni seguras ni libres. La paradójica ironía de la situación es que muchos judíos pensarán que estarán más seguros si emigran a Israel.





Estar involucrado en cualquier forma de vida cultural, social o religiosa judía es tener una mayor sensación de inseguridad. Toda actividad pública judía requiere una organización de seguridad que es tan anormal como impactante. Sin embargo, esta anomalía se ha considerado durante mucho tiempo “normal”.





La lucha contra el antisemitismo apenas resulta útil para los pseudoamigos de los judíos que explotan el problema para amplificar su agenda racista y discriminatoria. Además, esta lucha no avanzará si consideramos “que Israel es responsable del aumento del antisemitismo”. Este argumento, común hoy en día, es tan estúpido como criminal. ¿Deberíamos también permitirnos un antiamericanismo visceral sobre la base de que Donald Trump es un criptofascista o una eterna germanofobia debido a la Shoah? Los judíos no son responsables de los crímenes del gobierno israelí en Gaza. El antisemitismo es un crimen en sí mismo; odio racista que no puede justificarse ni minimizarse bajo ningún pretexto.



