Esta es la historia de la diputada Ayda Hadizadeh, hija de un miembro de los Muyahidines del Pueblo Iraní

Retrato El padre de la diputada socialista por Val-d’Oise, Ayda Hadizadeh, fue opositor del sha antes de luchar contra la República Islámica. Su madre huyó de Irán con sus hijos a través de las montañas nevadas de la frontera turca.

¿Es 2026 el año en que cumplirá 44 o 45 años? Según su estado civil, nació en febrero de 1982. Pero su madre lo afirma: fue una tarde de diciembre de 1981, durante Yalda, la larga noche del solsticio de invierno celebrada en Irán, que Ayda Hadizadeh vino al mundo. Como suele ocurrir en las historias del exilio iraní, está la identidad de los documentos. Y luego el otro, el real. Hadizadeh no es su verdadero nombre. Su verdadero nombre es el de su padre: Alireza Maadanchi. Antes tuvo que cambiarse a Bijan Hadizadeh para escapar de Irán. Complicado ? “Sí y no. ¿No es esto lo que experimentan todos los exiliados amenazados? »sonríe el diputado (Partido Socialista, PS) de Val-d’Oise, que preside el grupo de amistad Francia-Irán en la Asamblea Nacional.

Por tanto, sobre el papel, Ayda es hija de un “héroe”. Primero, un opositor del sha, arrestado, encarcelado y torturado por Savak, el siniestro servicio de inteligencia del régimen imperial. Luego, más tarde, un adversario de la joven República Islámica nacido en 1979, cuyas desviaciones denunció públicamente…