Final de la Liga de Campeones, conciertos de la cantante Aya Nakamura en el Estadio de Francia, del rapero Damso en La Défense y de Bouss en el Accor Arena… La noche del sábado 30 de mayo promete ser calurosa en París, hasta el punto de que la jefatura de policía ha puesto a disposición un dispositivo de seguridad XXL. En total, 22.000 policías y gendarmes están movilizados en Francia, de los cuales 8.000 en París y su área metropolitana, anunció el miércoles el ministro del Interior, Laurent Núñez, en una entrevista con Brut. Además, se desplegarán agentes de la policía municipal parisina y 2.500 bomberos, informó este jueves 28 de mayo la jefatura de policía.

Para esta final de la Liga de Campeones entre Paris-Saint-Germain (PSG) y Arsenal en Budapest, la jefatura de policía espera que haya “mucha gente” en las calles de la capital como el año pasado cuando el PSG recogió su primera estrella ante el Inter de Milán (5-0). Este importante dispositivo se implementó debido a la “concomitancia de estos numerosos acontecimientos” sino también por “gente que aprovecha el júbilo para cometer ofensas”indicó la jefatura de policía.

Todavía será tiempo de celebración en la capital. En el Parque de los Príncipes, 48.000 aficionados se reunirán para seguir en una pantalla gigante la retransmisión de este gran cartel europeo. Durante el evento, están previstas numerosas celebraciones en la capital: la Torre Eiffel se iluminará con los colores del club a las 17.45 horas. cuando saltan al terreno de juego los jugadores en busca de una segunda estrella y se colocan ciento cincuenta paneles de luz por todo París para difundir mensajes de ánimo del público.

A lo largo de la tarde, varios “puntos de reunión festivos” estará seguro como el “principales estaciones parisinas”, indicó la jefatura de policía. Se desplegarán drones para capturar imágenes de la noche.

Los Campos Elíseos serán peatonales y se colocará una barrera filtrante para facilitar el acceso. “La idea no es prohibir el acceso. Podrán entrar personas que respeten las normas -ni armas, ni materiales peligrosos, ni alcohol-.detalló la jefatura de policía. Para evitar daños, los negocios de la avenida principal permanecerán cerrados desde las 5 p.m.

Si el PSG gana la Copa Big Ears por segundo año consecutivo, ¿podrá la afición celebrarlo con los jugadores? “No está previsto ningún desfile” en los Campos Elíseos, advirtió el ayuntamiento del distrito 8 de París en su sitio web.

El ministro del Interior, por su parte, aseguró que la jefatura de policía estaba trabajando con el club para la entrega del trofeo el domingo en la capital. Incluso confirmó la hipótesis de una celebración en el Campo de Marte, la explanada al pie de la Torre Eiffel en el centro de París. “No podemos hablar de desfile victorioso por el momento, el partido aún no se juega”puso en contacto a la prefectura este jueves.

El año pasado, la policía ya se había desplegado masivamente con 5.400 policías y gendarmes movilizados en el área metropolitana de París. La victoria generó violencia, especialmente en la avenida de los Campos Elíseos y en los alrededores del Parque de los Príncipes, donde ya se retransmitía el partido. La policía realizó 563 detenciones la noche de la victoria, de las cuales 491 en París, lo que dio lugar a 307 detenciones policiales. Otras 79 personas fueron arrestadas la noche siguiente.