Rechazadas mociones de censura contra el acuerdo UE-Mercosur presentadas por LFI y RN

Publicado el 14 de enero de 2026 a las 18:16 horas,

actualizado el 14 de enero de 2026 a las 7:05 p.m. Lectura: 2 min.







Como era de esperar, las dos mociones de censura contra el acuerdo UE-Mercosur presentadas por LFI y RN y examinadas este miércoles 14 de enero no fueron adoptadas en la Asamblea Nacional. Pese a la oposición unánime de la clase política al acuerdo, la moción del LFI obtuvo 256 votos, y la de la RN 142, cuando eran necesarios 288.









Un resultado que no sorprende, ya que ni el PS ni el LR desean verse asociados. A los rebeldes votaron el RN y su aliado la UDR, el LFI, la mayoría de los ecologistas y los diputados del grupo comunista.





La presentación de estas mociones de censura provocó una fuerte reacción del ejecutivo, que el viernes amenazó con una nueva disolución en caso de censura del gobierno, indicando que se preparaba para celebrar elecciones legislativas anticipadas al mismo tiempo que las elecciones municipales de marzo.





LFI y RN, “tiradores mentirosos” para Sébastien Lecornu





Si Francia votó en contra de la firma del acuerdo, la extrema derecha y la izquierda fuera del PS denunciaron un “ oposición de fachada » al no haber logrado bloquear el acuerdo. Durante el examen en la Asamblea Nacional, Sébastien Lecornu criticó al LFI y al RN. “ Actúan (…) como tiradores propensos, disparando al ejecutivo por la espalda en el mismo momento en que tenemos que enfrentarnos a las perturbaciones internacionales. “, dijo.





Anteriormente, la líder de los diputados del LFI, Mathilde Panot, había estimado que el gobierno tenía un “ responsabilidad total ” En ” humillación » de la próxima firma del tratado. “Durante años, ustedes no sólo no se opusieron a este acuerdo, sino que lo apoyaron”criticó duramente a la jefa de los diputados rebeldes, Mathilde Panot, en una moción que denunciaba más ampliamente la política del ejecutivo, acusado de propagar un “ruina económica” pero también ” moral “.





La portavoz de la Agrupación Nacional, Hélène Laporte, criticó un acuerdo en el que la agricultura francesa será “el gran perdedor” y sobre el cual la Presidenta de la República, según ella, ha multiplicado la “declaraciones contradictorias”.





“Desde hace un año, la Agrupación Nacional viene insistiendo, Francia debe llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ruptura del acuerdo claramente contraria al mandato de negociación” y que permitió “eximir la parte comercial del acuerdo de la regla de la unanimidad”juzgó.









Sébastien Lecornu hizo caso omiso de las críticas, recordando la oposición de Francia al tratado y acusando a LR y LFI de alimentar la “división” cuando todos “el equipo francés” deberíamos tirar en la misma dirección para convencer al Parlamento Europeo de que se oponga.





Una posible remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea





Los eurodiputados deberán votar el 21 de enero sobre una posible remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta votación es independiente de la votación final del Parlamento sobre todo el acuerdo, que no se espera hasta febrero como muy pronto.





“En este último kilómetro no hay tiempo para la división, no hay tiempo para procrastinar, hay tiempo para la unidad en la lucha”subrayó el diputado del PS, Dominique Potier. Los socialistas escribieron el miércoles al presidente del Gobierno para preguntarle “para iniciar procedimientos de remisión” del TJUE para obtener un dictamen previo.





“Derribar un gobierno durante este período sería tomar la decisión de debilitar aún más a Francia”mientras “nuestros agricultores necesitan visibilidad” y empresas “estabilidad”afirmó Ian Boucard (LR).









Los representantes del mundo agrícola, que se habían manifestado multitudinariamente el martes ante la Asamblea Nacional, se retiraron de la capital el miércoles por la mañana, después de haber pasado la noche, algunos de ellos, ante sus puertas. Entre otras concesiones, el Primer Ministro les prometió, en particular, que se examinará una nueva ley de emergencia agrícola. “antes del verano”.





El rechazo de estas mociones dará paso a la discusión presupuestaria, en la que el Gobierno todavía busca un compromiso de fondo con el PS, clave para su supervivencia.