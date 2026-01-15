“En Irán, la red de Internet ha sido reconfigurada para que todo el tráfico pase por un único punto de salida, controlado por la Guardia Revolucionaria”

para ir más lejos





Desde hace una semana nos llegan muy pocas imágenes de Irán. Ante la ola de manifestaciones masivas que sacuden el país desde el 28 de diciembre de 2025, el régimen islámico ha bloqueado todas las comunicaciones. “Solo se cortó Internet cuando nos topamos con operaciones terroristas y descubrimos que las órdenes venían del extranjero”defendió el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi. En realidad, cortar Internet es una de las bazas del régimen que utiliza habitualmente durante las manifestaciones. Le permite reprimir a su pueblo y sofocar la revuelta fuera de la vista. Kavé Salamatian, profesor de informática en la Universidad de Saboya, investigador en cibergeopolítica, analiza la historia del apagón de Internet en Irán y las técnicas utilizadas por el régimen.





¿Cómo están organizando las fuerzas iraníes el apagón de Internet?





Kavé Salamata El bloqueo de Internet no es nada nuevo para los iraníes. Lo nuevo, sin embargo, es la calidad técnica del bloqueo. Cada vez que el régimen bloquea Internet, vemos mejoras tecnológicas…