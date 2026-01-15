“¡Detengamos los algoritmos que reducen a las mujeres políticas a su división!”





En las redes sociales, muchas mujeres electas que publican regularmente sobre su actividad política se encuentran con un porcentaje muy alto de seguidores (suscriptores) masculino. Esto a pesar de que los temas tratados no conciernen especialmente al público masculino (urbanismo, presupuesto, sociedad, etc.).





Esta observación ha sido denunciada por muchas mujeres electas, sin que sea posible explicarla. Sin embargo, resulta que estos son efectos de los algoritmos. Esta audiencia abrumadoramente masculina les da la impresión de estar en un sitio de citas, ya que una vez publicado el contenido político, reciben mensajes privados de estas cuentas políticas como este:





“Hola mujer hermosa, ¿cómo estás?” » ; “¿Hola, cómo estás?” ¿Podremos llegar a conocernos? » ; “Eres la electa más bella que he visto”; “Bonita sonrisa”…





Estos mensajes privados no hablan de infancia, temas sociales o medio ambiente. Los colocan en posición de presa como si estuvieran registrados en un sitio de citas, ¡aunque sean publicaciones políticas!





La “burbuja masculina” impuesta a las mujeres





Los investigadores, las ONG y los líderes políticos que lo han investigado son unánimes: los algoritmos de las grandes plataformas no son neutrales. Amplifican lo que genera reacciones rápidas (me gusta, clics, compartir) y eso a menudo incluye la dimensión física, especialmente para las mujeres. Lo que dicen los estudios:





Universidad de Copenhague: Los algoritmos de búsqueda y recomendación remiten a las mujeres políticas más a menudo a su apariencia que a sus cargos.

Amnistía Internacional: Una mujer política o periodista recibe un tuit abusivo o problemático cada 30 segundos, un estudio centrado en mujeres políticas indias durante las elecciones de 2019 muestra que en promedio 1 de cada 7 tuits (alrededor del 14%) dirigido a estas mujeres era abusivo.

Daraj Media: En varios países, las plataformas amplifican el contenido que sexualiza a los funcionarios electos, creando una “burbuja masculina” alrededor de su perfil.





En otras palabras: los algoritmos encierran nuestras ideas en una burbuja donde se disuelven detrás de la imagen. A esto lo llamamos la mirada masculina, “gasa masculina” digital: una distorsión invisible que reduce al funcionario electo a su apariencia y hace que sus propuestas sean incidentales a los ojos de ciertos públicos.





No se trata de una cuestión de sensibilidad personal de estas mujeres electas. Se trata de democracia. Escuchamos: “Es el juego de las redes sociales. » No. No es un juego. Cuando la mitad de la población –las mujeres– está subrepresentada en el poder, y quienes asumen el cargo también deben luchar contra un filtro algorítmico que desvía la atención de sus ideas, tenemos un problema democrático y de igualdad. Es un techo que impide que nuestras ideas lleguen a nuestra audiencia. Preguntamos:





Transparencia en los criterios para difundir y sugerir perfiles políticos,

Garantías sobre el funcionamiento de los algoritmos para que la apariencia no sea un factor prioritario en la priorización de contenidos políticos.





Los algoritmos no son leyes naturales: pueden corregirse. Nos corresponde a nosotros, funcionarios electos, ciudadanos, exigir que sirvan para un debate de ideas de calidad. ¡Para que la posibilidad de que surja una mujer política pueda basarse en la fuerza de sus ideas y no en su escote!







Elodie Jeanneteau, asesora departamental Les Ecologists du Maine-et-Loire ARCHIVO PERSONAL





Tribuna escrita por Elodie Jeanneteau, asesora departamental de Les Ecologistes du Maine-et-Loire, y firmada por:





