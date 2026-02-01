Rebaja de la tarifa Livret A, precio de la electricidad… Qué cambia el 1 de febrero de 2026





La tarifa Livret A baja por tercera vez en un año, la plataforma “My Master” se abre para los estudiantes y el precio de la electricidad cambia: aquí están los principales cambios para este domingo 1 de febrero de 2026.





• Reducción del tipo Livret A





El tipo Livret A experimentará su tercera reducción en apenas un año: el 1 de febrero, su tipo pasará a ser del 1,5% frente al 1,7% anterior. El rendimiento de este popular producto de ahorro (57 millones de franceses tienen una cuenta Livret A) lo calcula cada seis meses la Banque de France y su gobernador, François Villeroy de Galhau, quien lo envía a Bercy para su validación.









El tipo del Livret A comenzó 2025 en el 3%, antes de reducirse al 2,4% y luego al 1,7% a lo largo del año pasado. Hay que remontarse a julio de 2022 para encontrar una tarifa más baja.





Entre otras inversiones, la tasa de la libreta de desarrollo sostenible y solidario (LDDS) es del 1,5%, la de la libreta de ahorro popular (LEP) es del 2,5% y la de la libreta juvenil es del 1,5%.





• Ligera caída del precio de la electricidad





Buenas noticias: la factura de la luz debería revisarse a la baja a partir de este mes de febrero. De hecho, el precio del abono eléctrico se deflactará porque la contribución de la tarifa de transmisión, uno de los impuestos relacionados con la factura energética, baja del 21,93% al 15%. El impacto concreto en las facturas individuales será de unos 10 euros de ahorro al año, especifica Public Service France.





• Apertura de la plataforma My Master





A partir del lunes 2 de febrero los estudiantes podrán comenzar a planificar para definir el resto de su curso. Se abrirá la plataforma Mi Máster para permitir a los estudiantes consultar las ofertas formativas disponibles para el inicio del curso escolar 2026 y crear su ficha. Las solicitudes se enviarán desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo.









• Fecha límite para registrarse para votar en las elecciones municipales





Tenga en cuenta que si desea votar en las elecciones municipales que se celebrarán los días 15 y 22 de marzo, no debe demorar en registrarse en las listas electorales. La fecha límite para hacerlo es el 4 de febrero.









Es posible registrarse en las listas electorales directamente en línea con un documento de identidad válido y comprobante de domicilio con menos de 3 meses de antigüedad.