“Petaouchnok”, la nueva revista inusual que lleva a los trotamundos a deliciosos viajes todoterreno









Ya nos encanta el título: Petaouchnok? Suena mucho mejor que “Trifouillis-les-Oies” o “Perpète-les-Olivettes”. Aquí, la palabra recuerda la imagen de una parte del mundo, de un agujero que imaginamos perdido y difícil de localizar, lo que le da un toque de afectuosa ironía y, sobre todo, de amor a la evasión y a la extravío.





La portada extravagante y de cultura pop de la revista, firmada por la ilustradora Maite Franchi, subraya como un mantra que “los viajes más bonitos son los que inventamos”. Tal vez. En cualquier caso, estos son los que nos hacen soñar, nos inspiran y nos hacen disfrutar.





Imaginada por el presentador y periodista trotamundos Raphaël de Casabianca (“Échappées Belles” en France 5 y luego “Rendez-vous en terre desconocido” en France 2) y su compañero Antoine Delaplace, esta publicación bianual adopta un enfoque poco convencional, optimista y comprometido con el turismo responsable. Comenzaron en Instagram en 2020, antes de publicar un primer libro, luego un segundo y finalmente lanzar la revista.









“Petaouchnok” te lleva a los cuatro rincones del mundo, fuera de los circuitos turísticos tradicionales. Textos corrosivos, humor, escrituras bien elaboradas, relatos e imágenes magníficas se suceden en varios formatos en 184 páginas, producidas por una decena de colaboradores. “Hoy asumimos nuestro mayor desafío: crear una revista en papel, en la era de las pantallas. Con una simple ambición: dos números al año, viajar todo el año. ¿Una apuesta loca? Sí. Pero sobre todo un sueño que hemos tenido desde el principio. »







“Cada número es una ruta: Pasamos del punto A en Francia al punto B al otro lado del mundo. No es el camino más corto… ¡Sino el más animado! »





En esta primera emisión se trata de un billete de ida desde París a Valparaíso (Chile). Una odisea que comienza con un viaje en bicicleta desde París al Mont-Saint-Michel, luego a España para un teletransporte (en modo humo) con los cazadores de ovnis de la montaña de Montserrat en Cataluña (ver la excelente serie española Las Mesiaslo comprenderéis), luego haciendo autostop en barco hasta el Caribe, antes de ir a curiosear por todas partes de América Latina, en Cuba, en Bolivia, en Cocha bamba hasta los colores pastel de Valparaíso…





Reportajes de larga duración, historias en formato cómic (como la exploración de la selva del Darién, entre Panamá y Colombia), muchas direcciones interesantes, recetas culinarias, crucigramas imaginados como una ruta señalizada, cuestionarios divertidos para comprender mejor los destinos. Multiplicación de formatos, tono estrafalario, historias insólitas… Esta revista, que aguanta, se lee como una novela. Con mención especial a las contundentes ilustraciones de Julien Langendorff o Benoît Guillaume, y la sección “aperitivo en una pensión chilena”, donde cada huésped cuenta sus mejores (y peores) aventuras. Pedimos más.





◗ “Revista Petaouchnok”, 25 euros



