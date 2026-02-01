lo que sabemos sobre el arresto de un periodista estadounidense





“El Congreso no promulgará ninguna ley que restrinja la libertad de prensa”. podemos leer en la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Precisamente esta enmienda argumentará ante un tribunal federal de Los Ángeles el abogado del ex presentador estrella de CNN Don Lemon, detenido el jueves por cubrir manifestaciones en Minnesota.





• Un arresto el jueves





alrededor de las 11 p.m. El jueves por la noche (es decir, este viernes 30 de enero a las 8, hora de París), el ex presentador de la CNN fue detenido por la policía federal en el vestíbulo del hotel de Los Ángeles (California) donde se alojaba para cubrir los premios Grammy. Se disponía a partir para participar en un evento, precisa el canal de noticias estadounidense y antiguo empleador, CNN.





• Un arresto en relación con una manifestación el 18 de enero…





El 18 de enero, manifestantes entraron en una iglesia e interrumpieron un servicio religioso en Saint-Paul, capital de Minnesota, en un contexto de fuertes tensiones entre la policía de inmigración y la población, cuyo clímax fueron los asesinatos de Renée Good, el 7 de enero, y Alex Pretti, el 24 de enero. Los manifestantes creían que el subdirector de la oficina local de ICE –la muy controvertida policía de inmigración estadounidense– ejercía como pastor allí.









Presente en el lugar, Don Lemon explica que está filmando la manifestación y retransmitiendo los hechos en directo a través de su canal de YouTube. Durante esta grabación recuerda que está aquí como periodista, “para fotografiar los acontecimientos. »









• La ira del abogado





“Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo protegido constitucionalmente en Minneapolis no fue diferente de lo que siempre hizo”dijo su abogado Abbe Lowell el viernes por la mañana, poco después de su arresto. “La Primera Enmienda (de la Constitución de los Estados Unidos, que protege la libertad de prensa) existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y hacer que quienes están en el poder rindan cuentas”, añadió.





“Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y el claro intento de distraer la atención de las muchas crisis que enfrenta esta administración no quedarán sin respuesta”.añadió Abbe Lowell, asegurando que su cliente impugnaría estas acusaciones. “con vigor y determinación ante los tribunales”.





El periodista comparecerá este viernes ante un tribunal federal de Los Ángeles.





• Un arresto ordenado por el Ministro de Justicia estadounidense





La ministra de Justicia estadounidense, Pam Bondi, anunció el viernes que ella misma había ordenado el arresto del ex presentador de CNN, Don Lemon. “Bajo mis instrucciones, esta mañana temprano, agentes federales arrestaron a Don Lemon” y otras tres personas, incluido un periodista independiente y un ex candidato demócrata a la Cámara de Representantes, escribió en X.









En su tweet, Pam Bondi habla de la manifestación en un tono vengativo, evocando un “ ataque “.





• Don Lemon, ex presentador de CNN





Presentador estrella de CNN hasta su despido del canal en 2023, Don Lemon trabaja ahora como periodista independiente.