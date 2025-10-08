



Emmanuel Macron designado en la noche de este domingo 5 de octubre, una primera salva de 18 ministros del gobierno de Sébastien Lecornu, cuyas novedades principales son el Roland Lescure macronista para la economía y el regreso de Bruno Le Maire, a los ejércitos. Bruno Retailleau, patrón del partido de aliento derecho, Les Républicains, quien decidió en Extremis este domingo permanecer en el gobierno, permanece adentro, y el Géranin macronista correcto Géranin se renueva ante la justicia, anunció el secretario general del Elysée Emmanuel Moulin.





También se confirman los ex ministros de primos Elisabeth Borne y Manuel Valls, respectivamente en educación y en el extranjero, así como en el módem de Jean-Noël Barrot en asuntos exteriores, Catherine Vautrin (salud y trabajo) y el LR Rachida Dati, a pesar de su candidatura para el ayuntamiento de Paris y su ensayo programado para septiembre de 2026 para la corrupción. En Bercy, Amélie de Montchalin sigue siendo ministro de cuentas públicas. No era necesario que las oposiciones critiquen estos nombramientos.





El líder de la francia rebelde, Jean-Luc Mélenchon, describió al gobierno de Sébastien Lecornu como “Esquina de los fantasmas al 80 % LR y ex LR” Y dijo que estaba convencido de que “No se mantendrá”.









“¿Elecciones para nada, dos censura por nada?” No se mantendrá “reaccionó Jean-Luc Mélenchon en la red X, castigando “La fuerza de una oligarquía parásita del país. La cuenta regresiva para cazarlos ha comenzado” ha comenzado “prometió.









Del lado de los ecologistas, Marine Tondelier se felicita por haber leído el futuro desde el 9 de septiembre, el día del nombramiento del nuevo primer ministro: “Lecornu ha renovado la cuasi integridad del gobierno de Bayrou, como si nada hubiera pasado …” Pero para ella también, el regreso de Bruno Le Maire no pasa: “Ojalá administrará nuestros ejércitos mejor que el presupuesto francés”.









Por lo general, más tranquilo, el diputado socialista Boris Vallaud parece decepcionado después del anuncio del nuevo gobierno: “Pierden las elecciones pero gobiernan. No tienen mayoría pero rechazan los compromisos. Están volcados pero permanecen en el cargo. ¿Qué juegan los macronistas? Su obstinación sumerge al país un poco más en el caos todos los días.









El presidente del concurso nacional Jordan Bardella se burló de la composición del gobierno de Sébastien Lecornu, “Compuesto por los últimos macronistas agarrados a la balsa Medusa”y reiteró las amenazas de censura.





“Los brazos caen para nosotros”





“Habíamos dicho claramente al Primer Ministro: Es la ruptura o la censura”dijo en la red X. “El gobierno anunció esta noche, compuesto por los últimos macronistas agarrados a la balsa de la Medusa, tiene decididamente todo sobre continuidad, absolutamente nada de la ruptura que los franceses esperan”dijo.









El líder de lejos, Marine Le Pen, ha elegido una breve fórmula para criticar a este nuevo gobierno del cual “Los brazos caen para nosotros”.









Para su aliado y presidente de la Unión de Derecho para la República (UDR), Eric Ciotti, es simplemente simplemente “Un brazo de honor para los franceses”. El regreso del ex ministro de economía a los ejércitos, Bruno Le Maire, sigue siendo particularmente en su camino: “Como bono, la devolución de los humanos a 1,000 mil millones de deudas”.



