Elecciones legislativas en la República Checa: el multimillonario “trumpista” Andrej Babis está muy por delante

Publicado el 5 de octubre de 2025 a las 08:34 horas. Lectura: 2 min.







El partido del ex primer ministro Andrej Babis llegó mucho antes de las elecciones legislativas checas de este sábado 4 de octubre, un regreso ganador para este multimillonario autoproclamado “trumpista”, que perdió el poder por poco hace cuatro años.





El movimiento ANO (“Acción de ciudadanos descontentos”, ” SÍ “ en checo), de Andrej Babis, de 71 años, obtuvo el 34,6% de los votos, según resultados que cubren el 99,5% de los sufragios escrutados. Lo que le promete alrededor de 80 de los 200 escaños de la asamblea checa.





Triunfante, con los brazos en alto y todo sonrisas, saludó a un “resultado histórico”, “el pináculo absoluto” de su carrera política.









Está muy por delante del movimiento. ” Juntos “ del jefe del gobierno saliente de centroderecha, Petr Fiala, que obtuvo el 23,3% de los votos en estas elecciones, habiendo visto aumentar su participación hasta el 68,89% frente al 65,43% en 2021. Los liberales de STAN, presentes en la coalición de Petr Fiala, son terceros con el 11,2% de los votos.





Discusión por una alianza con la extrema derecha





Sin una mayoría, Andrej Babis necesitará socios para gobernar el país centroeuropeo, miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Pero anunció que quería formar gobierno sólo con su partido, mientras buscaba apoyos.





“Buscaremos formar un gobierno unipartidista liderado por ANO”afirmó el sábado por la noche, destacando que discutiría inmediatamente alianzas con el partido de extrema derecha SPD, que obtuvo el 7,8% de los votos, y con el partido de derecha. “La Voz de los Automovilistas” (6,8%).





“Felicito al ganador de las elecciones, Andrej Babis”, declaró por su parte Petr Fiala, rechazando la idea de intentar reconstruir la coalición gubernamental saliente.





Cerca de Viktor Orbán, felicitado por Marine Le Pen





Andrej Babis, quien anteriormente dirigió la República Checa entre 2017 y 2021, hizo campaña con la promesa de aumentar los beneficios sociales y reducir la ayuda a Ucrania, para poner a los checos en primer lugar.





Dice que quiere reexaminar la iniciativa internacional de su país para suministrar proyectiles de artillería a Ucrania y que “discutiría” con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky si es necesario. Su regreso al poder podría significar un acercamiento con Hungría y Eslovaquia, que han rechazado la ayuda militar a Ucrania y están obstruyendo las sanciones contra Rusia.









Andrej Babis cofundó el grupo parlamentario euroescéptico con Viktor Orbán “Patriotas por Europa” y el Primer Ministro húngaro rápidamente lo felicitó por X: “¡La verdad ha prevalecido!” » él escribió. “Un gran paso para la República Checa, una buena noticia para Europa. ¡Enhorabuena, Andrej! » Marine Le Pen, líder de la Agrupación Nacional, también celebró su resultado en “¡En todas partes de Europa, los partidos patrióticos son llamados al poder por el pueblo, deseoso de recuperar su libertad y prosperidad! ».









El SPD, su aliado potencial, pide un referéndum sobre la salida de la Unión Europea, algo que Andrej Babis rechazó categóricamente. “Somos claramente proeuropeos y pro-OTAN”insistió el sábado por la noche.





“Babis es un hombre de negocios pragmático”





El presidente checo, Petr Pavel, que nombrará al próximo primer ministro de acuerdo con la Constitución, anunció que este domingo iniciaría conversaciones con los líderes electos de los partidos.





Este antiguo jefe de las fuerzas de la OTAN, decididamente proeuropeo, se reunió a principios de semana con Andrej Babis para discutir los riesgos de conflicto de intereses con su actividad como empresario. El multimillonario es el jefe de un conglomerado químico y alimentario y se le ha iniciado un proceso por fraude en las subvenciones europeas.









Como recientemente en Rumania y Moldavia, la campaña despertó el interés de las redes prorrusas. El Centro Checo de Investigación de Riesgos en Línea informó de un aumento de la actividad en TikTok, con contenidos favorables a los partidos antisistema.