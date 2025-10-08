El nombramiento de Bruno le Maire en ejércitos concentra las críticas





El nombramiento el domingo 5 de octubre en el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Bruno Le Maire, quien fue el jefe de Bercy durante siete años, concentró las críticas a las oposiciones contra el gobierno de Sébastien Lecornu, pero también de uno de sus principales partidarios, el partido correcto Les Républicados (LR).









La elección del ex Ministro de Economía (2017-2024) es la principal sorpresa de un equipo que principalmente tiene renovación.





Después “Totalmente excluido” Para ingresar al gobierno hace solo quince días, Bruno le Maire justificó su cambio por “Las circunstancias excepcionales por las que Francia está pasando”. “Vengo a servir a los franceses. Vengo a servir a nuestros soldados”dijo en Network X el domingo por la noche.









Según una fuente de las negociaciones, el Secretario General del Elíseo Emmanuel Moulin lo contactó por primera vez el Secretario General del Elídico Emmanuel Moulin, quien lo contactó dos veces el viernes, luego por el primer ministro y por el presidente Emmanuel Macron el domingo. Después de reiterar su negativa, finalmente aceptó la posición clave en el tiempo para “Rearme” del país.





“Mozart de finanzas que arruinó nuestro país”





Pero los oponentes, que lo consideran uno de los funcionarios del patín del presupuesto de la Francia, atacaron inmediatamente esta cita.





En el extremo derecho, el líder del Rally National Marine Le Pen se burló del regreso ” patético “ de “El hombre que puso a Francia en bancarrota”. Su aliado Eric Ciotti también deploró “La devolución del hombre a la deuda de 1,000 mil millones”creyendo que “Este gobierno es un brazo de honor para los franceses”.









A la izquierda, el jefe de los senadores socialistas Patrick Kanner bromeó sobre el regreso de “Mozart de finanzas que arruinó nuestro país”mientras que el patrón de los ecologistas marine tondelier denunció “La prima de la incompetencia”.





Pero, sobre todo, su nombre prendió fuego al polvo en LR, que finalmente acordó quedarse en el gobierno por la tarde después de una larga dilación y una reunión donde aparecieron ciertas divisiones. La elección de este ex-LR que se unió a Emmanuel Macron en 2017 irritó a la fiesta correcta.





Riesgo de salida para LR





“La composición del gobierno no refleja la ruptura prometida”Deploró el jefe de LR y ministro del interior Bruno Retailleau, anunciando una reunión de crisis para este lunes por la mañana.









“El asunto Bruno Le Maire los hizo locos”comentó un marco centrista de la frágil alianza entre el campo derecho y presidencial que se supone que apoya al gobierno. “” BLM “es un irritante para el centro, para LR, para la PS, para el RN”agregó, advertencia contra el riesgo de una salida del derecho del gobierno que obligaría a Sébastien Lecornu y Emmanuel Macron a comenzar todo nuevamente.





Un pariente del jefe de estado se preguntó sobre “Quién tuvo la idea” para nombrar al ex ministro de economía.