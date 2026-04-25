rápido, barato y fácil de hacer

Forma parte del círculo ultra restringido de influencers gastronómicos franceses que tienen más de 3 millones de suscriptores en Instagram y TikTok. En su nuevo libro, Monelle Godaert, también conocida como @not_so_superflu, revisita los platos tradicionales que probó durante sus viajes por los cuatro rincones del mundo, desde Estados Unidos hasta Grecia, pasando por España y Marruecos.

Nuestra parada de hoy es en latitudes más orientales: dirección Vietnam, con los imprescindibles rollitos de primavera. Una receta rápida, económica y ultrafresca que casa perfectamente con los días soleados que se avecinan.

Una de las grandes ventajas de los rollitos de primavera es que puedes poner dentro de ellos prácticamente cualquier cosa que quieras. ¿Aún no es temporada de pepinos? Puedes sustituirlos por hojas de espinacas cortadas en tiras o rábanos.

En su libro “Mis viajes culinarios”, Monelle Godaert se permite revisitar cada receta gracias a una variación de su gusto. Para los rollitos de primavera, agrega palitos de pan para que queden más crujientes. ¡Y validamos!

• Para 4 personas

• Preparación: 20 minutos

• Cocción: 3 minutos

Ingredientes

• 1 zanahoria

• 1 pepino

• 1 paquete de fideos de arroz gruesos

• 1 abogado

• hojas de arroz para rollitos de primavera

• semillas de sésamo

• cilantro o menta fresca

• palitos de pan con sésamo

• maní

para la salsa

• 4-5 cucharadas de salsa de soja

• 1/2 lima exprimida

• 1 pizca de chile

• 1 cucharada de aceite de sésamo

• semillas de sésamo

• 2 centímetros de jengibre fresco pelado y rallado

Preparación

Con un pelador de verduras, haga tiras de zanahoria y pepino.

Cocine los fideos de arroz durante 3 minutos en una cacerola con agua hirviendo; escúrrelas y enjuágalas con agua fría para detener la cocción.

Corta el aguacate por la mitad y luego en rodajas finas.

Coloca todos los ingredientes en la superficie de trabajo, al lado de un plato hondo lleno de agua tibia.

Laminación

Sumerge 1 hoja de arroz durante unos segundos en agua para ablandarla y el tercio inferior.

Coloca unas cuantas semillas de sésamo, 4 hojas de cilantro o de menta, fideos de arroz doblados sobre sí mismos, luego 2 rodajas de aguacate, unas tiras de zanahoria, 2 palitos de pan y, para terminar, unas tiras de pepino y unos cacahuetes.

Dobla la parte inferior de la hoja y enrolla para formar un rollito de primavera. ¡No dobles los extremos, nosotros los cortaremos con unas tijeras!

Repite la operación tantas veces como sea necesario, luego reserva los panecillos en el frigorífico.

Mientras tanto, prepara la salsa mezclando todos los ingredientes.

¡Todo lo que tienes que hacer es disfrutar!