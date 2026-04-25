Curtis Yarvin, el preocupante gurú trumpista que quiere poner a un CEO o a un rey al frente de Estados Unidos

Informes A finales de febrero, este bloguero, citado a menudo como inspiración de los neoreaccionarios estadounidenses, o incluso como el intelectual orgánico del trumpismo, fue invitado a un hotel de lujo en los Alpes bávaros para participar en encuentros con varios pensadores. Y no todo salió según lo planeado…

Puede que el nombre Curtis Yarvin te esté empezando a sonar. Personaje singular, este bloguero estadounidense neoreaccionario, declarado opositor de la democracia, es hoy objeto de una considerable exégesis, también en Francia. Instigador, junto con otros, de las “Luces Oscuras”, es visto como una de las inspiraciones de la revolución MAGA. Incluso más allá de la extrañeza de lo que defiende –un régimen autoritario gobernado por un CEO-monarca– y la naturaleza sulfurosa de sus escritos, existe un debate sobre la relevancia de describirlo como un “pensador”. En un reportaje publicado inicialmente en flamenco por la revista belga “De Standaard”, el periodista Kasper Goethals sugiere algunas respuestas.

Eran poco más de las 3 de la madrugada cuando Curtis Yarvin, de 52 años, empezó a llorar. Estamos sentados en el bar del Schloss Elmau, un castillo y hotel de cinco estrellas ubicado en los Alpes bávaros. El personal se fue a la cama. Estoy solo con Yarvin y el joven asistente de un periodista del “N…