Alcohol, comportamiento errático... El director del FBI, Kash Patel, en el centro de una investigación de “The Atlantic”, promete presentar una denuncia

El 10 de abril se desarrolló un psicodrama en el corazón del FBI: Kash Patel, director de la Oficina Federal de Investigaciones, entró en pánico al no poder conectarse a su sesión de computadora. Luego llamó frenéticamente a sus ayudantes y aliados para anunciar que la Casa Blanca lo había despedido. Falsa alarma: al final fue un error informático. esto es cierto “crisis de nervios” Así lo informaron varias personas a la revista estadounidense “The Atlantic”, que publicó el viernes una explosiva investigación que denuncia el comportamiento errático de Kash Patel, que está causando preocupación en el FBI. El dirigente anunció este domingo su intención de presentar una denuncia.

Desde principios de 2025, Kash Patel dirige el principal servicio de policía judicial federal de Estados Unidos, que emplea a unas 38.000 personas y es también el servicio de inteligencia nacional. La llegada de esta figura controvertida, que anunció en particular que encabezaría una vendetta contra los enemigos de Trump y que desde entonces ha liderado una “purga” dentro de la agencia, ha suscitado preocupación entre los demócratas.

Desde hace varios meses, es dentro del propio FBI donde aumentan las preocupaciones. “The Atlantic” se hace eco de numerosos rumores sobre él y, durante su investigación, entrevistó a decenas de funcionarios o ex funcionarios que describen, bajo condición de anonimato, problemas con el alcohol, paranoia y ausentismo.

Muchos testigos hablan así de su consumo habitual y a veces excesivo de alcohol, sobre todo en clubes privados de Washington o Las Vegas –donde pasa habitualmente los fines de semana–, incluso delante de empleados de la Casa Blanca o del Gobierno. Tanto es así que al principio de su mandato, las reuniones informativas y las reuniones tuvieron que posponerse con frecuencia. Los miembros de su seguridad también habrían tenido dificultades para despertarlo en varias ocasiones debido a su supuesto estado de ebriedad, según información proporcionada al Departamento de Justicia y a la Casa Blanca. Los miembros del FBI incluso se habrían preguntado si su consumo de alcohol no habría desempeñado un papel en la comunicación de información errónea sobre las investigaciones en curso, en particular en el caso del asesinato del podcaster pro-Trump Charlie Kirk.

El incidente informático del 10 de abril sería también emblemático de la personalidad del director, informa “El Atlántico” que, basándose en los testimonios de “más de dos docenas de personas” incluidos miembros del FBI, miembros del Congreso y ex asesores, lo describieron como “errático, desconfiado de los demás y propenso a sacar conclusiones precipitadas antes de tener la evidencia necesaria”. Patel lideraría así una “acecho agresivo” de cualquiera que se considere no lo suficientemente leal. Según se informa, los funcionarios han expresado preocupación por lo que sucedería en caso de un ataque terrorista en suelo estadounidense con Kash Patel al frente de la Oficina, especialmente desde la participación de Estados Unidos en la guerra contra Irán.

Otro motivo de preocupación y exasperación: el recurrente ausentismo de Kash Patel, que decepciona incluso a sus seguidores dentro del FBI. Los funcionarios aseguran así a “The Atlantic” que su presencia en la sede central, como en las oficinas de la agencia en todo el país, fue muy irregular, mientras que otros afirman que a menudo está ausente o es inalcanzable, hasta el punto de retrasar la toma de decisiones urgentes, y de “alucinar” al más imperturbable de sus agentes.

Leal entre los fieles de Donald Trump, Kash Patel conserva, sin embargo, el favor del presidente estadounidense, recuerda “The Atlantic”, en particular gracias a su acción contra los veteranos del FBI y otros asesores considerados “anti-Trump”, o por haber participado en la investigación contra el presidente sobre el ataque al Capitolio en enero de 2021.

Sin embargo, su comportamiento podría jugarle una mala pasada: algunos dentro del grupo Ala oeste Los funcionarios de la Casa Blanca, el ala oeste que alberga a los colaboradores más cercanos del multimillonario, siguen de cerca los artículos sobre los errores de Patel, incluido, recientemente, su supuesto uso personal del avión del FBI, en particular para reunirse con su novia al otro lado del país. Rumores y revelaciones en la prensa que podrían acabar ofendiendo al presidente, algunos murmuran.

A pesar del apoyo del que todavía disfruta, Kash Patel tendría buenas razones para preocuparse por su trabajo, cree “The Atlantic”: la revista informó el mes pasado que él era uno de los funcionarios cuyo despido era inminente, tras el despido el 2 de abril de la ex Fiscal General de los Estados Unidos, Pam Bondi. También celosa leal a Trump, pagó notablemente por su mala gestión del asunto Epstein. “Solo estamos esperando la confirmación” dijo un funcionario del FBI, mientras miembros del gobierno ya especulan sobre su reemplazo.

Tras la publicación de esta investigación, Kash Patel negó todas estas acusaciones y amenazó con llevar a “The Atlantic” a los tribunales. “Es todo falso, te veré en la corte, trae tu chequera” respondió en un comunicado de prensa del FBI enviado a la revista. “Sigue hablando, eso significa que estoy haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer”.añadió en X. Y ninguna de tus tonterías disuadirá al FBI de hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro y arrestar a los criminales que amas. » Cuestionado en Fox News este domingo, aseguró que el lunes presentaría una denuncia por difamación.