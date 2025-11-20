Rafale, drones… Lo que contiene el “histórico” acuerdo armamentista anunciado por Macron y Zelensky





Volodymyr Zelensky firmó, el lunes 17 de noviembre, con Emmanuel Macron, en París, un “declaración de intenciones” que describió como“histórico” con vistas a la futura compra de 100 aviones de combate franceses Rafale, que Ucrania pretende adquirir por primera vez, y sistemas de defensa aérea.





• “La regeneración del ejército ucraniano en el futuro”





este acuerdo “tiene lugar en otro espacio de tiempo” En relación con las ventas de armas decididas por los aliados occidentales de Kiev, para ayudar a las fuerzas ucranianas a repeler la invasión rusa lanzada en febrero de 2022, explicó el presidente francés a la prensa en el Elíseo. ya era hora “la regeneración del ejército ucraniano en el futuro”para que sea “capaz de disuadir cualquier nueva incursión”una vez que se alcance la paz o un alto el fuego, añadió. “Este es un acuerdo histórico y apreciamos mucho el apoyo de Francia”dijo Volodymyr Zelensky a su lado.









• Un posible contrato para unos “100 Rafale”





A la llegada de Volodymyr Zelensky a la base aérea 107 de Villacoublay (Yvelines), los industriales presentaron los buques insignia del armamento francés al líder del país en guerra. A continuación, los dos presidentes firmaron este “Declaración de intenciones relativa a la cooperación relativa a la adquisición por parte de Ucrania de equipos de defensa franceses” nuevo.









Según Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky, el acuerdo está previsto para un período de unos diez años. Se trata de posibles contratos futuros para la adquisición de algunas “100 ráfagas”con su armamento asociado, así como ocho sistemas de defensa aérea SAMP-T de nueva generación, actualmente en desarrollo. El presidente ucraniano ya había firmado a finales de octubre una carta de intenciones con vistas a adquirir entre 100 y 150 aviones de combate suecos Gripen.





• Sistemas de radar y bombas propulsadas.





Esta declaración de intenciones también se refiere a cuatro sistemas de radar, “Nuevas adquisiciones de bombas propulsadas (AASM Hammer)”y drones de observación, ataque o interceptación, precisó la presidencia francesa. Sobre drones y bombas guiadas, Emmanuel Macron mencionó “Compromisos de producción para finales de año y durante los próximos tres años”. En el Rafale, se espera que los retrasos sean mayores debido a los tiempos de negociación del contrato, producción y capacitación de los pilotos.









• La pista de la “deuda común”





En cuanto a la financiación, queda por aclarar. Francia tiene la intención de utilizar tanto su propia contribución presupuestaria como los mecanismos europeos. Emmanuel Macron también ha relanzado la ruta de “deuda común” para que la Unión Europea pueda “Seguir brindando apoyo financiero predecible y estable a largo plazo a Ucrania” – a pesar de la resistencia alemana.





• “Todo está preparado para la paz. Sólo Rusia se niega a hacerlo”





Esta novena visita del líder ucraniano a Francia desde el inicio de la guerra se produce en un momento en que la situación en el frente es complicada para su país, en vísperas del invierno. El ejército ruso, más abastecido y mejor equipado, prosigue desde hace meses sus ataques en el frente y poco a poco va ganando terreno en determinados sectores, a pesar de las fuertes pérdidas. En la noche del domingo 16 al lunes 17 de noviembre, ataques rusos mataron al menos a tres personas en la región de Kharkiv, en el este de Ucrania, según las autoridades locales.





“Todo está preparado para la paz. Sólo Rusia se niega a hacerlo”declaró Emmanuel Macron, condenando “intensificación de huelgas contra infraestructuras energéticas”, “Una prueba más de esta agresividad y cinismo”.









Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky también acudieron a Mont Valérien (Altos del Sena) para visitar el cuartel general de la “fuerza multinacional Ucrania”. París y Londres están preparando esta fuerza para que pueda desplegarse en el marco de un posible acuerdo de alto el fuego y “garantías de seguridad” para ser entregado a Kyiv. Establecido por el “coalición de los dispuestos” – en el que, según el Elíseo, participan 35 países, incluida Ucrania – este estado mayor “obras” y es “de aquí en adelante” capaz “desplegar una fuerza al día siguiente de un alto el fuego”aseguramos a la parte francesa