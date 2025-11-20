La reforma de los impuestos sobre sucesiones, una opción real para la sociedad





¿Qué le vamos a dejar a la próxima generación? Lo peor y lo mejor. Un planeta sobrecalentado por la acumulación de gases de efecto invernadero, lamentablemente. Pero también –hay que subrayarlo– un patrimonio fabuloso. Dentro de quince años, los activos de los baby boomers, producto de los Trente Glorieuses, el boom de los mercados financieros y el boom inmobiliario, habrán cambiado de manos. En Estados Unidos, esta “gran transferencia de riqueza” con la que ya fantasean todos los gestores de patrimonio debería alcanzar, según las estimaciones, entre 84.000 y 124.000 millones de dólares. Mientras que en Francia, la Fundación Jean-Jaurès estima el importe de la “gran transmisión” en 9 billones de euros. ¡Un verdadero golpe de suerte!









Pero si no se hace nada para corregir su distribución, este premio mayor sólo irá a parar a los más ricos. Concentrando la riqueza, una décima parte de los franceses poseen más de la mitad de su riqueza privada y ya están trabajando para transmitirla a sus descendientes utilizando todas las lagunas fiscales previstas a tal efecto. En el secreto de los estudios notariales, la gran transmisión prepara el advenimiento de una sociedad de herederos donde el legado determina la posición social con mayor seguridad que el talento, la motivación y el esfuerzo. Ya casi el 60% del patrimonio francés se hereda, en comparación con sólo el 35% en los años 1970.





Se socava el principio de igualdad de oportunidades. ¿Heredar o merecer? La República tiene mucho que perder con el paso del dinero. Sin embargo, podría beneficiarse de ello: ante el creciente déficit presupuestario y la creciente deuda pública, los parlamentarios liberales y progresistas querrían aprovechar un poco de esta herencia que el economista Keynes consideraba acertadamente como una “ riqueza adquirida libremente ».





Un diseño tradicional que se remonta al Antiguo Régimen





Sin embargo, nuestros conciudadanos luchan con la mayor energía contra esta perspectiva. Según una encuesta reciente, casi tres cuartas partes de los franceses, por el contrario, aspiran a una reducción de los impuestos sobre sucesiones, al considerar que pesan demasiado sobre las herencias familiares. Sin embargo, en realidad, el 86% de las transmisiones por línea directa escapan a cualquier impuesto. Demasiados contribuyentes ignoran que existen importantes reducciones que reducen considerablemente la tributación real (del 8 al 10% para las herencias de padres a hijos). Esta ignorancia alimenta un sentimiento de injusticia explotado por demagogos conservadores que nunca pierden la oportunidad de castigar. “impuesto a la muerte”.





Según una concepción tradicional que se remonta al Antiguo Régimen, la herencia sigue asociada a la nobleza hereditaria, a los privilegios y a las desigualdades entre herederos que de ella se derivan. La Revolución Francesa tuvo que establecer el principio de igualdad de herencia entre hijos. Pero los lazos de sangre y sus mandatos persisten. La herencia revela los conflictos psicológicos y simbólicos de las familias relacionados con la legitimidad, la culpa o la identidad. Lo que sucede entonces es irracional. Al poder transmitir unos ahorros a sus descendientes, los donantes pretenden demostrar su apego y protección después de su muerte. Mientras que los donatarios esperan compensar, gracias a los bienes obtenidos, su falta de relación con el fallecido. Ambas partes ven con malos ojos que el Estado se invite a sí mismo al intercambio.





Para desempolvar el derecho de sucesiones, el legislador debería inspirarse en nuevos modelos. Al crear un estatus de “padrastra”, permitiría a las familias mixtas restablecer la equidad hereditaria entre los hijos nacidos de varios padres. Al eliminar las lagunas fiscales en la transferencia de empresas familiares, se alentaría a una nueva generación de empresarios a pasar el testigo a los empleados y directivos. Al restablecer una verdadera progresividad en los impuestos a la herencia, lucharía contra la escandalosa dominación de una casta de rentistas. Una verdadera elección social.