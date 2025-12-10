¿Quiénes son los últimos políticos de derecha que se oponen a la unión con la extrema derecha?





Frente a figuras políticas que piden cada vez más la unión de las derechas, pocos en la derecha todavía se oponen a ella. Porque en las últimas semanas los líderes de la derecha están avanzando en la misma dirección. Laurent Wauquiez, presidente de los Republicanos (LR) en la Asamblea Nacional, defiende unas primarias de derecha “De Gérald Darmanin a Sarah Knafo”eurodiputado por Reconquête!, sin pedir una alianza formal con la Agrupación Nacional (RN). El presidente del partido LR, Bruno Retailleau, aboga por una “unión de derechos” que se debe hacer “en las encuestas”declaró en BFM TV, el domingo 7 de diciembre. “La Agrupación Nacional pertenece al arco republicano, que no es La France insoumise (LFI) »añadió el ex ministro del Interior.





También el domingo fue Nicolas Sarkozy quien explícitamente hizo estallar el dique. En “El diario de un prisionero”, que se publica el miércoles y que repasa sus veinte días de detención, el ex jefe de Estado relata una conversación telefónica con Marine Le Pen. Intercambio durante el cual ella le preguntó si uniría fuerzas con “cualquier frente republicano” durante futuras elecciones. “Mi respuesta fue tajante: “No, y es más, me responsabilizaré de ello adoptando una posición pública sobre el tema cuando llegue el momento”.escribe el ex presidente, según extractos revelados por varios periódicos. Una postura alejada de las de 2017 y 2022, donde llamó públicamente a votar por Emmanuel Macron, enfrentándose a Marine Le Pen en segundas vueltas.









· Para Xavier Bertrand, “los extremos buscan dividir”





Invitado el domingo al programa “Cuestiones políticas” de France Inter, el presidente de LR de Hauts-de-France siguió distanciándose de la extrema derecha y afirmó: “Mi lucha es contra los extremos. » Antes de agregar: “Y lo digo: ni LFI, ni la Agrupación Nacional. » Consultado sobre los comentarios del expresidente, dijo que prefería “las posiciones políticas de Nicolas Sarkozy de 2007 que (su) posiciones políticas (…) en 2025 ». Un momento en el que la fiesta “luchamos contra el Rally Nacional”.





“Los extremos hoy buscan dividir una sociedad francesa que ya está demasiado fracturada. Esta es la razón por la que seguiré luchando contra Jean-Luc Mélenchon y el Sr. Bardella”.declaró.





Sobre la noción de “unión de derechas”, el presidente de Altos de Francia es categórico: “Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Unión de derechas: no, no. Es la unión de la derecha con la extrema derecha”aclaró. Y si Xavier Bertrand se plantea en contradicción con otras figuras del partido, el que ya dejó LR en 2017 mantiene su presencia allí por el momento, para continuar. ” tiene (se) latir por dentro ».





· Un diálogo con los votantes RN para Michel Barnier





En el programa matutino TF1 del domingo, el ex primer ministro Michel Barnier también rechazó una idea de este tipo. Para el diputado LR de París, “No habrá alianza ni asociación con partidos de extrema derecha”. “Estoy en esta línea que siempre ha sido la de mi familia política. Sin alianza, sin compromiso”añade.





Por otro lado, Michel Barnier está a favor de un diálogo con los votantes RN, muchos de los cuales provienen de las filas republicanas. Una visión similar a la de Bruno Retailleau. “Asumo plenamente dirigirme a los electores de la Agrupación Nacional para que la unión de las derechas se produzca precisamente sobre el terreno, en las urnas”dijo en BFM TV el domingo. Pero a diferencia del líder del partido, que está a favor de esta unión, el ex Primer Ministro se muestra categórico sobre una alianza con el RN: “No compartimos los mismos valores, no tenemos la misma idea de República. »





· Dominique de Villepin conmocionada por la banalización de la RN





La figura de la derecha social gaullista, Dominique de Villepin, al frente de La France Humaniste, también protesta contra “Riesgo de trivializar lo que es la Agrupación Nacional”. Fue en Franceinfo el lunes que el ex Primer Ministro afirmó “sorprendido” de este acercamiento.





Ante los comentarios del libro de Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin lamenta su “Lenta evolución desde 2007. (…) marcando claramente su deseo de trivializar la Asamblea Nacional”. Un error político y moral del ex Primer Ministro, que implícitamente había dado su apoyo al Nuevo Frente Popular durante las elecciones legislativas anticipadas de 2024. “Entiendo que estás votando Nuevo Frente Popular”le dijo David Pujadas, en LCI en junio de 2024, en caso de una segunda vuelta contra RN. “Considero que se debe dar prioridad a la lucha contra el Rally Nacional y que la (RN) hoy constituye la verdadera amenaza para nuestro país”respondió. Un frente republicano que todavía parece relevante para el potencial candidato a las elecciones presidenciales de 2027.





Otras figuras políticas de derecha también parecen defender esta postura. El 6 de noviembre, la presidenta de LR en Isla de Francia, Valérie Pécresse, declaró que estaba “contra los extremos, (…) contra la LFI y la RN » así como “contra todos aquellos que se alían con ellos”. Antes de predecir eso “El día que la derecha republicana se alía con RN, desaparecerá”.