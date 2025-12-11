En Fez, Marruecos, el derrumbe de dos edificios mata a 22 personas: lo que sabemos





El peor accidente de este tipo en los últimos años. En la noche del martes 9 al miércoles 10 de diciembre, 22 personas murieron en el derrumbe de dos edificios contiguos en Fez, una gran ciudad en el norte de Marruecos.





Leer también





Durante horas, los trabajadores de emergencia removieron los escombros para ayudar a los sobrevivientes. Los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario de Fez y la búsqueda de víctimas o heridos finalizó el miércoles por la tarde.





Esta tragedia no es la primera en Marruecos y plantea interrogantes sobre la “construcción anárquica” de estos edificios. Esto es lo que sabemos.





• ¿Qué pasó?





Martes 9 de diciembre, poco después de las 23:00 horas. hora local según la Fiscalía, dos edificios contiguos se derrumbaron, matando a 22 personas, entre ellas mujeres y niños. Según la Fiscalía, dieciséis personas resultaron heridas.





“ El primer edificio estaba vacío, el segundo acogió una fiesta “aqiqa” », una tradición que celebra la llegada de un niño a la familia, afirmó en un comunicado de prensa.









Leer también









· Una “construcción anárquica”





Por el momento, no se ha dado ninguna explicación oficial y la Fiscalía de Fez ha anunciado la apertura de una investigación. Pero los vecinos señalaron “ construcción anárquica » cuarto o quinto piso en un vecindario donde solo se permiten edificios de dos pisos.





“ No sé por qué pasó esto (…). Pero estoy seguro de que los pisos superiores eran ilegales. Y estos no son los únicos edificios aquí que tienen pisos construidos ilegalmente. Temo que este tipo de incidentes vuelvan a ocurrir. », detiene a Bilal El Bachir.





“ En esta zona hay construcciones casi anárquicas, que escapan a todo control, a pesar de que se trata de un barrio supuestamente moderno donde se han ofrecido terrenos para realojar a familias que vivían en barrios marginales. », exclama Bilal Ben Daoued, de 20 años. Antes de agregar: “ Está muy claro que no se respetan las condiciones de seguridad. La investigación debe explicárnoslo y las autoridades deben asumir sus responsabilidades.. »









Leer también





· Un drama que no está aislado





Este accidente, el peor de los últimos años, no es el primero de este tipo. En 2014, 23 personas murieron en el derrumbe de tres edificios en Casablanca, una gran ciudad del oeste.





Dos años más tarde, dos niños murieron en el derrumbe de una casa en Marrakech (oeste), mientras que en Casablanca, el derrumbe de un edificio de cuatro plantas dejó cuatro muertos y 24 heridos en el espacio de una semana.





Más recientemente, en Fez, nueve personas murieron el pasado mes de mayo al derrumbarse un edificio residencial. Se había abierto una investigación.