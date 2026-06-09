¿Quiénes son los 25 candidatos ya declarados oficialmente para las elecciones presidenciales de 2027?

¡La carrera presidencial ya ha comenzado! Los candidatos declarados son ya numerosos, ya que 25 personalidades, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ya han anunciado su deseo de competir por el cargo supremo. Y todavía se esperan otros… Si la mayoría de los solicitantes se declararon en 2026, algunos habían salido adelante ya que las primeras solicitudes se remontan a 2023…

“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” permite ver, por orden de sus declaraciones, todos los candidatos actuales en una infografía animada, actualizada con cada nueva candidatura… pero también en caso de que los candidatos se vean obligados a tirar la toalla. (actualización actual 9 de junio de 2026). Algunos tienen una candidatura oficializada por sus partidos (Bruno Retailleau, Jean-Luc Mélenchon), otros son candidatos a la candidatura, en particular en el marco de las primarias de izquierda, y finalmente otros han anunciado que competirán directamente. No aparezcan en esta reseña aquellos que no se han declarado oficialmente, aunque visiblemente se estén preparando para ello, como Raphaël Glucksmann o Dominique de Villepin…

Podemos decir que ha tomado una ventaja… El candidato de la Unión Popular Republicana, François Asselineau, es el primero en declararse para las elecciones presidenciales de 2027, en una entrevista con “le Dauphiné Libération”… el 31 de agosto de 2023. “Intentaré nuevamente ser candidato presidencial en 2027”confió entonces. De hecho, intentó presentarse a las tres últimas elecciones, pero sólo logró obtener las preciadas 500 firmas una vez.

La líder de la Agrupación Nacional también se declaró en los primeros meses del segundo mandato de Emmanuel Macron. El 18 de septiembre de 2023, en TF1, anunció su deseo de ser candidata en 2027… por cuarta vez consecutiva. Desde entonces, ha sido condenada por malversación de fondos públicos a pena de inelegibilidad con ejecución provisional el 31 de marzo de 2025, ha recurrido ante los tribunales y la decisión de este recurso está prevista para el 7 de julio de 2026.

“Tengo toda la intención de ser candidato en 2027” : Xavier Bertrand anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027 en una entrevista con “Ouest-France” el 3 de febrero de 2024.

Es en “Le Point”, el 3 de septiembre de 2024, donde el ex Primer Ministro de Emmanuel Macron anuncia su candidatura al cargo supremo. Sus palabras no dejan lugar a dudas: “Seré candidato en las próximas elecciones presidenciales”, “Lo que propongo será enorme”.

Anunció, el 8 de marzo de 2025, durante una reunión pública ante activistas de su partido en Yerres, que había “el deber de ser candidato a las elecciones presidenciales”. Por cuarta vez consecutiva.

Anunció su candidatura durante una reunión en Montreuil el 1 de abril de 2025. Quería que se desarrollara en el marco de una unión de izquierda que deseaba encarnar.

A mediados de junio de 2025, Clémentine Autain anunció, en las columnas de “la Tribune Dimanche”, que era candidata a una posible primaria de izquierdas, afirmando que era capaz de ” recolectar “.

“Soy un candidato que encarna una izquierda sólida. »

¡El regreso! El 21 de julio de 2025, la ex candidata socialista en las elecciones presidenciales de 2007, que sirvió como embajadora del polo y a través del equipo de Cyril Hanouna, anunció su deseo de ser candidata en una hipotética primaria del Partido Socialista o mediante una primaria de izquierda. “No voy a rehuir”subraya en las columnas de “Parisien”.

“Si las primarias previstas por los estatutos están bien organizadas y son respetuosas, seré candidato”.

“No soy partidario de la candidatura”sin embargo, afirma.

Es en las columnas de “New Obs” donde Marine Tondelier anuncia su candidatura, el 22 de octubre de 2025, en el marco de una nominación de su partido y de una primaria de izquierda.

“Vengo de un territorio donde no agachamos la cabeza. Hoy es el de todo un país al que quiero ayudar a recuperar. Entonces sí: esta entrevista es mi declaración oficial de candidatura a las elecciones presidenciales. Esta candidatura es un acto de amor a Francia, porque no se puede amar a su país y aceptar que se le dañe de esta manera. »

Una segunda candidatura verde surge un mes después: el 25 de noviembre de 2025, Delphine Batho anuncia, todavía en “Le TV BUS Canal de comunicación urbana”, su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. “reconstruir una ecología capaz de gobernar”. Ella se pronuncia en contra de una primaria de izquierda unida.

Anunció su candidatura presidencial por Lutte Ouvrière (por cuarta vez consecutiva), el 8 de diciembre de 2025, tras una votación organizada durante el Congreso del partido.

“Durante nuestro congreso votamos que seré candidato de Lutte Ouvrière durante estas elecciones presidenciales. »

El abogado, ensayista y activista político de extrema izquierda, a veces calificado de polémico, incluso sulfuroso, se declaró candidato presidencial en Sud Radio el 19 de diciembre de 2025.

Defendió la idea de una “salida de la Unión Europea” : “Si no abandonamos este sistema, la Unión Europea y posiblemente el euro, y si no damos a la gente la oportunidad de decidir, nos encontraremos con un aumento de la ira muy legítima y de la resistencia a los métodos bárbaros. »

Es el más joven en esta elección presidencial: a los 20 años, Manolo Mlekuz partió, en una furgoneta, por las carreteras de Francia para recoger sus 500 firmas. Ingresó en el PS a los 15 años, según el sitio web de su movimiento “Trajectoire”, luego pasó en prácticas en La France insoumise, describe el activista. su “profundo desencanto con la política tradicional” Y “sus pequeños arreglos”. Actualmente no pertenece a ningún partido político, según “Francia occidental”. ¿Su principal promesa? Reúna a un elector para escribir “una nueva constitución”.

“Hay espacio para el revuelo socialista. » El socialista Jérôme Guedj, rompiendo resueltamente con La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, anunció su candidatura a las elecciones presidenciales en France-Inter el 5 de febrero de 2026, excluyendo la participación en las primarias de la izquierda unida.

También recorrió las carreteras de Francia, pero esta vez en bicicleta. A sus 27 años, esta ingeniera agroalimentaria de formación quiere “destacar la hospitalidad francesa”. ¿Por qué la bicicleta? Porque “Es un modo de viaje lento que permite reuniones”le explica a “Francia occidental”.

El candidato presidencial reivindica una visión basada en la democracia participativa y el referéndum de iniciativa ciudadana (RIC). Su principal objetivo sería organizar un referéndum constituyente para reescribir gradualmente la Constitución. También tiene la intención de desarrollar su programa a través de reuniones con funcionarios electos locales, ciudadanos, etc.

Declaró su candidatura a las elecciones presidenciales del 31 de marzo de 2026 a las 20 horas. en France 2, al mismo tiempo que su salida del partido Les Républicains. Mantiene su voluntad de “gran primaria abierta” bien.

Probablemente sea la figura política menos conocida de los actuales candidatos presidenciales de 2027. Representante de la Unión Democrática Bretona, la exdiputada europea Lydie Massard anuncia su candidatura a las primarias de izquierda el 2 de abril de 2026.

Fue designado candidato por su partido Les Républicains el 19 de abril de 2026 durante una consulta interna.

“Una candidatura transpartidista para cambiar las reglas del juego político” : así presenta Clara Egger, el 20 de abril de 2026, su proyecto político para Francia, en nombre del joven partido “Solución Democrática”. Ya candidato a las elecciones presidenciales de 2022 por el colectivo “Espoir RIC”, el actual profesor asistente en la Universidad Erasmus de Róterdam no había superado el umbral de las 500 firmas.

Anunció su candidatura el 3 de mayo de 2026 durante el horario de las 20 horas. noticias sobre TF1. el deplora “divisiones internas en los partidos” OMS “hay multitud de aplicaciones y es confuso”afirmando que es “irresponsable”.

“Somos cuadrados. Hay un equipo, un programa, un único candidato. »

Jean-Luc Mélenchon, de 74 años, es actualmente el candidato presidencial de mayor edad.

Había renunciado por falta de patrocinio en 2022, pero vuelve a probar suerte: Florian Philippot, ex número 2 del Frente Nacional y ahora al frente de su movimiento Les Patriotes, anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales del 9 de mayo de 2026 en France 2.

El diputado de Génération.s Benjamin Lucas-Lundy, de 35 años, se declaró candidato a las primarias de izquierda y ecologistas el jueves 14 de mayo en TF1.

El ex Primer Ministro, presidente del partido Renacimiento, formalizó su candidatura el viernes 22 de mayo, en la plaza del pueblo de Mur-de-Barrez, en Aveyron. Un marco que no debe nada al azar: el Renacimiento, criticado desde su creación por su débil arraigo local, pretende demostrar su “nuevo establecimiento”.

Ya en campaña activa desde hace varias semanas, con la publicación de un libro personal y una serie de viajes, Gabriel Attal está organizando una competencia interna un poco más en el campo de Emmanuel Macron, frente a Edouard Philippe.

El trabajador ferroviario y sindicalista Anasse Kazib anunció el 1 de junio su intención de ser candidato del partido de extrema izquierda Revolución Permanente en las elecciones presidenciales. No había conseguido reunir los 500 patrocinios necesarios para el de 2022.

El alcalde de Saint-Ouen, Karim Bouamrane (PS), anunció el 9 de junio en France Inter que se presentaría como candidato a las elecciones presidenciales de 2027. “quien une” la izquierda no melenconista, diciendo “anclado en la realidad”. Karim Bouamrane, de 53 años, lanzó en octubre de 2024 su movimiento llamado “Francia humana y fuerte”.

◗ Este artículo, actualizado periódicamente, se publicó originalmente el 15 de mayo de 2026.