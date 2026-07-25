¿Quiénes son los “despertadores oscuros”, estos activistas estadounidenses de izquierda con su cáustica ironía?

“Pensaban que íbamos a jugar con esmoquin. Nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio. » Fue Kylian Mbappé quien mejor resumió el cálculo táctico de los que ahora llamamos en Estados Unidos los despertar oscurotraducir “despertar oscuro”. Si bien la mayoría de los representantes demócratas todavía siguen el famoso credo de Michelle Obama: “Cuando ellos bajan, nosotros subimos” (“cuando ellos bajan, nosotros subimos”), otros funcionarios electos optan, frente a Trump, por quitarse los guantes. La parlamentaria Alexandria Ocasio-Cortez responde escuetamente “llorar más fuerte” (“llorar más fuerte”) ante la dilación de los conservadores, el gobernador de California, Gavin Newsom, vende camisetas flocadas “Trump no es sexy”e incluso Joe Biden reclutó durante su campaña en 2024 un “meme gerente” para sacar provecho de Dark Brandon, su alter ego digital con ojos láser.

Para los “dark wakes”, internautas de izquierda con ironía cáustica, el objetivo es privilegiar la comunicación combativa y burlona por encima del humor democrático sabio. Para responder a las protestas republicanas en las redes todo está permitido: generar material meme, estas imágenes…