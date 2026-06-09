¿Por qué se prohíbe la entrada a Francia al ministro israelí Bezalel Smotrich?

El Ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, quien “promueve activamente la anexión de Cisjordania” Y “reclama abiertamente” allá “recolonización de Gaza”Tiene prohibido acceder al territorio francés, anunció este martes 9 de junio el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Se trata del segundo miembro del Gobierno israelí objeto de una medida de este tipo después del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, otro personaje de extrema derecha, al que se le prohibió entrar en suelo francés desde el 23 de mayo, tras la difusión de un vídeo de activistas del grupo. “flotilla por Gaza” de rodillas y con las manos atadas.

“Bezalel Smotrich promueve activamente la anexión de Cisjordania, que exige abiertamente, la creación de nuevos asentamientos en Cisjordania, la recolonización de Gaza, el colapso económico de la Autoridad Palestina y sus consecuencias nocivas para la población palestina: esta es una política que no puede ser aceptada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, firmemente apegada a la solución de dos Estados”escribió Jean-Noël Barrot en X.

“Cuatro líderes de organizaciones de colonos y 21 colonos violentos” También están prohibidos en territorio francés, añadió.

Jean-Noël Barrot también indica que tomó “Nuevas sanciones contra los responsables de la intensificación de la colonización y la violencia en Cisjordania” conjuntamente con Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Noruega, sin detallar estas medidas ni especificar las personas a las que se dirigen.

Estos cinco países ya habían anunciado el 10 de junio de 2025 que prohibirían sus territorios a los ministros Ben Gvir y Smotrich, acusándolos de“incitación a la violencia” contra los palestinos, particularmente en Cisjordania. El gobierno israelí denunció entonces estas sanciones, considerándolas “escandaloso”. Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

Israel denunció estas medidas el martes. “Israel rechaza enérgicamente las vergonzosas medidas adoptadas por gobiernos extranjeros contra ciudadanos israelíes, entidades israelíes y un ministro del gobierno”afirmó en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Oren Marmorstein.

“La verdadera esencia de estas medidas radica en el intento de imponer una posición política respecto del derecho de los judíos a establecerse en la tierra de Israel y el conflicto palestino-israelí, todo ello disfrazado de medidas supuestamente dirigidas contra la violencia”.añadió.