En India, el movimiento de las “cucarachas” triunfa sobre Modi, que sacrifica a su ministro de Educación

Publicado el 25 de julio de 2026 a las 18:06 horas, actualizado el 25 de julio de 2026 a las 6:08 p.m. Lectura: 3 min.

El fin de un mes de lucha, en pleno examen. Los estudiantes indios, que se manifestaron para denunciar el fraude en los exámenes universitarios, declararon la victoria este sábado 25 de julio tras la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. “Todas nuestras demandas han sido aceptadas, pedimos a los manifestantes que se retiren y regresen pacíficamente a sus hogares”Ashutosh Ranka, portavoz de la “fiesta del pueblo cucaracha” (CJP), el movimiento en línea que llevó a cabo la protesta.

En el sexto día de esta protesta, la más grave desde su reelección hace dos años, el primer ministro Narendra Modi, que se ha construido una imagen de hombre fuerte desde su llegada al frente de la India en 2014, no tuvo más remedio que ceder a las exigencias de la calle. “Para que la nación permanezca unida y los estudiantes no queden atrapados en dificultades legales y puedan concentrarse en sus estudios y carreras, he decidido presentar mi dimisión al Primer Ministro”anunció el ministro Pradhan en su cuenta X el sábado.

“¡Lo logramos!” »Abhijeet Dipke, fundador del CJP, inmediatamente se alegró en Instagram. Nada más anunciarse la marcha del ministro, los miles de manifestantes que acampaban día y noche desde el lunes en la explanada de Jantar Mantar, en el corazón de la capital india, Nueva Delhi, estallaron de alegría.

Rema Begum tenía 20 años y quería ser médico. La estudiante india soñaba tanto con ello que, cuando en mayo el examen de acceso a la universidad que acababa de realizar fue invalidado por fraude, acabó con su vida. Como ella, una veintena de candidatos se suicidaron tras esta cancelación. Un escándalo que hizo estallar la ira de los estudiantes.

El lunes, la policía reprimió con porras y gases lacrimógenos la manifestación de decenas de miles de jóvenes que se dirigían al Parlamento para exigir la dimisión del ministro. Violencia que dejó 180 heridos, según la policía, “varios cientos” según los manifestantes.

Desde entonces, la lista de quejas de los jóvenes manifestantes ha ido creciendo, desde las dificultades para encontrar trabajo, en un país que, sin embargo, muestra un crecimiento espectacular, hasta los métodos considerados autoritarios por Narendra Modi. “Es una victoria de la democracia, (…) una victoria de la paz, de la paciencia y de la perseverancia”saludó Sonam Wangchuk, una figura de la sociedad civil india que encabezó una larga huelga de hambre en apoyo de los manifestantes.

El líder de la oposición parlamentaria, Rahul Gandhi, también celebró la victoria. “Bien hecho estudiantes, estamos orgullosos de ustedes”se alegró el día X el líder del Partido del Congreso, que asumió la causa por ellos.

Narendra Modi, que permaneció en silencio durante mucho tiempo ante las protestas, sólo rompió su silencio el jueves prometiendo sanciones. “severo” contra los autores de fraude en los exámenes. Su gobierno adoptó el viernes un proyecto de enmienda legislativa en el Consejo de Ministros que permite “el establecimiento de procedimientos legales acelerados y sanciones severas” para tramposos. Debe discutirse rápidamente en el Parlamento.

Tras una reunión este sábado con representantes de “cucarachas”El ministro de Sanidad, JP Nadda, anunció el levantamiento de los cargos contra los manifestantes y la indemnización a las familias de los candidatos que se suicidaron tras la cancelación de los exámenes. “Vamos a estudiar” las reformas educativas propuestas por los manifestantes, añadió el ministro a la prensa. “Nos volveremos a ver dentro de cuatro semanas”subrayó el portavoz del CJP, Ashutosh Ranka.

El apoyo inmediato al mensaje de las “Cucarachas” revela la consternación de muchos jóvenes indios que luchan por encontrar un trabajo estable y bien remunerado, a pesar de que el país registra desde hace cuatro años el crecimiento económico más rápido del mundo, recuerda el “New York Times”. Según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo juvenil en el país se estima en alrededor del 16%.