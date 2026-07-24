“Las llanuras agrícolas arden ahora con la misma velocidad e intensidad que los bosques”: cómo los paisajes franceses favorecen los incendios XXL

Cuatro años después de los históricos incendios de 2022, nuevos incendios de gran magnitud afectan a Gironda y a las Landas. En Gironda, el incendio que comenzó en Saumos se transformó en un incendio incontrolable, descrito como “XXL, impredecible y voraz” por la prefecta Sophie Brocas. El incendio ya ha arrasado más de 10.000 hectáreas, ha provocado la evacuación de 35.000 personas y ha destruido 53 casas y un camping. En las Landas, un segundo incendio, iniciado cerca de Biscarrosse, ya ha arrasado 2.600 hectáreas. Más de 23.000 personas tuvieron que ser evacuadas y 105 viviendas o edificios resultaron afectados por las llamas o incluso destruidos.

En total, cerca de 1.700 bomberos están movilizados en los dos frentes clasificados como incendios convectivos. Desde principios de año, más de 50.000 hectáreas ya se han esfumado en Francia, casi tres veces más que en el mismo período del año pasado. Tres bomberos también han perdido la vida desde principios de julio, lo que nos recuerda que esta temporada de incendios también está marcada por un gran número de víctimas humanas.

Para Eric Rigolot, ingeniero investigador de la unidad de Ecología de los bosques mediterráneos del Inrae (Instituto nacional de investigación sobre agricultura, alimentación y medio ambiente) de Aviñón y especialista en ecología de los incendios, los incendios que azotan actualmente el suroeste van mucho más allá del contexto exclusivo de este verano. Revelan una profunda transformación de los paisajes franceses y la forma en que se propagan los incendios. Él regresa por “ le TV BUS Canal de comunicación urbana” sobre los límites de la prevención actual, los debates sobre la tala de arbustos y los desafíos que aguardan a Francia.

A veces se critica la tala por su impacto en la biodiversidad. ¿Es, sin embargo, esencial para combatir los incendios?

Eric Rigolot Es fundamental. El control de combustibles es una de las palancas que se utiliza desde hace mucho tiempo en la prevención de incendios forestales. Este combustible es la vegetación que se quema. Controlándolo, reducimos la potencia de los incendios y permitimos a los bomberos intervenir de forma segura. Serán tanto más eficaces si las llamas se han reducido gracias al claro.

Obviamente no se trata de talar el 100% del bosque, ya que esto no sería ni ecológica ni económicamente aceptable. La estrategia francesa consiste en realizar talas localizadas que representan sólo del 3 al 5% de la superficie forestal total. Se trata de talar este pequeño porcentaje para proteger todo el bosque y su biodiversidad. En cualquier caso, no tendríamos medios para intervenir en los 17 millones de hectáreas de bosque francés. (en Francia continental, nota del editor)con una compensación más significativa.

¿Se respetan actualmente las obligaciones legales de autorización?

No, no es suficiente. Sin embargo, se trata de una obligación antigua, pero que choca con su dificultad de implementación y, en ocasiones, con la incomprensión de los vecinos. Los 50 metros de desmonte (la obligación legal de limpieza de maleza se aplica a más de 50 metros) A menudo se extienden más allá de los límites del jardín. Invaden propiedades vecinas, o incluso directamente un bosque perteneciente a un propietario que no tiene vivienda.

El razonamiento del legislador es claro: el riesgo resulta del encuentro entre un peligro y un problema. Sin habitación ni presencia humana, no hay daños a personas ni a bienes. Por lo tanto, es la persona que elige construir su casa en o cerca de una zona boscosa la que crea esta exposición al riesgo. El legislador consideró que esta persona debe asumir la responsabilidad de reducir este riesgo mediante la aplicación de las obligaciones de compensación. Un informe senatorial de 2023 estima la tasa de cumplimiento de estas obligaciones de compensación legal en un 30%. Ésa es realmente la dificultad.

El año pasado, durante el incendio de Corbières, se pudo comprobar que los terrenos agrícolas ya no frenaban las llamas. ¿Qué pasó?

Participé en los comentarios de la semana siguiente a la extinción total del incendio. Con colegas de Météo France, la Oficina Nacional Forestal (ONF) y el departamento de Aude, intentamos comprender el comportamiento excepcional de este incendio, pero también por qué algunas casas fueron destruidas mientras que otras, limpiadas de maleza, se salvaron.

Este incendio, sin embargo, presentaba una característica completamente nueva. A más de 2 kilómetros del bosque, casas quemadas. Es decir, la llanura agrícola, que antes considerábamos una barrera natural, ardió casi con la misma velocidad e intensidad que un bosque. El incendio atravesó esta llanura antes de llegar al pueblo de Saint-Laurent-de-Cabrerisse, a unos 2 kilómetros del bosque, donde varias viviendas quedaron destruidas.

¿Cómo se explica que las zonas agrícolas contribuyan ahora a la propagación de los incendios tan rápidamente como los bosques?

Hasta ahora sabíamos que las llanuras agrícolas no eran completamente inmunes al fuego, pero sobre todo desempeñaban el papel de “mechas”. Las franjas de hierba entre determinadas viñas podrían provocar un incendio en el suelo, que atravesó la zona agrícola antes de unirse a un macizo forestal. Este siguió siendo un fenómeno relativamente limitado.

Hoy la situación es diferente. En el Aude, pero también en muchos departamentos mediterráneos, e incluso más allá, el abandono de determinadas producciones agrícolas, en particular la vid, está transformando progresivamente estas zonas. Con las primas de arranque europeas y el abandono de determinadas parcelas, muchas tierras se transforman en terrenos baldíos que, en pocos años, casi se convierten en pequeños bosques que se regeneran espontáneamente y forman llanuras agrícolas que ya no son inmunes al fuego.

¿Qué consecuencias tiene esto sobre cómo prevenir incendios?

En el pasado, cuando recortábamos combustible en zonas forestales, los extendíamos a tierras agrícolas, lo que proporcionaba un punto de anclaje natural. Sabíamos que el fuego se detendría allí. Este ya no es el caso hoy. Los tabiques primarios que separaban las zonas forestales ya no son estancos. Los bosques están ahora unidos entre sí por estas llanuras agrícolas que arden con la misma velocidad e intensidad. Perdemos así las rupturas que alguna vez existieron en el paisaje.

Nos encontramos, por tanto, ante un verdadero problema de ordenación territorial, que es multisectorial. Ya no es sólo una cuestión forestal. Se trata también de una cuestión de política agrícola, de urbanización y, más ampliamente, de coordinación entre varias políticas públicas.

España, que también está sufriendo incendios dramáticos, y en cierta medida Portugal, están a la vanguardia del cambio climático y tuvieron estos incendios extremos unos diez años antes que nosotros. Estos países también han seguido una política agrícola que ha desmantelado los paisajes rurales mucho más que lo que hemos hecho en Francia. Hoy se enfrentan a incendios gigantescos, relacionados con la combustibilidad de bosques mal mantenidos, pero también con la de llanuras agrícolas mucho más en barbecho que las nuestras. Miremos a España para entender lo que nos espera en los próximos cinco a diez años.