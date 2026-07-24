“Para una región como ésta, con una alta concentración de vivienda y población, es un desastre”lamentó Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional de Madrid, durante una rueda de prensa este viernes 24 de julio. En los últimos días, España se ha visto asolada por varios incendios simultáneos, incluidos varios en las afueras de la capital. En las zonas desérticas, el matorral, la sequía y las olas de calor son las principales causas del avance de las llamas. En las últimas horas, dos de los tres incendios “fusionado”: el de San Martín de Valdeiglesias y el de Villa del Prado. Los servicios de emergencia han anunciado, por el momento, 6.000 hectáreas arrasadas.

“Nunca habíamos vivido algo así”añadió el presidente regional, desde un centro de coordinación de socorros in situ, insistiendo en que “La prioridad actual es salvar vidas”. Hasta el momento las autoridades no han registrado ninguna muerte.

Según estimaciones de Effis, el sistema europeo de información sobre incendios forestales, desde 1ejem Enero en España. El año pasado, más de 393.000 hectáreas fueron devoradas por las llamas, el peor balance en la historia reciente del país.

En cuanto a los daños materiales, al menos 43 casas fueron destruidas. “destruido”por ambos fuegos, lamentó el directivo, evocando “una situación totalmente inusual y catastrófica”que evoluciona “rapidísimo”.

“Una situación desfavorable” debido a las condiciones climáticas, particularmente “ráfagas de viento (…) superiores a 50km/h”anunció el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La humedad es baja y las temperaturas altas, añadió el ministro, durante su visita al puesto de mando instalado en la localidad de Cenicientos, cerca de Madrid.

Se han implementado medidas de seguridad. Isabel Díaz Ayuso también dijo a los periodistas que las autoridades “siguió a 1.200 personas mayores” y que cuatro localidades (Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey y Colmenar de Arroyo) fueron “ya sea evacuado o en proceso de ser evacuado”. Se encuentran confinados los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa. El tráfico también es imposible: las cuatro carreteras principales permanecen “cortar”.

Para tratar de contener las llamas del fuego del “Sierra Occidental”31 vehículos y nueve medios aéreos ya están movilizados, precisó finalmente el ministro.

En total, sumando el personal que lucha contra el incendio que arrasa cerca de Ávila, en la vecina Castilla y León, se movilizan casi 2.000 bomberos, militares de la unidad de emergencias del ejército y otros agentes de la Guardia Civil y del Ministerio de Transición Ecológica, según informa el Gobierno.

En la zona también se desplegaron ocho helicópteros, ocho aviones, así como cerca de 300 medios terrestres y vehículos, dijo.