Facilitar los anticipos salariales: una propuesta para “reducir costos innecesarios y mejorar la vida diaria”

Hay legados en nuestra organización del trabajo que ya no cuestionamos. Los pagos mensuales de salario son parte de esto. Se ha consolidado como una conquista social, un progreso incontestable, una evidencia casi natural. Ha estructurado nuestra relación con el trabajo, el tiempo y el dinero. También moldeó una cierta idea de protección: esperar a recibir el pago hasta fin de mes.
Pero cualquier organización del tiempo es también una organización del poder. Y, tras una inspección más cercana, esta evidencia ya no es del todo obvia. Porque finalmente, ¿qué dice nuestro sistema actual? Dice que un empleado puede trabajar, producir, crear valor y no poder tener inmediatamente lo que ya ganó.
Dice que entre el momento en que se realiza el trabajo y el momento en que se paga hay un plazo impuesto, intangible, heredado de otro tiempo. Pero esta vez ya no es nuestra. Vivimos en una economía de la instantaneidad. Los pagos son inmediatos, los flujos circulan en tiempo real, los usos han cambiado. Todo, o casi todo, se volvió accesible sin demora. Todo menos el salario.
Esta brecha, tolerada durante mucho tiempo, se está convirtiendo ahora en una fricción. Y, a veces, violencia silenciosa. Y esta discrepancia ya no es sólo teórica. Esto se siente enormemente: según un estudio de OpinionWay para Stairwage (Abril de 2026, nota del editor)el 73% de los franceses se declara favorable a la posibilidad de acceder, en caso necesario, al salario que ya ha ganado. Porque detrás de esta aparente rigidez, hay situaciones muy concretas: un imprevisto, un gasto sanitario, una reparación urgente. Y ante esto, con demasiada frecuencia existe una única alternativa: el descubierto bancario. Es decir, pagar, a veces caro, para compensar la imposibilidad de acceder a ingresos propios.
En Francia, casi uno de cada dos franceses se encuentra en descubierto al menos una vez al año. Una cuarta parte de ellos lo utiliza cada mes, cayendo en números rojos de media a partir del día 18 del mes, con un coste total estimado en casi 7 mil millones de euros en años. (gastos bancarios, nota del editor) pagados a los bancos cada año. Esta mecánica no es neutral. Organiza una dependencia muy cara.
A partir de noviembre de 2026, esta situación cambiará. Los descubiertos bancarios, hasta ahora considerados una facilidad, estarán más regulados, más cerca del crédito al consumo y sujetos a normas más estrictas. Este es un desarrollo necesario. Pero revela, implícitamente, una fragilidad más profunda: la de un modelo que ya no se corresponde con los ritmos de la vida real.
Precisamente aquí es donde debe tener lugar el debate. No en un cuestionamiento de la cuota mensual, que sigue siendo una base, sino en la capacidad de adaptarla, de flexibilizarla, de compatibilizarla con los usos contemporáneos. Porque ya existe, en nuestra legislación, una posibilidad: la de solicitar un anticipo de sueldo. Un mecanismo simple en apariencia, pero que, en realidad, sigue siendo marginal. Poco conocido, poco utilizado. Como si pedir acceso a lo que ya nos hemos ganado fuera alguna forma de anomalía.
¿Por qué un empleado duda en pedir parte de su salario? ¿Por qué este gesto sigue cargado de una dimensión simbólica, a veces incluso de una forma de vergüenza? ¿Por qué este derecho sigue siendo, en muchos casos, teórico? Esto, en última instancia, es lo que debemos cuestionar.
Y la respuesta está tanto en las representaciones como en los procedimientos. Éste es el sentido de la ley relativa a los anticipos de salario que proponemos: hacer efectivo un derecho existente, simplificándolo e incorporándolo a la costumbre. No cuestionar el pago mensual, sino adaptarlo a los nuevos tiempos.
En concreto, se trata de permitir que los empleados accedan, en un marco definido, a una parte de su salario ya devengado, de forma sencilla y sin justificación. El sistema debe ir acompañado de garantías claras (límites, frecuencia limitada, marco transparente) y también aspirar a poner fin a la persistente desigualdad entre los sectores público y privado, garantizando que todos los trabajadores tengan un acceso equitativo a este derecho.
Durante mucho tiempo, la protección consistió en enmarcar, suavizar, estandarizar. Hoy es el momento de dar flexibilidad, de reconocer la diversidad de situaciones, de permitir ajustes, sin fragmentar el salario, ni hacerlo inestable, sino modular ocasionalmente el acceso al mismo.
Hay mucho en juego. Afecta nuestra relación con el trabajo y la remuneración. En una sociedad donde todo se acelera, donde las limitaciones financieras a veces se concentran en unos pocos días, ofrecer esta posibilidad significa devolver el control. Esto significa reducir costos innecesarios. Está, muy concretamente, mejorando la vida cotidiana.
No hay nada espectacular en el proyecto de ley que proponemos. No pretende resolver todas las tensiones económicas. No aumenta los salarios. Pero funciona donde a menudo más importa: en el intervalo discreto entre el momento en que trabajamos y el momento en que nos pagan. Es en este intervalo donde, para muchos, entran en juego decisiones difíciles, renuncias y costes evitables. Aquí es también donde la ley puede, simplemente, redescubrir su función principal: adaptarse a la realidad. Hacer accesible el salario, cuando sea necesario, no significa debilitar nuestro modelo social. Al contrario, le permite permanecer vivo.
Tribuna por iniciativa de Océane Godard, diputada del PS por Côte-d’Or, y Romain Eskenazi, diputado del PS por Val-d’Oise, que llevan una factura relativas a anticipos de salario. Cosignatarios:
Estelle Mercierdiputado por Meurthe y Mosela (PS); Stéphane Travertdiputado por La Mancha (Juntos); Sandrine Runeldiputado por el Ródano (PS); Arnaud Simóndiputado por Alto Garona (PS); Beatriz Bellaydiputado por Martinica (PS); Stéphane Virydiputado por los Vosgos (Liot); Sofía Panteldiputado por Lozère (PS); Lionel Duparaydiputado por Saona y Loira (LR); Fanny Dombre Costediputado por Hérault (PS); Pierre Pribéticodiputado por Côte-d’Or (PS); Martine Frogerdiputado por Ariège (PS); Jérôme Guedjdiputado por Essonne (PS); Pascale tienediputado por Gironda (PS); Stéphane Delautrettediputado por Alto Vienne (PS); Marie-Noëlle Battisteldiputado por Isère (PS); Hervé Saulignacdiputado por Ardèche (PS); Ayda Hadizadehdiputado por Val-d’Oise (PS); Sébastien Saint-Pasteurdiputado por Gironda (PS); Denis Fégnédiputado por Altos Pirineos (PS); Mickaël Boulouxdiputado por Ille y Vilaine (PS); Fabrice Barusseaudiputado por Charente-Maritime (PS); Jacques Obertidiputado por Alto Garona (PS); Laurent Lharditdiputado por Bocas del Ródano (PS); Sacha Houliediputado por Viena (PS); Dominique Potierdiputado por Meurthe-et-Moselle (PS); Guillaume Garotdiputado por Mayenne (PS).
Este artículo es una columna, escrita por un autor ajeno al periódico y cuyo punto de vista no compromete a la redacción.